Finanzielle Fürsorge beginnt früher als wir denken: Dr. Daniela Sußmann erklärt, wie Mütter Verantwortung für die finanzielle Zukunft ihrer Kinder übernehmen

Volle Terminkalender, wachsende Verantwortung und der tiefe Wunsch, dem eigenen Kind alle Türen zu öffnen – für viele Mütter ist finanzielle Sicherheit ein ständiger Begleiter im Hintergrund. Gespart wird hier und da, Rücklagen werden gebildet, doch echter langfristiger Vermögensaufbau rutscht immer wieder ans Ende der Prioritätenliste. Aufgeschoben. Vertagt. Vielleicht auf später. Doch was, wenn genau dieses Zögern am Ende den entscheidenden Unterschied macht?

Der Alltag läuft. Kita, Schule, Job, Haushalt – vieles ist organisiert, vieles scheint stabil. Mütter, werdende Mütter und berufstätige Frauen tragen heute Verantwortung auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Sicherheit für die eigenen Kinder steht dabei an erster Stelle. Und doch wird Geld im Familienalltag meist als Konsum oder kurzfristiges Sparen erlebt, nicht als strategischer Vermögensaufbau. Zeit fehlt. Orientierung fehlt. Und oft bleibt der konkrete erste Schritt aus. Kapitalmarktbasierte Vorsorge wie ein ETF-Sparplan fürs Kind gilt längst nicht mehr als außergewöhnlich. Dennoch bleibt der Einstieg häufig aus. Komplexe Fachbegriffe, negative Prägungen aus dem Elternhaus oder die Angst, Fehler zu machen, wirken wie unsichtbare Grenzen. Die Folge: Finanzielle Fürsorge wird immer wieder verschoben und mit ihr die Chance auf langfristige Handlungsfreiheit. „Wer heute nicht beginnt, verschenkt nicht nur Zeit, sondern vor allem die Möglichkeit, seinem Kind echte finanzielle Spielräume zu eröffnen“, warnt Dr. Daniela Sußmann.

„Der wirkungsvollste Hebel ist nicht das perfekte Timing, sondern ein klarer, früher Start mit Struktur“, betont Dr. Daniela Sußmann. Seit über 25 Jahren ist die promovierte Ingenieurin mit dem Kapitalmarkt vertraut und vermittelt seit mehr als zwei Jahrzehnten Finanz- und Börsenwissen. Mit ihrer Dr. Sußmann Consulting GmbH und ihrem Finanzcoaching für Mütter begleitet sie Frauen auf dem Weg in finanzielle Selbstständigkeit – praxisnah, onlinebasiert und persönlich. Zwei Live-Calls pro Woche, direkter Austausch ohne Delegation, eine geschützte Community sowie die Verbindung aus Finanzpsychologie und konkreter Umsetzung prägen ihren Ansatz. Statt theoretischer Konzepte stehen Klarheit und Handlungsfähigkeit im Mittelpunkt: Depot eröffnen. Kinderdepot einrichten. ETF-Sparplan fürs Kind starten. Ziel ist es, dass Frauen ihre Finanzen langfristig eigenständig steuern können – strukturiert, sicher und mit schlankem Zeitaufwand. Oft genügen rund 30 Minuten im Monat.

Finanzielle Fürsorge als Teil moderner Elternschaft

Finanzielle Fürsorge beginnt nicht erst mit dem ersten Gehalt des Kindes oder der Entscheidung für ein Studium. Sie beginnt in dem Moment, in dem Verantwortung übernommen wird. Wer früh ein Kinderdepot einrichtet und regelmäßig bespart, nutzt den stärksten Verbündeten beim Vermögensaufbau: die Zeit. Kontinuität und langfristiges Investieren sorgen dafür, dass selbst überschaubare Beträge über Jahre hinweg eine beachtliche Entwicklung nehmen können.

Wird dieser Schritt jedoch immer wieder vertagt, verliert nicht nur das Kapital an Potenzial. Es fehlt zugleich ein entscheidendes Signal im Familienalltag. Ohne strukturierte Vorsorge bleibt Vermögensaufbau dem Zufall überlassen. Gleichzeitig prägt das familiäre Umfeld den Umgang mit Geld nachhaltiger als jede theoretische Erklärung. Kinder beobachten genau, wie Entscheidungen getroffen, Ausgaben abgewogen und Prioritäten gesetzt werden. Bleibt das Thema Investieren unsichtbar, bleibt auch dieses Lernfeld ungenutzt. Finanzielle Fürsorge bedeutet deshalb mehr als Kapitalaufbau – sie steht für gelebten Weitblick, klare Entscheidungen und verantwortungsvolles Vorleben.

Praxisbeispiel: Finanzielle Bildung im Alltag verankern

„Es braucht kein kompliziertes System, sondern klare Routinen“, erklärt Dr. Daniela Sußmann. Ein Kinderdepot bildet dabei die strukturelle Grundlage für langfristigen Vermögensaufbau. Regelmäßige Sparraten – etwa ganz oder teilweise aus dem Kindergeld – sorgen für Verlässlichkeit und Kontinuität. Ein ETF-Sparplan fürs Kind, beispielsweise auf breit gestreute Indizes wie den S&P 500 oder Nasdaq 100, ermöglicht dabei einen planbaren und langfristig ausgerichteten Einstieg in den Kapitalmarkt.

Wie sich finanzielle Fürsorge konkret im Alltag verankern lässt, zeigt die Expertin auch im eigenen Familienleben: Für ihre Tochter eröffnete Dr. Daniela Sußmann bereits im Alter von vier Jahren ein Depot. Neben ETFs ergänzte sie ausgewählte Einzelaktien mit Alltagsbezug, beispielsweise aus den Bereichen Konsum oder Technologie. Zur Einschulung lag symbolisch eine Aktie in der Schultüte. Auch ihr Sohn erhielt wenige Monate nach der Geburt ein eigenes Depot, das seither regelmäßig bespart wird. Struktur und emotionale Bedeutung gehen dabei Hand in Hand. Entscheidend bleibt jedoch stets die Vorbildfunktion: bewusst entscheiden, Zusammenhänge erklären, Routinen etablieren, ohne das Depot zum Spiel werden zu lassen.

Abschluss: Für die großen Meilensteine im Leben

Wer früh beginnt, schafft echte Spielräume. Ein über Jahre hinweg konsequent geführtes Kinderdepot kann zum 18. Lebensjahr eine tragfähige Grundlage für Führerschein, Studium oder die erste eigene Wohnung bilden. Doch der eigentliche Wert reicht weiter: Langfristig entstehen Perspektiven, die weit über einzelne Meilensteine hinausgehen. Aus regelmäßigen Einzahlungen können über Jahrzehnte substanzielle Vermögenswerte entstehen, begleitet von einem selbstverständlichen, reflektierten Umgang mit Geld.

„Finanzielle Fürsorge ist gelebte Verantwortung und sie beginnt heute“, fasst Dr. Daniela Sußmann zusammen. Niemand muss diesen Weg allein gehen. Mit strukturiertem Finanzcoaching für Mütter, persönlicher Begleitung und klaren Umsetzungsschritten wird aus Unsicherheit eine Entscheidung – und aus Zögern das erste eigene Investment. So wächst eine Generation heran, die nicht nur über Kapital verfügt, sondern über Routinen, Werte und die Fähigkeit, ihre finanzielle Zukunft eigenständig und selbstbestimmt zu gestalten.

