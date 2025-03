METRO Tochter DISH bringt kompaktes eigenes Zahlungsgerät auf den Markt

METRO AG

METROs Digitaltochter DISH launcht DISH Pay Now als Teil von DISH Pay, ein budgetfreundliches, leichtes, einfaches und tragbares Zahlungsgerät, das in deutschen METRO Stores ab sofort erhältlich ist

Es ermöglicht Geschäftsinhabern, unkompliziert bargeldlose Zahlungen zu akzeptieren

DISH Pay Now sorgt für sichere Transaktionen, bietet schnelle und zuverlässige Auszahlungen und erhöht die Effizienz und den Komfort im täglichen Betrieb - ohne monatliche Fixkosten

DISH Pay Now ist ein weiterer strategischer Baustein der DISH-Produktfamilie und ergänzt die bereits unter DISH Pay erhältlichen POS-Zahlungsmöglichkeiten um eine unkomplizierte Plug-and-Play-Zahlungsvariante

Bargeldlos Bezahlen ist bequem. Beispiel Gastronomie: Eine repräsentative Umfrage von YouGov, die im Januar 2025 durchgeführt wurde, hat ermittelt, dass 55 % der deutschen Restaurantbesucher im Restaurant kontaktlose Zahlung per Karte, Mobile oder QR-Code bevorzugen; bei den unter 45-Jährigen sind es 73 %. Wer Gästen oder Kundschaft unkompliziert die Zahlung per Karte oder Smartphone unkompliziert anbieten will, kann dies nun mit DISH Pay Now, einem modernen Bezahlgerät inklusive vorinstallierter DISH Pay App. Tap to Pay, bargeldloses Trinkgeld, digitale Quittungen, sichere Rückerstattungen und eine umfassende Zahlungshistorie - alles mit nur einem Tool.

METROs Digitaltochter DISH, die die Digitalisierung der Gastronomie mit digitalen Services und Tools vorantreibt, bringt ein neues, einfach zu implementierendes Bezahlprodukt auf den Markt. Es ist das erste technische Gerät im Sortiment der METRO Eigenmarken und in den METRO Großmärkten sowie online auf dem METRO Marktplatz erhältlich. Die eigens von DISH entwickelte Hardware von DISH Pay Now besteht aus einem leichten und tragbaren Zahlungs-Device und einer dazugehörenden, kostenlosen Ladestation. Hinter dem Gerät steht ein budgetfreundliches Gesamtkonzept, das Zahlungsvorgänge vereinfacht und übersichtlich nachvollziehen lässt.

DISH Pay Now ist nicht nur für die Gastronomie, sondern auch für andere Dienstleistungen oder kleine Händler vom Friseursalon bis zum festen Stand auf einem Wochenmarkt eine ideale Lösung. Bei der Nutzung fallen keine festen monatlichen Gebühren an, stattdessen zahlen Unternehmer nur pro Transaktion und können sich auf schnelle, zuverlässige und konsistente Auszahlungen auf ihr Geschäftskonto verlassen. DISH kooperiert mit einem vertrauenswürdiger Zahlungspartner, der sicherstellt, dass Auszahlungen zügig innerhalb der nächsten Werktage erfolgen. Zudem sind Zahlungsvorgänge gut nachvollziehbar, was unter anderem die Buchhaltung erleichtert. Wer einzelne Zahlungsdetails oder Auszahlungen nachvollziehen möchte, findet alle Informationen kompakt im digitalen, persönlichen DISH Pay Dashboard. DISH Pay Now ist eine unkomplizierte Zahlungsvariante mit Tap-to-Pay-Funktionalität, bei der sie auch den Prozentsatz des Trinkgeldes direkt auf dem Kartenlesegerät auswählen können. Papierlose Rechnungsstellung ist ebenfalls kein Problem mehr - auf Wunsch können bei Transaktionen digitale Quittungen per QR-Code oder E-Mail zur Verfügung gestellt werden.

Für METROs Tochtergesellschaft DISH ist DISH Pay Now ein wichtiger Meilenstein. Bisher rein auf die Digitalisierung der Gastronomie fokussiert, präsentiert die Digital-Unit nun eine digitale Zahlungslösung, die neben Gastronomen auch die wichtige weitere METRO Zielgruppe der kleinen unabhängigen Händler und der selbständigen Unternehmer anspricht. Durch den Vertrieb über die METRO Märkte zahlt die Produktneuheit zudem auf das Multichannel-Vertriebsmodell ein und verbindet einen digitalen Service mit dem Kerngeschäft vor Ort.

Dr. Steffen Greubel, CEO der METRO AG: "Wir wollen das Leben unserer Kunden leichter machen, damit sie mehr Zeit für ihr eigentliches Geschäft haben. Unkomplizierte Lösungen für unsere Kunden anzubieten, ist daher unser oberstes Ziel. Mit DISH Pay Now haben wir genau so eine Lösung entwickelt. Sie ist einfach in der Anwendung, gleichzeitig vereinfacht sie Prozesse beim Nutzer enorm. Und überzeugt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis."

"Zahlungsdienstleistungen sind ein Bereich, in dem es auf Vertrauen ankommt", ergänzt Dr. Volker Gläser, CEO von DISH. "Potenzielle DISH Pay Now Kunden kennen METRO, es besteht meist ein langjähriges Geschäfts- und Vertrauensverhältnis. Davon profitieren wir, wenn Kunden uns ihre Zahlungen anvertrauen. Wir sehen daher sehr gute Chancen, dass wir mit unserem Angebot viele kleinere Unternehmen erreichen werden, die keine komplexe Kassen- oder Zahlungslösung benötigen. Damit ergänzen wir unser bestehendes Angebot um eine weitere strategische, hochattraktive Komponente."

DISH Pay Now soll ab Februar 2025 in den lokalen METRO und Makro Stores in Deutschland und Frankreich, ab März in Italien und den Niederlanden erhältlich sein. Weitere Länder sind bereits in Planung.

DISH Digital Solutions wurde 2015 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der METRO AG gegründet,um digitale Lösungen zu entwickeln, die zum Erfolg der HoReCa Kunden (Hotels, Restaurants und Caterer) beitragen. Die einfach zu bedienenden Lösungen sind für den anspruchsvollen Alltag von Gastronomen konzipiert, um Zeit und Geld zu sparen. Unter der gleichnamigen Marke bietet DISH wettbewerbsfähige Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Branche. Dazu gehören unter anderem ein Online-Bestellsystem ohne Kommissionszahlungen, eine POS-Lösung, ein Reservierungs-Tool sowie eine Payment-Lösung. Mehr als 350.000 Kunden in 16 Ländern nutzen bereits digitale Produkte von DISH, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dish.co.

METRO ist ein international führender Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 15 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Groß-handelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen - alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel entsteht mit METRO MARKETS ein internationaler Online-Marktplatz für die Bedürfnisse von professionellen Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. "Nachhaltig Handeln" ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 85.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 31 Mrd. EUR.

