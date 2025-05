Policybazaar

Von erschwinglichen Prämien bis zu ganzheitlicher Betreuung: Policybazaar stellt umfassende Lösungen für NRIs und ihre Familien in Indien vor

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire)

Policybazaar, eine der größten Online-Versicherungsplattformen Indiens, hat über seine Versicherungspartner eine umfassende Reihe von Initiativen gestartet, die auf die Bedürfnisse von nicht in Indien ansässigen Indern (NRIs) und deren Familien zugeschnitten sind.

Warum NRIs die indische Krankenversicherung in Anspruch nehmen

Immer mehr NRIs entscheiden sich für die Krankenversicherung in Indien, nicht nur für ihre Familien, sondern auch für sich selbst. Der Grund dafür ist, dass Indien ein attraktives Wertangebot bietet. Die Krankenversicherungsprämien sind mindestens 35 % niedriger als in Ländern wie den USA, Kanada, den Golfstaaten oder Europa. Außerdem kosten medizinische Verfahren, Medikamente und Konsultationen in Indien 70 % bis 90 % weniger als in den meisten westlichen Ländern, so dass eine hochwertige Versorgung zu einem Bruchteil der Kosten zugänglich ist.

Exklusive finanzielle Vorteile für NRIs

Um die finanzielle Belastung weiter zu verringern, bietet Policybazaar in Zusammenarbeit mit führenden Versicherungspartnern NRI-spezifische Vorteile an, wie zum Beispiel:

Bis zu 40% Rabatt auf die Prämien: Erhältlich für NRIs, die gegen Vorlage gültiger Dokumente wie eines Reisepasses und eines Nachweises des internationalen Wohnsitzes einen anspruchsfreien Status beibehalten.

18% GST-Erstattung: Gilt für Jahresprämien, die über NRE-Konten gezahlt werden, vorbehaltlich der erforderlichen KYC-, Adress- und Bankunterlagen.

Mehrjährige und jährliche Policy Einsparungen: Rabatte von bis zu 15 % belohnen langfristige Bindungen.

Niedrigere Gesamtprämien: Indische Krankenversicherungen, die über Policybazaar verkauft werden, sind im Durchschnitt 35 % kostengünstiger als ähnliche Angebote in den GCC-Staaten, den USA, Kanada und UK.

NRI Care Program, ein zuverlässiger Rettungsanker für ältere Eltern

Für NRIs, die sich große Sorgen um die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer alternden Eltern in der Heimat machen, hat Policybazaar in Zusammenarbeit mit führenden Versicherern das NRI Care Program eingeführt. Dieser Dienst ist so konzipiert, dass er individuelle und verlässliche Unterstützung bietet:

24/7-Notfall-Helpline und Unterstützung bei Schadensfällen: Eine Schnellreaktionseinrichtung sorgt für rechtzeitige Unterstützung in dringenden Situationen.

Koordinierung von Krankenhausaufenthalten: Concierge-ähnliche Dienste zur Verwaltung von Krankenhauseinweisungen, Dokumentation und Entlassung.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst und OPD-Abdeckung: Rechtzeitige medizinische Beratung, kleinere Behandlungen und Nachuntersuchungen, ohne dass ein Krankenhausaufenthalt erforderlich ist.

Wellness & emotionale Unterstützung: Hilfsmittel und Ressourcen zur Aufrechterhaltung des geistigen und emotionalen Wohlbefindens von Senioren und zur Bekämpfung von Isolation und Inaktivität.

Fast-Track Claims Processing: Bei Notfällen wird innerhalb von 30 Minuten Hilfe vor Ort geleistet, so dass die NRIs sicher sein können, dass ihre Angehörigen nie ohne Unterstützung sind.

"Unser Bestreben ist es, die Doppelbelastung, der NRIs oft ausgesetzt sind, zu erleichtern, indem wir ihr Leben im Ausland managen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Familien in Indien finanziell geschützt und gut versorgt sind," sagte Sarbvir Singh, Joint Group CEO, PB Fintech.

Über Policybazaar

Als einer der größten indischen Versicherungsmakler setzt sich Policybazaar dafür ein, Versicherungen für jeden indischen und globalen Kunden zugänglich, transparent und individuell zu gestalten. Seit 2008 hat Policybazaar über 80,5 Millionen registrierte Nutzer unterstützt, 49,3 Millionen Policen ausgestellt und 9 Millionen Familien vor Tod, Krankheit und Invalidität geschützt.

Alle Rabatte werden von den Versicherern gemäß den von IRDAI genehmigten Versicherungsplänen gewährt. T&C Apply.

