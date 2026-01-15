Optima Cycles

Optima Cycles setzt Wachstumskurs konsequent fort: Fokus auf den DACH-Markt und neue Produktlancierungen im Jahr 2026

Beverwijk, Niederlande

Optima Cycles, einer der führenden niederländischen Hersteller von E-Cargobikes und E-Bikes, hält auch im Jahr 2026 konsequent an seiner Wachstumsstrategie fest. Nach der erfolgreichen Expansion in den deutschen Markt richtet das Unternehmen seinen Fokus nun verstärkt auf den gesamten DACH-Raum und treibt das Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezielt weiter voran.

In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld setzt Optima Cycles mit seinen Marken Lovens, Dolly und Dutch ID bewusst auf langfristige Investitionen und technische Innovation. Ziel ist es, die Marktposition als verlässlicher Premiumanbieter für E-Cargobikes und nachhaltige Mobilitätslösungen weiter auszubauen und neue Impulse im europäischen Fahrradmarkt zu setzen.

Wachstum im DACH-Markt als strategischer Schwerpunkt

Deutschland bleibt auch 2026 ein zentraler Wachstumsmarkt für Optima Cycles. Parallel dazu intensiviert das Unternehmen seine Aktivitäten in Österreich und der Schweiz und unterstreicht damit seinen Anspruch, den gesamten DACH-Markt strategisch und nachhaltig zu erschließen. Der Ausbau bestehender Händlernetzwerke, die enge Zusammenarbeit mit Fachhandelspartnern sowie lokale Marktkenntnis stehen dabei im Fokus.

"Wir halten bewusst an unserem Wachstumskurs fest und sehen im DACH-Markt weiterhin großes Potenzial. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind für uns Schlüsselregionen, in denen wir langfristig investieren und wachsen wollen", erklärt Michiel Dreef, CEO von Optima Cycles.

Innovationen und neue Produkte im Jahr 2026

Ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von Optima Cycles sind spannende Produktneuheiten, die im Laufe des Jahres 2026 vorgestellt werden. Mit Optima Cycles sowie den Marken Lovens, Dutch ID und Dolly arbeitet das Unternehmen kontinuierlich an neuen, innovativen Mobilitätslösungen, die höchste Qualitätsstandards mit modernem Design und hoher Alltagstauglichkeit verbinden.

"Mit dem Launch vom Lovens Explorer 2 im November letzten Jahres, haben wir klar eine Vorreiterrolle eingenommen auf dem Lastenrad-Markt" so Dreef. "Sein einzigartiger Mono-Casting Rahmen aber auch die Sitzheizung, haben für Aufsehen gesorgt. Innovationen, die staunen lassen: das bleibt ein wesentlicher Treiber unseres Erfolgs. Auch 2026 werden wir neue Produkte auf den Markt bringen, die gezielt auf die Bedürfnisse von Familien im DACH-Raum zugeschnitten sind."

Starke Strukturen für nachhaltiges Wachstum

Optima Cycles profitiert dabei von enger Verzahnung von Entwicklung, Produktion und Vertrieb - was dem Unternehmen ermöglicht, flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren und gleichzeitig höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen.

Mit einem wachsenden Team vor Ort im DACH-Markt stärkt Optima Cycles zudem die persönliche Betreuung von Handelspartnern und Kunden und schafft die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum.

Optima Cycles wird 2026 auf mehreren relevanten Fahrradmessen und lokalen Events anwesend sein und sein Portfolio präsentieren - ausgiebige Testfahrten und niederländische gezelligheid inklusive. Die erste Gelegenheit ist die Cyclingworld in Düsseldorf vom 20. - 22.März 2026.

Über Optima Cycles

Optima Cycles wurde 1994 gegründet und zählt mit den Marken Dutch ID, Lovens und Dolly zu den führenden Anbietern von E-Bikes und E-Cargobikes in Europa. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Mobilitätslösungen in Manufaktur-Qualität und ist heute in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Polen, Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren europäischen Märkten aktiv.

