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Karriereknick nach dem Kind: Warum Mütter finanziell doppelt verlieren – und wie sie gegensteuern können

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Rain am Lech (ots)

Die Geburt eines Kindes verändert vieles – auch die finanzielle Perspektive. Noch immer reduzieren überwiegend Mütter ihre Arbeitszeit, unterbrechen ihre Karriere oder kehren nur in Teilzeit zurück. Die Folgen reichen von geringeren Einkommen über verpasste Aufstiegschancen bis hin zu deutlich niedrigeren Rentenansprüchen. Was kurzfristig als familiäre Entscheidung erscheint, wirkt sich langfristig massiv auf die finanzielle Unabhängigkeit aus.

Der größte finanzielle Schaden entsteht nicht im ersten Jahr nach der Geburt, sondern durch die strukturellen Entscheidungen danach. Nachfolgend erfahren Sie, wo die größten finanziellen Fallen liegen, warum Altersvorsorge frühzeitig mitgedacht werden muss und welche Strategien Mütter nutzen können, um Karriere und finanzielle Stabilität aktiv zu gestalten.

Der Karriereknick beginnt früher als gedacht

Bereits mit Bekanntwerden einer Schwangerschaft verändern sich in vielen Unternehmen die beruflichen Rahmenbedingungen. Projekte werden neu verteilt, Verantwortlichkeiten verschoben und Beförderungen der Schwangeren zurückgestellt. Auch wenn das selten offen thematisiert wird, verlangsamt sich die berufliche Entwicklung häufig schon vor Beginn der Elternzeit.

Dadurch entgehen nicht nur konkrete Gehaltssteigerungen, sondern ebenso Entwicklungsschritte, die langfristig über Führungsverantwortung und Einkommensperspektiven entscheiden. Während der Elternzeit selbst ruht die Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise, sodass Beiträge zur Altersvorsorge geringer ausfallen oder vollständig entfallen. Zwar werden Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt, dennoch gleichen sie die Einbußen aus entgangenen Karriere- und Einkommensentwicklungen nur bedingt aus. Entscheidend ist deshalb weniger das einzelne Jahr der Unterbrechung als vielmehr die Ausgestaltung der Jahre danach.

Teilzeit als strukturelles Risiko

Nach der Elternzeit kehren viele Mütter in reduzierter Stundenzahl zurück. Teilzeitmodelle ermöglichen zwar eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zugleich beeinflussen sie jedoch Einkommen, Verantwortungsbereiche und Aufstiegschancen. Führungspositionen sind weiterhin überwiegend in Vollzeit organisiert, während variable Vergütungsbestandteile häufig an Arbeitsumfang und Position geknüpft sind.

Auf diese Weise entstehen schrittweise finanzielle Nachteile, die sich über Jahre hinweg summieren. Hinzu kommt, dass aus einer ursprünglich befristeten Reduzierung nicht selten ein dauerhaftes Modell wird. Mit jedem weiteren Jahr sinken sowohl die Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung als auch die Beiträge zur betrieblichen oder privaten Altersvorsorge.

Besonders relevant ist dabei der Faktor Zeit. Vermögensaufbau basiert wesentlich auf Kontinuität. Wer mehrere Jahre geringere Beträge investiert oder Einzahlungen vollständig aussetzt, verzichtet nicht nur auf diese Sparraten, sondern ebenso auf deren langfristige Ertragschancen. Der Zinseszinseffekt entfaltet seine Wirkung nur dann, wenn Kapital über lange Zeiträume investiert bleibt. Unterbrechungen verschieben folglich den gesamten Vermögensaufbau nach hinten.

Die Rentenlücke wird oft unterschätzt

Ein Blick auf die gesetzliche Altersversorgung verdeutlicht die langfristigen Konsequenzen. In vielen Fällen liegt die spätere Rente bei lediglich 40 bis 50 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens, wobei es sich um eine Bruttorente handelt, die zudem versteuert werden muss.

Für eine Frau mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 3.500 Euro bedeutet dies, dass im Ruhestand häufig nur etwa 1.500 bis 1.700 Euro zur Verfügung stehen. Reduzierte Erwerbszeiten können diesen Betrag nochmals deutlich verringern. Auf diese Weise entsteht eine Versorgungslücke, die sich im späteren Berufsleben nur eingeschränkt schließen lässt.

Zusätzliche Unsicherheiten ergeben sich, wenn Partnerschaften enden. Solange Einkommen gemeinsam betrachtet werden, erscheinen Unterschiede weniger gravierend. Kommt es jedoch zu einer Trennung, müssen bestehende Defizite eigenständig getragen werden. Erfolgt diese in einer späteren Lebensphase, bleibt kaum Zeit, um durch höhere Einzahlungen oder berufliche Veränderungen gegenzusteuern.

Strategien für finanzielle Stabilität

Angesichts dieser strukturellen Risiken ist eine frühzeitige Planung unerlässlich. Bereits vor der Elternzeit sollten mögliche Szenarien durchgerechnet und deren Auswirkungen auf Einkommen, Vermögensaufbau und Rentenansprüche realistisch bewertet werden. Ebenso sinnvoll ist es, auch während einer reduzierten Erwerbstätigkeit zumindest einen Teil der privaten Vorsorge fortzuführen, damit der langfristige Aufbau nicht vollständig unterbrochen wird.

Darüber hinaus gewinnt der eigenständige Vermögensaufbau an Bedeutung. Klassische Altersvorsorgeprodukte bieten zwar Planungssicherheit, erzielen jedoch häufig nur begrenzte Renditen. Breiter gestreute Kapitalmarktanlagen können langfristig höhere Ertragschancen eröffnen, sofern Risiken angemessen verteilt und Kosten berücksichtigt werden. Regelmäßige Einzahlungen tragen dazu bei, Marktschwankungen über längere Zeiträume auszugleichen.

Neben individuellen Maßnahmen spielt auch die partnerschaftliche Abstimmung eine zentrale Rolle. Wenn ein Elternteil seine Arbeitszeit reduziert, sollten finanzielle Nachteile transparent gemacht und gegebenenfalls ausgeglichen werden, etwa durch zusätzliche Beiträge zur privaten Altersvorsorge. Auf diese Weise lassen sich strukturelle Ungleichgewichte zumindest teilweise kompensieren.

Letztlich entscheidet nicht allein die Geburt eines Kindes über die finanzielle Zukunft, sondern die bewusste Gestaltung der Jahre danach. Wer Karriereentscheidungen, Vorsorge und Vermögensaufbau frühzeitig miteinander verknüpft, kann langfristige Nachteile deutlich reduzieren und die eigene wirtschaftliche Unabhängigkeit sichern.

Über Daniela Sußmann:

Dr. Daniela Sußmann ist promovierte Ingenieurin, Börsenexpertin und Gründerin der Dr. Sußmann Consulting GmbH. Sie unterstützt Frauen dabei, eine finanzielle Selbständigkeit aufzubauen. Ihr Ansatz ist praxisnah, strukturiert und vor allem alltagstauglich und richtet sich an Frauen, die ihre eigene Zukunft in finanzieller Hinsicht in Angriff nehmen wollen – auch für ihre Kinder. Mehr Informationen unter: https://www.drdanielasussmann.de/

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