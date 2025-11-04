Optima Cycles

Lovens präsentiert das neue Cargobike Explorer 2: Komfort, Kontrolle und smarte Details für eine innovative Familienmobilität

Beverwijk, Niederlande (ots)

Stilvoll, sicher, smart: Mit dem Explorer 2 stellt Lovens die nächste Generation seines bewährten Premium-Cargobikes vor. Das konsequent weiterentwickelte Modell kombiniert herausragendes Design mit durchdachten technischen Features - entwickelt für Familien, die auf eine smarte, sichere und komfortable Mobilität setzen.

Neue Features für den Alltag

Das Lovens Explorer 2 Cargobike wurde konsequent weiterentwickelt, um in Sachen Alltagstauglichkeit, Sicherheit und Komfort einen neuen Maßstab zu setzen. Zu den zentralen Neuerungen zählen:

Stärkere Motorisierung: Mit dem neuesten Bosch Smart System inklusive 100 Nm-Motor und App-Anbindung bietet der Explorer 2 maximale Unterstützung - selbst bei voller Beladung und Steigungen.

Der Mono-Casting-Rahmen: aus einem Guss, ohne sichtbare Schweißnähte. Die aus der Automobilindustrie übernommene Fertigungstechnik sorgt für maximale Stabilität, Langlebigkeit und ein besonders cleanes Design.

Die überarbeitete EPP-Transportbox bietet jetzt geräumige 193 Liter Volumen und bietet somit Platz für u.a. Getränkekisten. Inklusive praktischer Innenbeleuchtung (optional), bequeme Sitze mit Nackenstützen und Sitzheizung für die kleinen Passagiere (optional).

Neues Lichtsystem: Integrierte LED-Lichtleisten mit Blinkerfunktion (optional) sowie nahtlos verbaute Vorder- und Rückleuchten erhöhen Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr.

Akkus nach Wahl: Drei Akkuvarianten (400 / 545 / 800 Wh) bieten individuelle Reichweiten je nach Einsatzprofil.

Einzigartige Lovens Sattelstütze: Oval, stabil und verdrehsicher - ideal für häufigen Fahrer:innenwechsel und mehr Komfort (optional).

Fahrverhalten mit Feinschliff

Dank präziser Seilzuglenkung, verstärktem Rahmen und optimierter Vorderradfederung überzeugt das Explorer 2 auch bei anspruchsvollen Bedingungen mit stabilem und ruhigem Fahrverhalten. Die Kombination aus tiefem Schwerpunkt, optionaler ABS-Bremstechnik von Bosch und hydraulischen Scheibenbremsen sorgt für höchste Sicherheit.

Für den Antrieb stehen zwei Varianten zur Auswahl:

Enviolo AUTOMATiQ: stufenlos und automatisch für maximalen Fahrkomfort

Enviolo Heavy Duty: manuell für sportlicheres und direkteres Fahrgefühl

Premium-Design mit System

Das markante Rahmendesign entsteht im aufwändigen Mono-Casting-Verfahren und wird durch eine hochwertige Metallic-Pulverbeschichtung und versteckte Kabelführung abgerundet. Der Look bleibt dadurch klar, aufgeräumt und funktional - eben typisch Lovens.

Zubehörvielfalt für moderne Familien

Das Explorer 2 lässt sich mit einem umfangreichen Zubehörangebot flexibel an unterschiedliche Familienbedürfnisse anpassen: Dazu zählen ein komplett aufklappbares Regenverdeck, die maßgefertigte Lovens Kleinkindschale, ein höhenverstellbarer Adapter für Babyschalen sowie Innenraumbeleuchtung und USB-C Port.

Außerdem bietet das Explorer 2 durchdachte, integrierte Sicherheitslösungen: Neben dem bekannten eBike Lock und dem Battery Lock sorgt das speziell von Lovens entwickelte Anti-Diebstahl-Batterieschloss - in Kooperation mit Sicherheitsexperte ABUS - für zusätzlichen Schutz.

Verfügbarkeit

Das neue Lovens Explorer 2 ist ab sofort bei über 300 Fachhandelspartnern erhältlich. Probefahrten können bei allen teilnehmenden Partnern vereinbart werden. Mehr Infos unter: www.lovensbikes.com

Über Lovens

Die niederländische Optima Mobility Holding B.V. ist auf die Entwicklung hochwertiger E-Cargobikes spezialisiert. Die Muttergesellschaft Optima Cycles wurde 1994 in Nord-Holland gegründet und vereint unter ihrem Dach die Marken Lovens, Dolly und Dutch ID. Mit einem Produktionsstandort in Noord-Holland und einer eigenen Rahmenfabrik in Taiwan hat Optima Cycles einen klaren Fokus auf Entwicklung und Fertigung und zählt zu den führenden Anbietern nachhaltiger Mobilitätslösungen in Europa - unter anderem in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Polen, Dänemark und Frankreich.

