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TWL-Technologie präsentiert neuen PRISMA® PVT RBT auf der Intersolar Europe - großes Interesse an neuer PVT-Technologie

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München (ots)

Die TWL-Technologie GmbH hat auf der Intersolar Europe 2026 erstmals ihren neuen PRISMA® PVT RBT Hybridkollektor vorgestellt. Der vakuumisolierte PVT-Kollektor erweitert das Einsatzspektrum der PVT-Technologie auf höhere Temperaturniveaus und stieß während der drei Messetage auf großes Interesse bei Fachbesuchern aus dem In- und Ausland. Zahlreiche Gespräche mit Planern, Installateuren, Energieberatern und Projektentwicklern bestätigten die steigende Nachfrage nach ganzheitlichen Lösungen für die Wärme- und Stromversorgung.

Der neue PRISMA® PVT RBT basiert auf einem Fullblack-Doppelglas-Solarmodul und verfügt - wie der bereits etablierte PRISMA® PVT RBX - über einen Rollbond-Wärmetauscher auf der Rückseite. Das KI-optimierte Kanalsystem sorgt für einen effizienten Wärmetransport. Im Unterschied zum RBX wurde der RBT speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen höhere Temperaturniveaus benötigt werden. Durch die rückseitige Vakuumisolierung erreicht der Hybridkollektor im Sommer Temperaturen von rund 60 bis 65 °C. Somit eignet er sich damit unter anderem für die Brauchwassererwärmung von Gebäuden oder zur Schwimmbad-Direktheizung. Der Kollektor lässt sich in Pufferspeichern von fossilen oder Biomassekesseln einbinden oder als Wärmesenke über einen Plattenwärmetauscher in ein Schwimmbad auskoppeln.

Auch die Montage wurde konsequent auf eine einfache Installation ausgelegt. Integrierte Panzerschläuche mit Schnellverbindern ermöglichen eine werkzeuglose Verbindung der Kollektoren. Stränge mit bis zu 25 Kollektoren reduzieren den hydraulischen Aufwand bei größeren Anlagen und minimieren Feldverluste. Der PRISMA® PVT RBT wird derzeit am Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) getestet und ist ab August verfügbar.

Neben der Produktneuheit präsentierte die TWL-Technologie GmbH auf der Intersolar ihr komplettes PVT-System. Im Mittelpunkt standen der PRISMA® PVT RBX Hybridkollektor, die PVT-Ready Wärmepumpe von Ecoforest sowie ein Effizienz-Kombispeicher der TWL-Technologie GmbH. Besucher konnten so nicht nur einzelne Komponenten kennenlernen, sondern ein vollständig aufeinander abgestimmtes System für die regenerative Wärme- und Stromversorgung erleben.

Die Intersolar Europe erwies sich für das Unternehmen erneut als erfolgreiche Plattform für den persönlichen Austausch. Neben zahlreichen Bestandskunden und langjährigen Partnern konnten viele neue nationale und internationale Kontakte geknüpft werden. Besonders die hohe Qualität der Fachgespräche sowie das konkrete Interesse an Projekten unterstrichen die wachsende Bedeutung der PVT-Technologie im Markt.

"Die Intersolar ist für uns jedes Jahr ein echtes Highlight. Besonders gefreut hat uns der Austausch mit vielen internationalen Kunden und Partnern sowie die zahlreichen spannenden Gespräche mit neuen Interessenten. Das zeigt uns, dass das Interesse an PVT-Lösungen kontinuierlich wächst", sagt Christian Holst, Vertrieb Deutschland / Export Manager und Produktmanager PVT der TWL-Technologie GmbH.

Auch wenn PVT auf der Intersolar im Vergleich zu anderen Solartechnologien bislang noch einen kleinen Anteil einnimmt, zeigt sich eine klare Entwicklung. Immer mehr Fachplaner und Anlagenbauer setzen sich mit integrierten Energiekonzepten auseinander, bei denen Strom- und Wärmeerzeugung gemeinsam gedacht werden. Die Resonanz auf den neuen PRISMA® PVT RBT und das vorgestellte Gesamtsystem bestätigt diesen Trend und unterstreicht das wachsende Interesse an leistungsfähigen PVT-Lösungen.

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