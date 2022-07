bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

"Die Landesregierung muss ihre Hausaufgaben machen"

bpa fordert weitere wirksame Maßnahmen der Landesregierung zum Schutz der vulnerablen Gruppen in den Pflegeeinrichtungen

Stuttgart (ots)

Zum heutigen Aufruf von Landessozialminister Manne Lucha zu mehr Impfungen in Pflegeeinrichtungen sagt der baden-württembergische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Rainer Wiesner:

"Impfungen sind ein wichtiger Schutz für die vulnerablen Gruppen in den Pflegeeinrichtungen. Grundimmunisierung und erster Booster reichen aber längst nicht aus und nur ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen hat bisher eine vierte Impfung erhalten können. Deshalb müssen das Land und die Kassenärztlichen Vereinigungen jetzt mit Wucht die vierten Impfungen vorantreiben. Die Einrichtungen stehen dazu bereit.

Denn wenn die Infektionszahlen in der allgemeinen Bevölkerung weiter ansteigen, sind auch die Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen wieder stark gefährdet. Viele haben offenbar den Eindruck, im Alltag wäre Corona vorbei. Schutzmaßnahmen werden gelockert und die Pflegeeinrichtungen sollen Masken- und Testpflicht im Alleingang durchsetzen. Das kann nicht funktionieren.

Pflegeeinrichtungen werben seit eineinhalb Jahren aktiv um jede Impfung und haben gute und ständig fortgeschriebene Hygienekonzepte. Die Landesregierung muss ihre Hausaufgaben ebenfalls machen: Wir brauchen wirksame Maßnahmen, um die Infektionszahlen in der Bevölkerung zu senken. Gleichzeitig müssen die Pflegeeinrichtungen in die Lage versetzt werden, ausfallendes Personal schnell zu ersetzen und die Mehrkosten erstattet zu bekommen. Nach dem Auslaufen des Pflege-Rettungsschirms muss sich Minister Lucha für eine Anschlussregelung einsetzen."

