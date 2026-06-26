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Grüner fahren fängt zuhause an

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Cork, Irland (ots)

Elektromobilität gilt als wichtiger Baustein der Energiewende. Millionen Menschen entscheiden sich bewusst für ein Elektroauto, sei es aus Überzeugung, finanziellen Erwägungen, oder weil sie einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Doch wie nachhaltig das Fahren wirklich ist, entscheidet sich nicht an der Ladesäule, sondern zuhause. Denn nicht jede Kilowattstunde ist gleich: Wann und wie geladen wird, bestimmt maßgeblich, wie grün ein Elektroauto unterm Strich unterwegs ist. Denn: Smarte Ladetechnologie macht den Unterschied zwischen gutem Gewissen und echter Wirkung.

E-Auto fahren reicht nicht: Es kommt aufs Laden an

Die Entscheidung für ein Elektroauto ist für viele Menschen ein bewusster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Weniger Abgase, weniger Lärm, weniger Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Doch wer genauer hinschaut, stellt fest: Die Umweltbilanz eines Elektroautos steht und fällt mit der Frage, woher der Strom zum Laden kommt.

Der deutsche Strommix ist alles andere als einheitlich. Je nach Tageszeit und Wetterlage variiert der Anteil erneuerbarer Energien erheblich – und damit der CO2-Fußabdruck jeder geladenen Kilowattstunde. Laut Umweltbundesamt lagen die durchschnittlichen CO2-Emissionen des deutschen Strommix 2025 bei 344 Gramm pro kWh - doch in Stunden mit viel Wind- und Solarstrom sinkt dieser Wert auf einen Bruchteil davon. Der Unterschied zwischen Netzstrom zum falschen Zeitpunkt und selbst erzeugtem Solarstrom ist dabei erheblich. Wer also zum falschen Zeitpunkt lädt, vergibt einen großen Teil des ökologischen Potenzials seines Fahrzeugs. Das klingt nach ganz schön viel Verantwortung.

Hinzu kommt ein struktureller Aspekt: Die Stromnachfrage durch Elektroautos wächst schnell. Je mehr Fahrzeuge individuell und gleichzeitig ans Netz gehen, desto stärker wird das Stromnetz belastet. Intelligentes, zeitlich gesteuertes Laden als eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist deshalb nicht nur im Interesse des einzelnen Fahrers, sondern ein aktiver Beitrag zur Stabilität des gesamten Energiesystems.

Smart Charging: Automatisch zum grünsten und günstigsten Strom

Die Antwort auf dieses Dilemma liegt im intelligenten Laden. Statt das Fahrzeug einfach ans Netz zu hängen, analysiert eine smarte Wallbox kontinuierlich den Zustand des Stromnetzes und verschiebt den Ladevorgang automatisch in Zeitfenster, in denen erneuerbare Energien dominieren. Das ist etwa, wenn tagsüber Solaranlagen viel Strom einspeisen oder nachts der Wind besonders stark weht. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Neon Neue Energieökonomik sparen E-Auto-Fahrer, die ihre Ladevorgänge intelligent in Zeiten günstiger Börsenstrompreise verlagern, rund 30 Prozent ihrer Ladestromkosten gegenüber einem klassischen Festpreistarif. In Kombination mit steuerbaren Netzentgelten ist sogar noch deutlich mehr möglich.

Genau hier setzt Ohme an. Als Marktführer in Großbritannien und Irland bringt das Unternehmen die meistinstallierte Heimladelösung - die Ohme Home Pro Wallbox - nun nach Deutschland. Laut unabhängigen Testberichten zählt die Ohme Home Pro zu den intelligentesten Ladegeräten auf dem europäischen Markt.

Die Ohme Home Pro geht dabei einen entscheidenden Schritt weiter: Sie ist direkt mit dem Energiemarkt verbunden und erkennt in Echtzeit, wann der Anteil erneuerbarer Energien im Netz besonders hoch ist. Der Nutzer gibt lediglich an, wann das Fahrzeug vollgeladen sein soll - etwa bis sieben Uhr morgens - und die Wallbox erledigt den Rest. Sie wählt eigenständig die grünsten und günstigsten Ladefenster innerhalb dieses Zeitraums. Das Ergebnis: weniger CO2, bis zu 30 Prozent niedrigere Stromkosten, ein Fahrzeug, das morgens zuverlässig bereitsteht.

Besonders konsequent wird dieses Prinzip in Kombination mit einer eigenen Photovoltaikanlage. Wer auf dem Dach Solarstrom erzeugt, kann diesen direkt und priorisiert ins Fahrzeug laden. Die intelligente Wallbox erkennt, wann die Anlage überschüssigen Strom produziert, und nutzt genau diesen Zeitraum für den Ladevorgang. Selbst erzeugter, sauberer Strom fährt dann direkt mit, ohne Umwege über das Netz. In Kombination mit einer PV-Anlage können die Ladekosten gegenüber einem normalen Festtarif um 30 bis 50 Prozent sinken - je nach Eigenverbrauchsanteil und Tarif. Das ist die konsequenteste Form nachhaltiger Elektromobilität.

Das Prinzip funktioniert dabei für unterschiedlichste Nutzungsszenarien: vom privaten Fahrzeug über den Firmenwagen, den Arbeitnehmer zuhause laden und dessen Kosten transparent erstattet bekommen, bis hin zu Mehrfamilienhäusern mit geteilter Ladeinfrastruktur.

Installation und der erste Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit

Der Einstieg in smartes Laden ist einfacher als viele erwarten. Die Ohme Home Pro wird von zertifizierten Elektroinstallateuren schnell und einfach montiert und ist damit innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Die Einrichtung erfolgt über eine intuitive App, in der Abfahrtszeiten, Präferenzen und Tarifinformationen hinterlegt werden können. Ab diesem Moment übernimmt die Wallbox selbständig im Hintergrund, ohne weiteres Zutun.

Die Ohme Home Pro ist mit dynamischen Stromtarifen führender Anbieter kompatibel und unterstützt PV-Überschussladen ohne zusätzliche Hardware. Für Haushalte, die zuhause laden, ist sie damit eine der vollständigsten Lösungen, die heute erhältlich ist.

Fazit

Elektromobilität hat das Potenzial, einen echten Beitrag zur Energiewende zu leisten, jedoch nur, wenn das Laden so intelligent ist wie das Fahrzeug selbst. Wer seinen Strom zum richtigen Zeitpunkt bezieht, Solarenergie vom eigenen Dach nutzt und dabei weder Komfort noch Verlässlichkeit opfert, macht aus dem täglichen Ladevorgang eine nachhaltige Entscheidung. Die Technologie dafür ist verfügbar und bewährt: Hunderttausende Haushalte in Großbritannien und Irland laden bereits so. Jetzt ist Ohme auch in Deutschland.

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