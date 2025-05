Sascha Josewski

Sascha Josewski - Die Momente der größten Niederlagen im Leben sind die, die uns wirklich voranbringen

Bild-Infos

Download

Chemnitz (ots)

Die Wahrheit über Spitzenleistung - Wie aus Frust und Niederlagen die größten Erfolge entstehen

Obwohl die Deutschen internationale Erfolge im Fußball feiern, außergewöhnliche Brotsorten backen und hervorragendes Bier brauen, plagt uns eine tief verwurzelte Unsicherheit im Umgang mit unserem eigenen Scheitern.

Während andere Nationen, wie die Gründer im Silicon Valley, aus Misserfolgen lernen und erst dann ernst genommen werden, scheinen deutsche Unternehmer weiterhin an dem Stigma zu leiden, das mit Insolvenzen einhergeht. Diese Vorstellung, dass Fehler ein untragbarer Makel sind, hemmt nicht nur die Innovationskraft, sondern auch die Lebensfreude und Risikobereitschaft.

Sascha Josewski, einer der führenden Experten für Inner Momentum in Deutschland und Extrem-Sport Champion, hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt.

"Niemand rutscht durchs Berufsleben, ohne anzuecken und einzustecken", betont Josewski. Diese Rückschläge sind nicht nur unvermeidlich, sie sind sogar notwendig für persönliches Wachstum. "Machen wir uns nichts vor: Scheitern ist scheiße. Es zieht runter, macht traurig und verunsichert uns", so seine ehrliche Einschätzung. Doch er ist überzeugt: "An Niederlagen wächst man". Es ist wichtig, die schmerzhafte Erfahrung des Scheiterns anzunehmen und sie als Teil des eigenen Weges zu betrachten.

In der Gesellschaft gibt es mittlerweile viele Stimmen, die die Idee von Misserfolg neu definieren - Bücher wie "Die Kunst des Scheiterns" oder "Scheitern als Chance" gewinnen immer mehr Leser. Tatsächlich ist das Potenzial, das in jedem Misserfolg liegt, enorm. Sascha Josewski erinnert uns daran, dass Fehler ein zentraler Bestandteil unseres Lernprozesses sind: "Ein Baby, das laufen lernt, fällt Hunderte Male. Aber es verspürt keinen Selbstzweifel. Es probiert es einfach immer wieder."

Josewski verknüpft die Idee des Scheiterns mit einer kritischen Analyse der deutschen Mentalität. Diese "German Angst" führt oft dazu, dass wir uns im Wettbewerb zurückhalten. "Dem Siegeszug des Kapitalismus haben wir das Unterbewusstsein zu verdanken, dass Misserfolge nicht akzeptabel sind", sagt er. Diese Ignoranz gegenüber dem Scheitern schwächt nicht nur unsere Innovationskraft, sondern hindert uns auch daran, die Lebensfreude zu finden, die mit dem Wagnis des Unbekannten einhergeht.

Der Umfrage des Hamburger Cora-Verlags zufolge zählen nicht nur Wünsche wie "mehr Geld" und "mehr Zeit für Hobbys" zu den größten Sehnsüchten der Deutschen. Sascha Josewski unterstreicht die Wichtigkeit, diesen Wünschen eine Realität zu verleihen: "Wünsche werden selten wahr, wenn sie aus dem Ego kommen. Sie werden Wirklichkeit, wenn wir sie im Einklang mit unserem höchsten Selbst verfolgen." In seinen Mentorings und Coachings vermittelt er, wie jeder Einzelne die notwendigen Schritte unternehmen kann, um seine Wünsche zu identifizieren und sein Leben aktiv zu gestalten, ohne sich von der Angst vor dem Scheitern leiten zu lassen.

Seine Philosophie "Geht nicht, gibt's nicht" ist ein Antrieb für alle, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu gehen. "Ich möchte die Welt verbessern und ein Beispiel geben. Jeder hat das Potenzial, über sich hinauszuwachsen. Man muss nur bereit sein, die Risiken einzugehen", so Josewski. Diese resiliente Haltung zeigt sich nicht nur im Sport, sondern auch im täglichen Leben und in der Arbeitswelt.

Josewski ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Niederlagen helfen können, uns zu definieren und unsere Fähigkeiten zu erweitern. "Die größten Momente des Wandels entstehen oft aus den dunkelsten Zeiten. Wenn wir lernen, diese Momente zu schätzen, können wir uns selbst neu erfinden und unser wahres Potenzial entfalten", erklärt er.

Sascha Josewski ermutigt alle, die sich in einer Phase der Unsicherheit oder des Rückschlags befinden, Herausforderungen als Möglichkeit zur Selbstverbesserung zu sehen. Seine Botschaft ist klar und einfach: Die Momente der größten Niederlagen sind die, die uns wirklich voranbringen. Nutzen Sie diese Erfahrungen als Sprungbrett in eine erfolgreiche Zukunft. Der Schlüssel zum Erfolg liegt oft in der Fähigkeit, aus Unsicherheiten Stärke zu schöpfen. Beginnen Sie noch heute, diesen wertvollen Schatz zu entdecken und Ihre persönliche Erfolgsgeschichte zu schreiben!

Original-Content von: Sascha Josewski, übermittelt durch news aktuell