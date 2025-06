Physiotherapie Steinborn Individuelle kurative Therapie

Alexander Steinborn von der Physiotherapie Steinborn: Wie das BEMER-Gerät physiotherapeutische Behandlungen unterstützt

Gießen (ots)

Schmerzfrei leben, belastbar bleiben und sich bis ins hohe Alter wohlfühlen – das wünschen wir uns doch alle. Aber was, wenn es mal nicht so gut läuft und es zwickt und zwackt? Der Physiotherapeut Alexander Steinborn arbeitet mit einer Kombination aus verschiedenen Methoden, um die Regeneration bei seinen Patienten zu fördern und die natürlichen Heilprozesse zu unterstützen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Anwendung des BEMER Therapie-Sets EVO: Wie die BEMER-Therapie funktioniert und warum Alexander Steinborn sie nicht nur zur Unterstützung bei Schmerzen einsetzt, sondern auch zur Vorbeugung, erfahren Sie hier.

Rücken-, Gelenk- oder Muskelschmerzen können das Leben zur Qual machen. Der Weg führt dann zwangsläufig zur Physiotherapie – doch die Behandlung ist langwierig und oft stellen sich keine dauerhaften Fortschritte ein. Kennt die moderne Medizin keine Möglichkeiten, die schnell und zuverlässig helfen? „Zunächst ist zu sagen, dass physiotherapeutische Behandlungen Zeit brauchen, denn in zwei oder drei Sitzungen lassen sich die Probleme, die über Jahre entstanden sind, nicht beseitigen“, sagt Physiotherapeut Alexander Steinborn. „Allerdings kümmert sich die klassische Physiotherapie vor allem um die Symptome, anstatt die Ursachen zu erforschen. Wenn es beispielsweise mit der Regeneration nicht vorangeht, kann das an einer eingeschränkten Durchblutung der kleinen und kleinsten Gefäße liegen. In diesem Fall können wir den Patienten mit den konventionellen Methoden nur eingeschränkt helfen.“

„Es gibt aber physikalische Möglichkeiten, durch die sich die Mikrozirkulation anregen lässt“, fügt Alexander Steinborn von der Physiotherapie Steinborn hinzu. „Das kann sich nicht nur vorteilhaft auf die für die Regenerationsprozesse auswirken, sondern unterstützt den Körper seine Aufgaben zu erfüllen. Als Physiotherapeuten sind wir dazu angehalten, über unseren Bereich hinauszusehen, um den Patienten eine nachhaltige Lösung anbieten zu können.“ Mit seiner Privatpraxis in Gießen verfolgt Alexander Steinborn einen ganzheitlichen Ansatz, der verschiedene Behandlungsformen kombiniert und dabei auch die BEMER-Therapie einschließt. Nach über zehn Jahren Erfahrung in Klinik, Akutversorgung und Spitzensport konzentriert er sich auf zeitintensive Sitzungen, die eine umfassende Analyse der tieferliegenden Ursachen erlauben, um Schmerzen und Dysfunktionen langfristig erfolgreich zu behandeln. Dabei legt die Physiotherapie Steinborn aber gleichzeitig einen besonderen Schwerpunkt auf die Prävention und wendet sich damit neben Privatpatienten und Selbstzahlern auch an Unternehmen, die in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren möchten.

Partner bei Therapie und Prävention: Warum Alexander Steinborn die BEMER-Therapie anwendet

„Für Physiotherapeuten ist die BEMER-Therapie natürlich etwas Neues, weil sie es gewohnt sind, die Probleme von außen anzugehen, während sie nun feststellen, dass sich auch von innen viel bewirken lässt“, erklärt Alexander Steinborn von der Physiotherapie Steinborn. „Dabei geht es nicht darum, die bewährten Methoden aufzugeben, sondern eine weitere hinzuzugewinnen, die den Patienten nachhaltig hilft. Die Anwendung kann flexibel mit anderen Therapiemethoden kombiniert werden, sie erfordert lediglich einen geeigneten Raum. In Studien zu verschiedensten Fragestellungen wurde die Wirkung bereits untersucht und zeigte insbesondere für chronische Schmerzen zum Beispiel im Bereich des oberen und unteren Rückens als begleitende Anwendung zur Standardtherapie signifikant bessere Ergebnisse als für die konventionelle Behandlung allein.

Die Mikrozirkulation sorgt für zahlreiche körperliche Regulationsprozesse. Funktioniert sie reibungslos, werden die Zellen optimal mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, während Abfallstoffe leicht abtransportiert werden können. Ist sie dagegen eingeschränkt, etwa durch einen ungesunden Lebensstil oder auch bedingt durch das Älter werden, funktionieren diese physiologischen Prozesse nicht mehr überall im Körper reibungslos. Die BEMER-Therapie zielt darauf ab, die Mikrozirkulation zu stimulieren, damit das Blut wieder bedarfsgerecht verteilt werden kann. Um das zu erreichen, erzeugt ein spezielles Gerät schwache, niederfrequente elektromagnetische Felder, durch die ein speziell moduliertes Signal über Matten, Pads oder Applikatoren auf den Körper übertragen wird. Das hat nicht nur positive Effekte auf die Schmerzlinderung, sondern, wie in Studien gezeigt werden konnte, auch auf die Schlaf- und damit auch die Lebensqualität.

Eingesetzt wird die Therapie vor allem bei chronischen Rücken-, Gelenk- und Muskelschmerzen. Sie hat sich aber auch bei Wundheilungsstörungen bewährt. Die Stimulation des Blutflusses in den kleinsten Blutgefäßen kann sich auch positiv auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken. Das wiederum macht BEMER auch für den Einsatz im Alltag interessant, egal ob im stressigen Berufsleben oder für Vitalität im Alter. Das BEMER-Signal basiert auf jahrzehntelanger Forschung und wurde in vielen Studien untersucht. Die Geräte sind nach der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) zertifiziert und entsprechen somit den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. „Für mich ist die BEMER-Therapie ein wesentlicher Bestandteil meines ganzheitlichen Konzepts“, betont Alexander Steinborn.

Mehr als die klassische Physiotherapie: Wie Alexander Steinborn zu seiner eigenen Form der Behandlung kam

Alexander Steinborns ganzheitlicher und individueller Ansatz beruht auf seiner langjährigen Erfahrung in der Physiotherapie. Er arbeitete in einer orthopädischen Rehaklinik in Bad Nauheim, betreute die Spieler des EC Bad Nauheim in der 2. Eishockey-Liga, war für ein Akutkrankenhaus in Gießen tätig und führte als selbstständiger Physiotherapeut Hausbesuche durch. Mit der Gründung seiner Privatpraxis entwickelte er auch seine eigene Behandlungsform, die den Patienten deutlich mehr Zeit einräumt, weit über die Standardtherapien hinausgeht und auf nachhaltige Verbesserungen angelegt ist.

„Ich verstehe, dass viele meiner Kollegen skeptisch sind, wenn es um Verfahren geht, die nicht zu den klassischen Methoden gehören“, sagt Alexander Steinborn von der Physiotherapie Steinborn. „Skepsis ist gut, denn wir arbeiten im medizinischen Bereich, wo es rational und wissenschaftlich zugehen muss. Ein Physiotherapeut sollte aber auch offen gegenüber neuen Möglichkeiten sein. Wer die BEMER-Therapie ablehnt, ohne sie selbst angewandt und gründlich erforscht zu haben, nimmt seinen Patienten die Chance, ihre Beschwerden mit einer ergänzenden Maßnahme dauerhaft in den Griff zu bekommen.“

Hinweis: Literatur kann beim Autor angefragt werden.

