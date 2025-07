HCLTech

HCLTech erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein gesundes Umsatzwachstum von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr

London und Noida, Indien (ots/PRNewswire)

Neuer Vertrag mit einem Gesamtwert von 1,8 Mrd. USD abgeschlossen

HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2025 endende erste Quartal bekannt gegeben. Der Umsatz bei konstanten Wechselkursen (CC) stieg im Quartal um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr. Der USD-Umsatz belief sich auf 3,55 Mrd. USD, ein Plus von 5,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Die EBIT-Marge für das Quartal betrug 16,3 %.

Der Umsatz mit digitalen Diensten stieg um 15,2 % (CC) und trägt nun 41,6 % zum gesamten Dienstleistungsumsatz bei. Ingenieur- und FuE-Dienstleistungen wuchsen um 11,8% gegenüber dem Vorjahr (CC). Die jährlichen wiederkehrenden Umsätze von HCLSoftware beliefen sich auf 1,06 Mrd. USD, ein Plus von 1,3 % (CC). Die Auftragspipeline blieb robust und diversifiziert, wobei das Gesamtvolumen der neu gewonnenen Aufträge im Quartal 1,8 Mrd. USD betrug.

Das Unternehmen kündigte eine Dividende von 12 ₹ pro Aktie für das Quartal an und schüttet damit zum 90. Mal in Folge eine Dividende aus. Für das Geschäftsjahr 2026 hat das Unternehmen seine Umsatzwachstumsprognose auf 3,0 % bis 5,0 % angehoben und seine Prognose für die EBIT-Marge auf 17,0 % bis 18,0 % korrigiert.

„Wir verzeichneten ein gesundes Umsatzwachstum von 3,7 % im Vergleich zum Vorjahr, unterstützt durch die gute Performance unseres Dienstleistungsgeschäfts mit einem Wachstum von 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr bei konstanten Wechselkursen. Unsere operative Marge lag bei 16,3 %, beeinflusst durch eine geringere Auslastung und zusätzliche Investitionen in GenAI und GTM. Unsere KI-Angebote finden bei unseren Kunden großen Anklang und wurden durch unsere Partnerschaft mit OpenAI weiter ausgebaut. Unsere Pipeline wächst weiter, da das Nachfrageumfeld während des Quartals stabil war. Als einziger Dienstleister, der in allen sechs Gartner Voice of Customer Quadrant-Bewertungen im Bereich IT-Services* als „Customers' Choice" positioniert ist, sind wir für das Wachstum im KI-Zeitalter gut aufgestellt", sagte C Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech.

Das vertikale Branchenwachstum wurde von Technologie und Dienstleistungen mit 13,7 % im Vergleich zum Vorjahr (CC) angeführt, gefolgt von Telekommunikation, Medien, Verlagswesen und Unterhaltung mit 13,0 % im Vergleich zum Vorjahr (CC), Einzelhandel und Konsumgüter mit 8,2 % im Vergleich zum Vorjahr (CC) und Finanzdienstleistungen mit 6,8 % (CC). Geografisch betrachtet verzeichnete der Rest der Welt mit 15,0 % (CC) das stärkste Wachstum gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von Europa mit 9,6 % (CC).

Das Unternehmen stellte im Quartal 1.984 neue Mitarbeiter ein, und die Fluktuationsrate lag mit 12,8 % im letzten Geschäftsjahr unter dem Branchendurchschnitt.

„Der Umsatz von HCLTech stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um beeindruckende 8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Unsere Cash-Generierung bleibt mit einem OCF/NI von 129 % und einem FCF/NI von 121 % robust, was die zugrunde liegende Stärke unseres Geschäftsmodells widerspiegelt. Unser Engagement für Kapitaleffizienz hat dazu geführt, dass sich der LTM ROIC für das Unternehmen um 353 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr auf 38,1 % und für das Dienstleistungsgeschäft um 236 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr auf 45,2 % verbessert hat", fügte Shiv Walia, Chief Financial Officer von HCLTech, hinzu.

HCLTech ist weiterhin der vertrauenswürdige Partner für globale Unternehmen, angetrieben durch sein zukunftsfähiges Portfolio. In diesem Quartal konnte das Unternehmen mehrere bedeutende Verträge abschließen, darunter:

Eine führende US-amerikanische Krankenhauskette hat HCLTech ausgewählt, um ihre IT-Abläufe zu modernisieren und zu verbessern, die Effizienz zu steigern und mit dem umfassenden Portfolio und den innovativen Lösungen von HCLTech bessere Behandlungsergebnisse für Patienten zu erzielen.

Ein weltweit tätiger Zahlungsdienstleister mit Hauptsitz in den USA hat HCLTech ausgewählt, um die digitale Transformation zu beschleunigen und das Kundenerlebnis in allen weltweiten Geschäftsbereichen und Produktangeboten zu verbessern. Dabei werden die technologiebasierten, domänenspezifischen Lösungen von HCLTech zum Einsatz kommen.

Ein US-amerikanisches Konsumgüterunternehmen hat seine strategische Partnerschaft mit HCLTech erweitert, um SAP S/4HANA und andere Unternehmensanwendungsdienste zu implementieren, die Abläufe zu optimieren und die Wertschöpfung zu steigern.

Ein globaler Sportverband hat sich mit HCLTech zusammengetan, um eine GenAI-gestützte Plattform zur Verbesserung von Kommentaren zu entwickeln. Die auf HCLTech AI Foundry basierende Plattform revolutioniert die Live-Übertragung von Sportveranstaltungen durch die dynamische Analyse von Live-Feeds und die Bereitstellung kontextbezogener Informationen in Echtzeit.

Einige der wichtigsten Anerkennungen, die HCLTech im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erhielt, sind:

Unter den renommiertesten Führungskräften Asiens im Extel-Ranking „2025 Executive Team". 17 Top-3-Platzierungen (in den Kategorien Gesamt, Buy-Side und Sell-Side) im Technologie-, IT-Dienstleistungs- und Softwaresektor, davon 9 Platz 1 – Bester CEO – C Vijayakumar auf Platz 1 in der Kategorie Sell-Side und Platz 2 in der Kategorie Gesamt – Bester CFO – Shiv Walia auf Platz 1 in den Kategorien Buy-Side, Sell-Side und Gesamt – Bestes IR-Team – HCLTech auf Platz 1 in der Kategorie Buy-Side und Gesamt

Die Vorsitzende von HCLTech, Roshni Nadar Malhotra, wurde von der American India Foundation bei ihrer jährlichen Gala in New York für ihre außergewöhnliche Führungsqualitäten und ihr philanthropisches Engagement geehrt

Erhalt der höchsten Auszeichnung bei den AWS GenAI Premier League (GPL) Awards 2025: Produktivität, Transformation der Industrie, Innovation

