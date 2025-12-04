Arti Decorative GmbH

Von Marmor bis Metalloptik: Diese Maler-Techniken nutzen echte Profis

Weiße Wände waren gestern – immer mehr Kunden wünschen sich individuelle Wandgestaltungen mit Charakter. Hochwertige Spachteltechniken, Marmorierungen oder metallische Effekte verleihen Räumen eine luxuriöse Note, ohne dabei überladen zu wirken. Doch solche Ergebnisse entstehen nicht mit Standardfarbe aus dem Baumarkt – sie erfordern Erfahrung, Präzision und ein Gespür für Materialien.

„Mit den richtigen Techniken kann man eine Wand wie ein Kunstwerk wirken lassen – das ist Handwerk auf höchstem Niveau“, erklärt Malermeister Girolamo Pellerino. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Materialien Profis wirklich verwenden, welche Trends 2025 angesagt sind – und warum handwerkliche Veredelung immer gefragter wird, gerade im Zeitalter von Massenware und Schnellrenovierung.

Zeitlose Eleganz: Die Trends 2025 in der Oberflächenveredelung

2025 rückt die Branche wieder stärker zu den historischen, venetianischen Techniken zurück. Stucco Veneziano, Stucco Lustro und andere antike Stucchi erleben ein Comeback, weil sie Tiefe, Eleganz und Handwerkskultur vereinen. Gleichzeitig steigen die Anfragen nach 3D-Strukturen, marmorierten Oberflächen und subtilen Goldadern. Diese Kombination aus Tradition und moderner Optik schafft exklusive Effekte, die kaum ein industrielles Produkt leisten kann.

„Kunden wollen heute etwas Einzigartiges – etwas, das nicht wie eine Tapete von der Rolle wirkt, sondern wie eine individuell gefertigte Oberfläche“, betont Girolamo Pellerino.

Warum natürliche Materialien den Unterschied machen

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Spachtel- oder Effekttechniken setzen professionelle Handwerksbetriebe zunehmend auf Naturkalksysteme. Diese Materialien erzeugen eine matte, authentische Optik und bleiben in ihrer Wirkung zurückhaltend, zugleich aber unverwechselbar. Während industrielle Produkte häufig künstlich oder gar plastisch erscheinen, wirken Naturkalkoberflächen warm, mineralisch und charaktervoll.

Pellerino erläutert: „Wer mit Naturkalk arbeitet, schafft lebendige Oberflächen, die atmen und sich organisch in den Raum einfügen. Das ist ein Qualitätsniveau, das man sofort erkennt.“

Zertifizierungen als Zukunftsfaktor – und warum sie schon jetzt entscheiden

Mit den neuen Normativen, die ab 2026 verbindlich werden, verändert sich der Markt umfassend. Viele Hersteller müssen Produkte zurückziehen, weil sie die zukünftigen Anforderungen nicht erfüllen. Für spezialisierte Betriebe hingegen eröffnet sich ein deutlicher Wettbewerbsvorteil.

Zertifizierungen wie Emicode oder baustellenrelevante VOB-Nachweise gewinnen erheblich an Bedeutung. Sie betreffen nicht nur die Endbeschichtung, sondern ebenso die gesamte Untergrundvorbereitung – ein Aspekt, der häufig unterschätzt wird. „Es bringt nichts, eine natürliche Oberfläche aufzubauen, wenn der Untergrund aus reinen Kunststoffprodukten besteht“, erklärt Pellerino. Durch ihre frühzeitige Spezialisierung auf Naturmaterialien sind viele Profibetriebe bereits bestens vorbereitet, während andere aktuell vor großen Herausforderungen stehen und Unterstützung suchen.

Ganzheitliche Unterstützung für Handwerker

Exklusive Oberflächen erfordern nicht nur Materialkompetenz, sondern ein durchdachtes System vom Untergrund bis zur Vermarktung. Bei Arti Decorative setzt man deshalb konsequent auf vollständig zertifizierte, natürliche Aufbausysteme und begleitet Handwerker weit über die reine Verarbeitung hinaus.

„Wir liefern nicht einfach ein Produkt, sondern ein komplettes Konzept – vom Untergrund bis zur finalen Oberfläche“, betont Pellerino. Dadurch erhalten Verarbeiter nicht nur technische Sicherheit, sondern ein System, das sie in jeder Projektphase zuverlässig unterstützt.

Neben präzise aufgebauten Schulungen zu Technik, Materialkunde und Untergründen gehören auch Marketing, Positionierung und strategische Beratung zu den Leistungen von Arti Decorative. Dieser breit angelegte Ansatz soll sicherstellen, dass Handwerker nicht nur fachlich herausragend arbeiten, sondern sich auch erfolgreich am Markt behaupten können – gerade in einer Zeit, in der hochwertige Veredelungen stark an Nachfrage gewinnen und Kunden verstärkt nach echten Spezialisten suchen.

Warum echte Handwerkskunst Zeit, Wissen und Präzision braucht

Viele Kunden unterschätzen den Aufwand hinter exklusiven Oberflächen. Jede Technik basiert auf jahrhundertealten Traditionen und erfordert sowohl handwerkliche Fertigkeit als auch ein tiefes Verständnis für Material und Struktur.

Pellerino formuliert es so: „Früher war es selbstverständlich, drei Monate auf eine maßgeschneiderte Skulptur zu warten. Heute müssen wir Kunden wieder näherbringen, dass auch Wandveredelungen Unikate sind – individuell geplant, gestaltet und ausgeführt.“ Denn hochwertige Oberflächen entstehen Schicht für Schicht, in präziser Abstimmung auf Licht, Raumwirkung und Kundenwunsch. Sie sind damit weit mehr als schöne Optik: Sie sind das Ergebnis echter Facharbeit, die Räume nachhaltig aufwertet.

Über Arti Decorative:

Girolamo Pellerino ist der Geschäftsführer von Arti Decorative. Sein Team hat sich auf eine nachhaltige Wandgestaltung spezialisiert. Im Fokus stehen natürliche, langlebige Baustoffe auf Kalkbasis und der bewusste Verzicht auf Chemikalien und Schadstoffe. In der Wandgestaltungsakademie geben sie ihr Wissen außerdem in Form von praxisorientierten Seminaren an andere Handwerker weiter. Mehr Informationen unter: https://www.artidecorative.de/

