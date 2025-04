Tourismusverband Murau

Erlebnisregion Murau in der Steiermark - Genuss, Abenteuer und viel Natur pur

Bild-Infos

Download

Murau (ots)

Während sich die letzten Schneereste von den Berggipfeln verabschieden, erwacht die Region zu neuem Leben. Die Luft duftet nach Blüten und Abenteuer. Egal, ob du ein Naturfreund, Genießer oder Entdecker bist: die Urlaubsregion Murau wird dich begeistern!

Der Frühling in und rund um Murau ist wie ein großes, farbenfrohes Festival. Die Wiesen explodieren in saftigem Grün, gepaart mit einem Meer aus bunten Wildblumen, während die Mur gemächlich durch das Tal fließt. Ein Spaziergang durch die waldreichste Region des Landes ist wie Yoga für die Seele. Atme tief durch, während dir die Bäume Kraft geben und die ersten Sonnenstrahlen dein Gesicht kitzeln.

Bist du bereit für ein besonderes Freizeiterlebnis?

Zu den Klassikern wie Wandern, Radfahren und Mountainbiken gesellen sich in der Region Sportarten wie Golfen oder Reiten. Wer noch mehr Lust auf Aktivität hat, findet auch einige ausgefallene Angebote wie Paragleiten oder 3D-Bogenschießen.

Der Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen bietet das ganze Jahr über Sportbegeisterten ein vielfältiges Angebot. Die Natur zeigt sich in diesem Teil der Region Murau besonders facettenreich: Von idyllischen Badeseen über zwei bezaubernde Moore, saftige Almwiesen bis hin zu Berggipfeln mit herrlicher Aussicht.

Wasser zählt zu den wichtigsten Elementen in der Erlebnisregion. Insgesamt 40 Bade- und Bergseen bilden die Murauer Wasserwelten - darunter die Zwieflerseen, der Schattensee und der Etrachsee. Klein und fein sind auch der Furtner- und der Rottenmanner Teich. Etwas wilder zeigt sich das Element Wasser am Günster Wasserfall, dem höchsten der Steiermark, wo es über 65 Meter in die Tiefe stürzt.

Und nicht zu vergessen die Mur selbst - der längste Fluss in der Steiermark - auf der ab Juni Rafting-Touren möglich sind! Die Sonne im Rücken, das klare Wasser unter dir und dein lautstarkes Lachen, das mit dem Rauschen der Mur verschmilzt - fühlst du es schon?

Kulinarischer Genuss auf Murauer Art

Der Frühling ist die Zeit der Frische. Mit herzhaftem Steirerkäs, feinsten Fischgerichten und süßen Erdbeerkreationen kannst du die Region auf der Zunge spüren. Und natürlich gibt es hier das berühmte Murauer Bier - perfekt, um den Abend in einem der sonnigen Schanigärten ausklingen zu lassen.

Kultur trifft Frühling

Murau hat nicht nur Natur zu bieten. Die historische Altstadt lädt mit ihren engen Gassen, charmanten Cafés und beeindruckenden Sehenswürdigkeiten zu einer Zeitreise ein. Der Frühling bringt zudem ein buntes Veranstaltungsprogramm - von Konzerten bis zu traditionellen Festen.

Ein Frühlingsgefühl, das bleibt

In der Region Murau erwacht nicht nur die Natur, sondern auch die Lebensfreude. Ob du entspannt durch blühende Wiesen schlendern, dich sportlich auspowern oder einfach nur den Geschmack der Region genießen willst: Hier findest du genau das, wonach du suchst.

Mehr zur Erlebnisregion Murau findest du hier: www.regionmurau.at

Original-Content von: Tourismusverband Murau, übermittelt durch news aktuell