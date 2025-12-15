Arti Decorative GmbH

Girolamo Pellerino von Arti Decorative über die Zukunft des Handwerks: Wie Weiterbildung zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird

Mannheim (ots)

Noch immer setzen Handwerksbetriebe weitestgehend nur auf ihren gewohnten Alltag – doch steigende Kundenansprüche, Fachkräftemangel und technologische Veränderungen stellen sie zunehmend auf die Probe. Wer diesen Wandel ignoriert, riskiert Qualitätsverluste und gerät im Wettbewerb ins Hintertreffen. Doch worin liegt der Schlüssel, um nachhaltig sichtbar, erfolgreich und zukunftsfähig zu bleiben?

Der Tagesablauf vieler Handwerksbetriebe folgt seit Jahren demselben Rhythmus: Aufträge werden abgearbeitet, Materialien organisiert und Termine koordiniert – Routine dominiert das Geschäft. Angesichts voller Auftragsbücher und stetigem Kundenbedarf wirken Veränderungen oft entbehrlich. Der modernen Arbeitsrealität entspricht diese Annahme aber keinesfalls: Kunden erwarten zunehmend mehr Beratung, innovativere Ergebnisse und makellose Qualität. Gleichzeitig fehlt es an neuen, qualifizierten Fachkräften, die aktuellste Kenntnisse einbringen könnten. Auch Weiterbildung wird oftmals nur „nebenbei“ betrieben, unstrukturiert oder vollkommen vernachlässigt. „Neue Materialien, digitale Trends, moderne Oberflächentechniken: Die Branche verändert sich in rasendem Tempo. Dabei kann es sich niemand mehr leisten, auf Weiterbildung zu verzichten“, sagt Girolamo Pellerino von Arti Decorative.

„Nur wer Wissen und Technik gezielt, strukturiert und regelmäßig aufbaut, verschafft sich echte Wettbewerbsvorteile“, fügt er hinzu. Girolamo Pellerino kennt all das aus dem eigenen Familienbetrieb: unsichtbare Arbeit, wachsender Druck, hoher Anspruch. Dabei hat er selbst erlebt, wie Handwerker trotz Können unsichtbar bleiben und wie fehlendes Wissen sie ausbremst. Arti Decorative entstand genau daraus: ein Franchise-System, das Handwerker zu Unternehmern und Marken macht. Diesen Kerngedanken führt er seit 2019 in der Deutschen Wandgestaltungsakademie fort, wo Handwerkern moderne Techniken, hochwertige Materialien und unternehmerisches Know-how vermittelt werden. Wie das in der Praxis aussieht, verrät Girolamo Pellerino hier.

Weiterbildung als System: So legt die DWA den Grundstein für dauerhaften Erfolg

„Lückenlose Weiterbildung muss im Handwerk viel mehr als ein loser Zusatz sein – sie ist das Fundament für nachhaltigen Erfolg“, verdeutlicht Girolamo Pellerino. Genau hier setzt das Konzept von Arti Decorative sowie der Deutschen Wandgestaltungsakademie an: ein bundesweit einzigartiges Schulungssystem, das Handwerker gezielt auf Premiumniveau bringt. So bietet die DWA ein zertifiziertes Trainingsprogramm, das technische Seminare mit unternehmerischen Tiefenkenntnissen verbindet. Maßgeschneiderte Kurse für Unternehmen, praxisnahe Workshops und Update-Seminare zu den aktuellsten Trends sind fest im Angebot verankert.

„Das Prinzip ist einfach: Wissenstransfer bedeutet Wettbewerbsvorteil. Wer selbst neueste Techniken beherrscht, kann Kunden besser beraten, Projekte sicherer abwickeln und sich gezielt als Experte positionieren“, betont Girolamo Pellerino. Besonders innovativ: In Kooperation mit Arti Decorative und der Deutschen Wandgestaltungsakademie erhalten Handwerker die Zulassung für exklusive Produkte, steigern durch Verarbeitungssicherheit ihre Wertigkeit und minimieren Reklamationen. Dies stärkt nicht nur die Fachkompetenz, sondern verschiebt den Fokus von eingestaubter Routine hin zu echter Qualitätsarbeit.

Unternehmertum, Marke und Sichtbarkeit: Damit wird der nächste Entwicklungssprung möglich

„Handwerker müssen heute mehr sein als Fachkräfte. Sie sind die kreativen Unternehmer, Markenbotschafter und Innovatoren ihrer Branche“, so die Überzeugung von Girolamo Pellerino. Neben technischen Kompetenzen sei für nachhaltigen Erfolg damit auch businessorientiertes Denken unerlässlich. Arti Decorative integriert daher mit seinem Franchise-System und dem DWA-Kompetenznetz Seminare für Marketing, Strategie, Social Media und Preisgestaltung.

Die Teilnehmer lernen dabei unter anderem, wie sie sich als Marke klar positionieren, Showrooms gestalten und ihren Außenauftritt stärken. „Wir begleiten Betriebe von der Spezialisierung über die Store-Entwicklung bis zum permanenten Mentoring weiter. So wird aus Handwerk Unternehmertum und aus Alltagsarbeit eine echte Erfolgsgeschichte“, sagt Girolamo Pellerino. Das Ziel: werthaltige Aufträge, gezielte Sichtbarkeit und planbares Wachstum – unabhängig von der Konjunktur oder kurzfristigen Marktschwankungen.

Ausblick: Handwerk bundesweit auf Premiumniveau

„Die Anforderungen an Qualität, Technik und Sichtbarkeit gelten für jeden Betrieb – egal ob in Hamburg, Stuttgart oder Trier“, fasst Girolamo Pellerino zusammen. Die bevorstehende Expansion der DWA bringt hierbei regelmäßige Premiumseminare weit über den Hauptstandort Mannheim hinaus: Ab 2026 werden regionale Kompetenzzentren in mehreren deutschen Großstädten kontinuierlich Wissen, Trends und Best Practices vermitteln. Ziel ist es, Handwerker flächendeckend zu Markenexperten auszubilden, Innovation zu fördern und dem gesamten Gewerk neues Prestige zu verleihen. „Jeder Handwerksbetrieb kann sich diesen Vorsprung sichern. Entscheidend ist, die Komfortzone zu verlassen, in Wissen zu investieren und gezielt an kontinuierlicher Verbesserung zu arbeiten“, so der abschließende Appell von Girolamo Pellerino.

