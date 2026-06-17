bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Meurer: Länder müssen Pläne des Bundes stoppen./bpa fordert Landesregierung Rheinland-Pfalz auf, sich für sichere Gehaltsrefinanzierung und rasche Anerkennung internationaler Pflegekräfte einzusetzen

Mainz (ots)

In der Diskussion um die geplante Pflegereform der Bundesregierung sieht der Präsident und rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer, auch Rheinland-Pfalz in der Pflicht. "Basis dieser Reform sind die Ergebnisse einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Jetzt müssen die Länder die verheerenden Pläne des Bundes stoppen", sagte Meurer vor rund 100 Pflegeunternehmerinnen und -unternehmern im Rahmen der Mitgliederversammlung der bpa-Landesgruppe in Ingelheim.

"Das Pflegeneuordnungsgesetz ordnet nichts, es gefährdet die pflegerische Versorgung", so Meurer. Er kritisierte vor allem die fehlenden Maßnahmen zur Personalsicherung. "Wenn sich alle Akteure, also Betreiber, Pflegekräfte und Kostenträger, einig sind, dass internationale Kräfte schneller in die Versorgung kommen müssen, dann darf die Bundesregierung ein Konzept wie die Kompetenzvermutung nicht ignorieren."

Der Wegfall einer gesicherten Refinanzierung von Gehaltssteigerungen oberhalb der Grundlohnsummenentwicklung schade der Versorgungslandschaft in Rheinland-Pfalz sogar massiv. "Für die Krankenhäuser gibt es Ausnahmen, die Schere der Gehälter zwischen Akutpflege und Langzeitpflege geht also wieder weiter auf. Das wird für mehr Abwanderung aus der Altenpflege in die Krankenhäuser sorgen, während die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigt."

Meurer forderte die rheinland-pfälzische Landesregierung auf, sich über den Bundesrat für Änderungen an den Reformplänen stark zu machen.

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