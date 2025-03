Verdantis

Verdantis bringt KI-Lösungen der nächsten Generation auf den Markt, um das Stammdatenmanagement in Unternehmen zu verändern

Princeton, N.J., 27. März 2025 (ots/PRNewswire)

Auto-Enrich AI und Auto-Spec AI definieren Datenintegrität, Anreicherung und betriebliche Effizienz neu

Verdantis, ein führender Anbieter von KI-gestützten Master Data Management (MDM)-Lösungen, gibt die Markteinführung von Auto-Enrich AI und Auto-Spec AI bekannt, zwei innovativen autonomen KI-Agenten, die die Datenanreicherung, -normalisierung und -standardisierung für Unternehmen weltweit revolutionieren sollen.

Ein Paradigmenwechsel im Enterprise Data Management

In anlagenintensiven Branchen wie der Öl- und Gasindustrie, dem Bergbau, der chemischen Industrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Baustoffindustrie stellen unstrukturierte und isolierte Daten eine große Herausforderung für die betriebliche Effizienz und die Entscheidungsfindung dar.

Die neuen KI-Agenten von Verdantis wurden entwickelt, um diese klassischen Bottlenecks zu beseitigen und sicherzustellen, dass Unternehmen genaue, zuverlässige und umfassende Daten zur Verfügung haben.

Auto-Spec AI: Strukturierung des Unstrukturierten

Auto-Spec AI verwendet KI-Modelle, die auf über 1 Milliarde Datenpunkte trainiert wurden, um Schlüsselattribute, Maßeinheiten und Produktkategorien aus unstrukturierten Rohdaten zu extrahieren. Dies ermöglicht es Unternehmen:

• Daten zu standardisieren: Sicherstellung der Konsistenz von Material- und Lieferantendatensätzen.

• die Beschaffung zu optimieren: Optimierung der Planung mit genauen, zuverlässigen Daten.

Auto-Enrich AI: Füllen der Lücken

Auto-Enrich AI beschafft selbstständig fehlende Daten, indem es auf öffentliche und firmeneigene Datenbanken zugreift. Die so angereicherten Daten werden nahtlos in ERP-Systeme integriert, was die Zuverlässigkeit der Daten erhöht. Auf diese Weise können Unternehmen ihre Bestände optimieren und die erforderlichen Maßnahmen zur Verwaltung veralteter Materialdaten ergreifen.

Ein Meilenstein in der KI-gesteuerten Stammdatenanreicherung

„Auto-Enrich AI und Auto-Spec AI sind für Unternehmen, die ihre Datenstrategie überarbeiten wollen, von entscheidender Bedeutung. Als unsere ersten KI-Agenten sind sie ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserer Vision, ein „KI-Super-Agent für Master Data Management" zu werden", sagt Kumar Gaurav Gupta, CEO von Verdantis.

Die auf Vielseitigkeit ausgelegten Lösungen Auto-Enrich AI und Auto-Spec AI können als eigenständige Lösungen oder als Erweiterungen der Verdantis Flaggschiff-Plattformen Harmonize© und Integrity© eingesetzt werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, ihre Datenstrategien zu optimieren, ohne die bestehende Infrastruktur zu stören.

Warum es wichtig ist

In der datengesteuerten Welt von heute sind genaue und vollständige Stammdaten unerlässlich. Die Lösungen von Verdantis ermöglichen es Unternehmen:

Datengenauigkeit sicherzustellen: Pflege zuverlässiger Lieferanten- und Materialdaten.

besser informierte Entscheidungen zu treffen: Ermöglichung datengesteuerter Strategien mit angereicherten Erkenntnissen.

die Effizienz zu steigern: Rationalisierung der Abläufe und Senkung der Kosten.

Informationen zu Verdantis

Verdantis hat sich auf Softwarelösungen für MRO-Betriebe spezialisiert und unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre Daten in Einklang zu bringen, zu verbessern und Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Durch die Konzentration auf Fertigungs-, Produktions- und Lieferkettendaten ermöglicht es Verdantis Unternehmen, ihre Abläufe zu optimieren und ihre strategischen Ziele zu erreichen.

Besuchen Sie die Website: www.verdantis.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2651559/Verdantis_Launches_Next_Gen_AI.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/verdantis-bringt-ki-losungen-der-nachsten-generation-auf-den-markt-um-das-stammdatenmanagement-in-unternehmen-zu-verandern-302413759.html

Original-Content von: Verdantis, übermittelt durch news aktuell