Visit Maastricht

Magisches Maastricht: Wo die Vorweihnachtszeit zur kleinen Auszeit wird

Bild-Infos

Download

Maastricht (ots)

Wenn sich die Gassen in goldenes Licht tauchen, der Duft von Zimt und frisch gebackenen Waffeln durch die Luft zieht und stimmungsvolle Musik aus den Straßencafés erklingt - dann ist Vorweihnachtszeit in Maastricht. Kaum eine Stadt vereint historischen Charme, kulinarischen Genuss und festliche Atmosphäre so harmonisch wie die Hauptstadt der niederländischen Provinz Limburg. Für alle, die sich eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen möchten, ist Maastricht im Advent das perfekte Ziel für einen Kurzurlaub voller Magie und Entspannung.

Weihnachtsmagie im Herzen der Stadt

Von 28. November bis 29. Dezember verwandelt sich das Zentrum von Maastricht in ein funkelndes Winterparadies. Auf dem Vrijthof, dem bekanntesten Platz der Stadt, lädt die Winterveranstaltung "Magisches Maastricht Vrijthof" mit liebevoll dekorierten Hütten, regionalen Köstlichkeiten und einem beeindruckenden Riesenrad zum Bummeln ein. Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen unter Lichtergirlanden, eine Fahrt im nostalgischen Karussell oder ein heißer Kakao mit Blick auf die festlich beleuchtete St. Servatius-Basilika - hier wird Adventsstimmung zum Erlebnis für alle Sinne.

Magische Momente und Geschenke

Maastricht ist berühmt für seine quirligen Stadtviertel mit lebendiger Gastronomieszene und ausgefallenen Boutiquen. Deutschsprachige Stadtführer führen Besucher während des Winterevents zu den schönsten Plätzen der Stadt. Auf den "Magischen Lichterrouten" kann man auch im eigenen Tempo durch das weihnachtlich geschmückte Jekerkwartier, Stokstraatkwartier, Sphinxkwartier und Céramique schlendern. Im hippen Viertel Wyck auf der Ostseite der Maas laden eine Vielzahl Boutiquen, Concept Stores und Chocolaterien zum Shoppen - ideal für originelle Weihnachtsgeschenke oder kleine Genussmitbringsel.

Magische Winterkonzerte und Besinnlichkeit

Neben dem festlichen Treiben bietet Maastricht reichlich Kultur: Museen wie das Bonnefantenmuseum begeistern mit internationalen Ausstellungen, und die Buchhandlung Dominicanen - untergebracht in einer alten gotischen Kirche - gilt als die schönste der Welt. Wer die Hektik der Weihnachtszeit hinter sich lassen möchte, findet in den kleinen Kapellen und stillen Innenhöfen der Stadt Raum für Ruhe und Besinnung. Für Liebhaber der klassischen Musik sind die Winterkonzerte von Weltstar André Rieu mit Weihnachtsmarkt im MECC am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende die perfekte Gelegenheit für einen weihnachtlichen Kurzurlaub in Maastricht.

Auszeit im Advent leicht gemacht

Viele Hotels und Unterkünfte bieten in der Adventszeit attraktive mehrtägige Arrangements für ein verlängertes Wochenende oder einen spontanen Städtetrip zwischen Lichterglanz, Weihnachtsduft und Vorfreude.

Über Maastricht

Maastricht, die charmante Hauptstadt der niederländischen Provinz Limburg, ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur, Genuss und internationalem Flair. Die Stadt begeistert Besucherinnen und Besucher das ganze Jahr über mit ihrer lebendigen Altstadt, hervorragender Gastronomie, spannenden Museen und einem unverwechselbaren europäischen Ambiente. Besonders in der Adventszeit erstrahlt Maastricht in festlichem Glanz - ein ideales Ziel für Kurzurlauber, Genießer und Kulturfreunde.

Weitere Informationen: www.magischesmaastricht.de

Original-Content von: Visit Maastricht, übermittelt durch news aktuell