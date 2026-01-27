Curél

Bereit für einen echten Glow-Boost für die Augenpartie?

Hier kommt die neue Tiefenwirksame Feuchtigkeits-Augencreme von Curél

Darmstadt (ots)

Curél ist in Japan die Nr. 1 Marke für empfindliche Haut*. Ihr spezielles Ceramid-Pflege-System basiert auf dem traditionellen japanischen Hautpflegeritual: Doppelte Reinigung und doppelte Feuchtigkeitspflege. Jetzt wird die Produktrange durch die neue Tiefenwirksame Augencreme** ergänzt.

Bye bye müde Augen, hello strahlender Blick - Die neue Curél Tiefenwirksame Feuchtigkeits-Augencreme setzt ein klares Statement für alle Skincare-Fans: Sie verleiht der empfindlichen und dünnen Augenpartie intensive Feuchtigkeit und hilft die schützende Hautbarriere zu stärken. Die neue effektive Formulierung mit hautähnlichen Ceramiden füllt den Feuchtigkeitsspeicher auf und unterstützt die natürliche Regeneration. Das Ergebnis: feine Trockenheitsfältchen und -linien werden sichtbar gemildert - für einen frischen, glatten Look - und einen echten Beitrag zur Skin Longevity, damit die Haut auch morgen strahlt.

Ceramide - Die Schlüssel zu einer starken Hautbarriere

Ceramide sind wahre Multitalente in der obersten Hautschicht. Sie wirken wie Mörtel zwischen den Hautzellen, halten alles zusammen und speichern wertvolle Feuchtigkeit. So bleibt die Haut geschmeidig und ihre Schutzbarriere intakt. Fehlen Ceramide, reagiert die Haut oft mit Trockenheit, Spannungsgefühlen, Juckreiz und erhöhter Empfindlichkeit. Das Curél Ceramid-Pflege-System unterstützt die Haut gleich dreifach: Es schützt die hauteigenen Ceramide, regt ihre natürliche Produktion an und füllt den Ceramid-Speicher mit hautähnlichen Ceramiden wieder auf. Dadurch bleibt die Feuchtigkeit erhalten und die Barriere wird gestärkt - für eine Haut, die sich weich anfühlt und gesund strahlt.

Die revitalisierenden Benefits der Tiefenwirksamen Augencreme

Mildert feine Trockenheitslinien sichtbar

Dermatologisch getestet, pH-neutral, ohne Duft- und Farbstoffe

Schnell einziehend

Erleichtert das gleichmäßige Auftragen von Augen-Make-up

Das Curél-Pflegeritual - für einen gesunden Glow

Vervollständigt wird das Curél Hautpflege-Ritual mit den sanften Reinigungs- und Pflegeprodukten für das Gesicht. Inspiriert von der japanischen Tradition kombiniert die mehrstufige Pflegeroutine von Curél die doppelte Reinigung und doppelte Feuchtigkeitspflege. So wird die empfindliche Haut sanft, aber effektiv gereinigt und intensiv gepflegt. Das Ceramid-Pflege-System für trockene und empfindliche Haut stärkt die Hautbarriere- für einen geschmeidigen und gesund-strahlenden Teint.

*Basierend auf INTAGE Inc. SRI Daten, Markt für Hautpflege Produkte für empfindliche Haut, März 2018 - Dez 2024, Umsatz Wert

**Die tiefenwirksame Feuchtigkeits-Augencreme (25 g) für trockene und empfindliche Haut mit der Biomimetik-Ceramid-Technologie, ohne Duft- und Farbstoffe, pH-neutral und dermatologisch getestet, ist ab Januar 2026 in Apotheken erhältlich. UVP 23,99 EUR (Die Preisgestaltung obliegt einzig und allein dem Handel).

Über Kao

Kao stellt hochwertige Produkte her, die das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries und Molton Brown ist Kao Teil des Alltags der Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.530 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 34.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine 137-jährige Innovationsgeschichte zurück. Bitte besuchen Sie die Website der Kao Group für aktuelle Informationen https://www.kao.com/global/en/.

