The Clairvoyants - Die Zauberstars aus Las Vegas 2026 auf großer Deutschland-Tournee

Weltmeister der Mentalmagie Thommy Ten & Amélie van Tass verzaubern Deutschland

Thommy Ten & Amélie van Tass, weltweit auch als The Clairvoyants bekannt, zählen zu den herausragendsten Magiern unserer Zeit. Ihre Weltkarriere ist voll beeindruckender Höhepunkte: Sie sind Weltmeister der Mentalmagie und haben den "Oscar" der Zauberkunst in Hollywood, den Academy of Magical Arts Award, gewonnen. Sie belegten den zweiten Platz unter 100.000 Bewerbern in der weltgrößten Talentshow "America's Got Talent", wo sie erst heuer wieder als Stargäste anlässlich des 20 Jahr-Jubiläums des Erfolgsformates in Hollywood auftraten. Sie waren Hauptact der erfolgreichsten Zaubershow am New Yorker Broadway und standen die letzten Jahre für rund 600 Shows im berühmten Venetian Resort sowie LUXOR Hotel direkt am Strip in Las Vegas auf der Bühne. Ihre Shows begeistern das Publikum weltweit, aktuell wird zudem ihre spektakuläre interaktive Dinnershow "The Magic Table" von Hong Kong, Tokyo und Singapur über San Francisco, Toronto oder Syndney bis Berlin, London uvm. ausgerollt.

Größte Mentalmagie-Show der Welt

Nach rund 600 Shows auf dem berühmten Las Vegas Strip ist die US-Unterhaltungsmetropole ihre zweite Heimat geworden. Thommy Ten & Amélie van Tass begeistern Millionen von Menschen mit ihrer grandiosen Performance und arbeiten inzwischen mit den besten Köpfen der internationalen Entertainmentbranche zusammen - von der Kostüm-Designerin von Lady Gaga über den Regisseur von America's Got Talent bis hin zu Designern des Cirque de Soleil. Nach den überwältigenden Erfolgen ihrer Welttourneen kehren sie nach vier Jahren endlich wieder nach Deutschland zurück und präsentieren ihre neue Show, die mit noch nie zuvor gesehenen Mentalmagie-Highlights und spektakulären Illusionen für die ganze Familie aufwartet.

"Las Vegas haben wir in den letzten Jahren lieben gelernt, es ist zu unserem zweiten Zuhause geworden. Hier leben wir während unserer Amerika-Auftritte und haben uns hier auch das Ja-Wort gegeben. Ein Teil dieser weltberühmten Unterhaltungsmetropole zu sein, wo die größten Künstler aller Genres auftreten, ist eine große Ehre und eine wahre Inspiration. Hier ist auch unser aktuelles Programm entstanden. Wir können es kaum erwarten, unsere magische Welt direkt aus Las Vegas nach Deutschland zu bringen!", so Thommy und Amélie.

Mit ihrer außergewöhnlichen Mentalmagie, eigens für die Show entwickelten Illusionen und einer beeindruckenden Inszenierung werden die beiden erneut neue Maßstäbe setzen und zeigen, warum sie zu den erfolgreichsten und berühmtesten Magiern der Welt gehören.

The Clairvoyants - Thommy Ten & Amélie van Tass - Live 2026

Di, 14.04.26 - Halle/Saale, Steintor-Varieté

Mi, 15.04.26 - Potsdam, Nikolaisaal

Do, 16.04.26 - Berlin, Fontane-Haus

Sa, 18.04.26 - Ilmenau, Festhalle

So, 19.04.26 - Offenbach, Capitol

Do, 23.04.26 - München, Zenith

Fr, 24.04.26 - Hannover, Theater am Aegi

Sa, 25.04.26 - Bremen, Metropol Theater

So, 26.04.26 - Köln, Theater am Tanzbrunnen

Tickets: www.eventim.de

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=ftPJDSMGxTI

Web: www.theclairvoyants.com

