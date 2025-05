VAN RYSEL

Radsport auf Profi-Niveau: VAN RYSEL eröffnet ersten deutschen Shop in Köln

Köln (ots)

Ein neues Zuhause für Radsportbegeisterte: Die französische Marke VAN RYSEL hat ihren ersten deutschen Shop eröffnet - und zwar mitten in Köln. Im Decathlon-Markt in Köln-Marsdorf finden ambitionierte Rennrad- und Gravel-Fans ab sofort alles, was das Sportlerherz begehrt.

Rund 300 Quadratmeter Verkaufsfläche widmen sich ausschließlich dem Thema Performance-Cycling - mit mehr als 40 verschiedenen Rennradmodellen, darunter High-End-Bikes wie das RCR-F, XCR oder EDR. Doch der neue Shop ist weit mehr als nur Verkaufsfläche. Neben individueller Beratung gibt es professionelles Bike-Fitting, exklusive Radsportbekleidung und Zubehör, das auch bei Profiteams im Einsatz ist.

"Wir freuen uns sehr über die Eröffnung unseres ersten Shops in Deutschland - hier in Köln-Marsdorf", so Shop Manager Lorenz Wilkes. "Unser Ziel ist es, ein fokussiertes Einkaufserlebnis zu schaffen, das unsere Leidenschaft für den Radsport widerspiegelt."

Vom Kopfsteinpflaster zur Domstadt

VAN RYSEL, was flämisch so viel wie "aus Lille" bedeutet, ist eine noch junge Marke: 2019 gegründet, entwickelte sich das Label rasant zu einer festen Größe im internationalen Radsport. Inspiriert von den anspruchsvollen Etappen rund um Paris-Roubaix, steht VAN RYSEL heute für technische Innovation und Höchstleistung. Profiteams wie DECATHLON AG2R LA MONDIALE setzen auf das Equipment aus Frankreich - unter anderem mit dem RCR-R PRO Bike, RCR- und XCR-Helmen sowie der PERF 900 Brille.

Warum Köln?

"Die Stadt hat eine aktive und leidenschaftliche Rennrad-Community - genau das Umfeld, das wir suchen", sagt Maxime Delabre, Chief Marketing & Communications Officer bei VAN RYSEL. Für die Franzosen ist Deutschland ein strategischer Wachstumsmarkt. "In Köln bauen wir nicht nur einen Shop - wir schaffen ein echtes Zuhause für Performance-Cycling", betont Delabre.

Mehr als ein Shop

Dazu gehören auch regelmäßige Community Rides - organisiert in Zusammenarbeit mit dem Lemon Cycling Club. Hier geht es nicht nur um das sportliche Miteinander, sondern auch ums Ausprobieren: Teilnehmer:innen können neue Produkte direkt testen und sich mit anderen Radsportbegeisterten austauschen.

Mit dem Shop entstehen zudem sieben neue Arbeitsplätze: Das Team vor Ort ist an einheitlicher Van-Rysel-Kleidung erkennbar und steht Kund:innen mit Fachwissen und Begeisterung zur Seite.

VAN RYSEL on Tour

Wer VAN RYSEL nicht nur im Shop erleben möchte, trifft die Marke auch bei großen Events: Beim Radklassiker "Rund um Köln" am 18. Mai 2025 sowie bei den ADAC Cyclassics am 17. August 2025 wird VAN RYSEL mit eigener Präsenz vertreten sein.

Mehr Informationen: www.vanryselcycling.com

Original-Content von: VAN RYSEL, übermittelt durch news aktuell