Operatives Führungskommando der Bundeswehr

Wir feiern Respekt - Deutschland feiert den 2. Nationalen Veteranentag mit einer großen Festveranstaltung rund um den Reichstag am 21. Juni 2026

Berlin (ots)

Die Präsidentin des Deutschen Bundestages Julia Klöckner, Schirmfrau der zentralen Veranstaltung, Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius werden im Tagesverlauf ihre Worte an die Anwesenden richten. Bundesweit findet mit dem Nationalen Veteranentag erneut ein Tag der Wertschätzung und Anerkennung für unsere rund 10 Millionen Veteraninnen und Veteranen statt.

Gut zwei Jahre, nachdem der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit die Einführung des Nationalen Veteranentages beschlossen und die Bundesregierung mit der Durchführung beauftragt hat, führen Bund, Länder, Städte, Gemeinden, Veteranenverbände sowie weitere Organisationen aus diesem Anlass verschiedene Veranstaltungen durch.

Da der diesjährige Nationale Veteranentag am 15. Juni auf einen Werktag fällt, finden die deutschlandweiten Feierlichkeiten bis zum Wochenende statt. Den Abschluss bildet die zentrale Festveranstaltung am Reichstagsgebäude, die auf höchster politischer Ebene begangen wird.

Wichtige presseöffentliche Programmpunkte:

10:45 Uhr: Rundgang des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Kai Wegner

11:35 Uhr: Grußwort des Regierenden Bürgermeisters von Berlin mit Vergabe von Veteranenabzeichen

12:55 Uhr: Grußwort der Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner, Schirmfrau der Veranstaltung

13:00 Uhr: Vorstellung der Ausstellung "Verwundet" durch Julia Klöckner und Bryan Adams

14:30-15:20 Uhr: Gemeinsamer Rundgang der Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner, und des Bundeskanzlers Friedrich Merz

15:20 Uhr: Grußwort des Bundeskanzlers, Friedrich Merz

15:50 Uhr: Rede des Bundesministers der Verteidigung, Boris Pistorius, anschließend Rundgang

Sie erhalten als akkreditierte Medienvertreter vereinfachten Zugang zum Veranstaltungsgelände sowie Zutritt zum Pressebereich und zum Pressetruck vor der Haupttribüne. Treffpunkt für Ihre Teilnahme an den Rundgängen und Pressestatements ist der Pressebereich, jeweils 20 Minuten vor Beginn der Programmpunkte.

Die Besucher erwartet in Berlin ein attraktives Bühnenprogramm, u.a. unter Beteiligung des Bundestagsvizepräsidenten Omid Nouripour, der Mitglieder des Verteidigungsausschusses, des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Henning Otte. Auftritte von The BossHoss, Heavysaurus, Heinz Rudolph Kunze und der Big Band der Bundeswehr runden das Angebot ab. Ein Highlight ist die neue Fotoausstellung "Verwundet" von Bryan Adams, die Bundestagspräsidentin Klöckner gemeinsam mit dem Künstler in Anwesenheit von Protagonisten vorstellen wird.

Im Veteranendorf wird außerdem zum Dialog mit rund 80 verschiedenen Organisationen, Vereinen aus dem In- und Ausland, Initiativen, Verbänden, Kirchen und Vertretern der Wirtschaft sowie Abgeordneten des Deutschen Bundestages eingeladen. Ein großer Kinderbereich mit Hüpfburg und vielem mehr rundet das Programm an diesem besonderen Tag ab. Zudem finden bundesweit bis zu 200 Veranstaltungen statt.

Die Pressestelle Veteranentag vermittelt auf Wunsch gern Interviewpartner: Zahlreiche Veteraninnen und Veteranen, darunter aktive Soldatinnen und Soldaten sowie Reservisten und Ehemalige, werden für Fragen zur Verfügung stehen und auch ihre persönliche Geschichte erzählen können (weitere Infos unter den Links). Sie stehen im Fokus der Kampagne, die Anfang Mai gestartet ist.Experten, die uns darüber hinaus die Bereitschaft zur Mitwirkung an Medienprojekten zugesagt haben, sind u.a. die Stellvertreterin des Generalinspekteurs, Generaloberstabsarzt Dr. Nicole Schilling, der zuständige Referatsleiter im Bundesministerium der Verteidigung, Kapitän zur See Stephan Küttler, sowie der Leiter des Veteranenbüros der Bundeswehr, Oberstleutnant Michael Krause.

Die Pressestelle des Deutschen Bundestages gibt überdies Auskunft zur Beteiligung von Mitgliedern des Deutschen Bundestags.

Weitere Gesprächspartner von den vertretenen Veteranenverbänden, bspw. dem Bund Deutscher Einsatzveteranen e.V., sowie vom Deutschen Bundeswehrverband (DBwV), stehen ebenso zur Verfügung.

Medienvertreterinnen und -vertreter akkreditieren sich bitte mit beiliegendem Formular bis Freitag, 19. Juni 2026, 12 Uhr unter pressestelleveteranentag@bundeswehr.org.

Hinweis: Das Akkreditierungsformular und weitere Informationen finden Sie unten unter den weiterführenden Links.

In diesem Jahr stellen wir auf Instagram, TikTok, Facebook, YouTube sowie WhatsApp Veteraninnen und Veteranen mit ihren persönlichen Geschichten vor. Ein kraftvolles Zeichen: Deutschlands Veteraninnen und Veteranen sind ein Teil unserer Gesellschaft.

Weitere Informationen zum Nationalen Veteranentag und das aktuelle Programm finden Sie hier: www.nationaler-veteranentag.org

Gerne vermitteln wir Ihnen Interviewpartner für eine Berichterstattung. Für weitere Medienanfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Weiterführende Links:

Akkreditierungsformular, Programm und weitere Informationen (Passwort: Veteranentag_2026!)

Link zur Website des Veteranentags

https://www.tiktok.com/@nationaler_veteranentag

https://www.youtube.com/@nationaler-veteranentag

https://www.instagram.com/nationaler_veteranentag/

https://www.facebook.com/nationaler.veteranentag

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