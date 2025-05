Hemby GmbH

131 Euro im Monat für Alltagshilfe: Pflegebudget bleibt oft ungenutzt - neuer Pflegedienst erleichtert den Zugang

Hamburg (ots)

In Hamburg bleibt Monat für Monat oftmals ein wertvoller Pflegezuschuss ungenutzt: Der sogenannte Entlastungsbetrag von 131 Euro steht allen Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 zu. Doch vielen ist nicht bekannt, dass sie diesen flexibel für Alltagshilfen nutzen können. Dabei läuft die Frist zur Verwendung angesparter Beträge bereits im Juni ab.

Hemby, ein anerkannter Pflegedienst in Hamburg, bietet eine besonders einfache Lösung: flexible Alltags- und Haushaltshilfe, die vollständig über den Entlastungsbetrag abgerechnet werden kann - ganz ohne langfristige Verpflichtungen.

"Hembys Service ist ideal für Menschen, die auf der Suche nach hochwertiger Alltagshilfe in Hamburg sind, aber ihr Budget und ihre Zeit flexibel gestalten möchten. Mit der Unterstützung des Entlastungsbetrags ermöglichen wir es, dass Menschen genau die Hilfe bekommen, die sie benötigen", sagt Richard Nordström, Gründer von Hemby.

Der Entlastungsbetrag ist eine monatliche Leistung der Pflegekasse in Höhe von 131 Euro. Er kann für haushaltsnahe Dienstleistungen oder eine Alltagsbegleitung zu Hause verwendet werden. Nicht genutzte Beträge können bis spätestens Ende Juni des Folgejahres rückwirkend eingesetzt werden - danach verfallen sie.

Hembys Angebot richtet sich an alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1. Die Hilfe im Alltag ist individuell anpassbar, kurzfristig verfügbar und kommt ganz ohne feste Besuchspläne oder Mindestlaufzeiten aus. Ob Unterstützung beim Einkaufen, Wäschewaschen oder ein gemeinsamer Spaziergang - Hemby-Kunden entscheiden selbst, wann und wie oft sie Hilfe in Anspruch nehmen möchten.

Folgende Leistungen können mit dem Entlastungsbetrag über Hemby abgerechnet werden:

Haushaltshilfe , z. B. für Reinigungsarbeiten, Einkäufe oder Wäsche

, z. B. für Reinigungsarbeiten, Einkäufe oder Wäsche Alltagsbegleitung , etwa für Spaziergänge, Gespräche oder Begleitung zu Terminen

, etwa für Spaziergänge, Gespräche oder Begleitung zu Terminen Entlastung pflegender Angehöriger durch stundenweise Betreuung zu Hause

Hemby rechnet die Leistungen vollständig und direkt über den Entlastungsbetrag mit der Pflegekasse ab.

"Der Entlastungsbetrag ermöglicht es uns, Pflegebedürftige passgenau im Alltag zu unterstützen - bedarfsgerecht, flexibel und unkompliziert", erklärt Nordström.

Über Hemby

Hemby ist ein anerkannter Pflegedienst in Hamburg, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität älterer und pflegebedürftiger Menschen nachhaltig zu verbessern. Grundlage unseres Ansatzes ist das nordische Pflegemodell, das auf Nähe, Vertrauen und Beständigkeit in der Betreuung setzt. Unsere Kundinnen und Kunden werden von vertrauten Bezugspersonen begleitet - ohne Zeitdruck, mit Respekt und individuell abgestimmt auf ihre Bedürfnisse. So ermöglichen wir persönliche Pflege auf Augenhöhe - und ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause.

