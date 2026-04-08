Österreichische Familienföderation für Weltfrieden

Dr. Hak Ja Han, Mitbegründerin der Universal Peace Federation, für den Friedensnobelpreis 2026 nominiert

Wien (ots)

Die Nominierung wurde formell von Dr. Ján Figeľ eingereicht, dem ehemaligen Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Religions- und Weltanschauungsfreiheit.

Die Nominierung würdigt ihr jahrzehntelanges Engagement für interreligiösen Dialog, humanitäre Hilfe und die Versöhnung auf der koreanischen Halbinsel. Als „Mutter des Friedens“ hat Dr. Hak Ja Han weltweit anerkannte Plattformen geschaffen, darunter die Women’s Federation for World Peace. Sie leitete historische Friedensinitiativen, darunter Gespräche in Moskau und Pjöngjang, und förderte sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Staatsoberhäuptern, Regierungen und der Zivilgesellschaft. (Presse Volltext )

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