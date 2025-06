Max-Hervé Georges SWI Group baut europäische Hyperscale-Strategie mit fünftem Rechenzentrum und einheitlicher AiOnX-Plattform aus

London, Genf und Luxemburg, 25. März 2025 (ots/PRNewswire) - - Ein verwaltetes Gesamtvermögen von 10 Milliarden Euro in den Bereichen Wohnen, Leichtindustrie, Logistik, Rechenzentren, Gastgewerbe, Büro sowie Kultur und Freizeit in Europa und den USA - Die SWI Group beschäftigt über 350 Fachleute in 25 Büros ...

mehr