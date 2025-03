LianLian Pay; Lianlian DigiTech

Lianlian DigiTech erreicht für 2024 ein Gesamtzahlungsvolumen von 3,3 Billionen RMB, was einer Steigerung von 64,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht

Hangzhou, China, 20. März 2025 (ots/PRNewswire)

Lianlian DigiTech Co., Ltd. (HKEX: 2598), ein führendes Unternehmen auf dem chinesischen Markt für digitale Zahlungslösungen und im Bereich der Digitalisierung des globalen Handels, gab seine Ergebnisse für 2024 bekannt. Das digitale Zahlungsgeschäft des Unternehmens erreichte ein Gesamtzahlungsvolumen (TPV) von 3,3 Billionen RMB, was einem Anstieg von 64,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Gesamteinnahmen stiegen um 27,9 % auf 1,32 Milliarden RMB, wobei die Einnahmen aus dem digitalen Zahlungsverkehr 1,15 Milliarden RMB erreichten (31,6 % Wachstum). Der Bruttogewinn belief sich auf 683 Millionen RMB (51,9 % Marge), und der bereinigte Gewinn erreichte 78,7 Millionen RMB, was eine deutliche Trendwende gegenüber einem Verlust im Jahr 2023 darstellt.

Xin Jie, Geschäftsführer von Lianlian DigiTech, kommentierte: „2024 war unser erstes Jahr als börsennotiertes Unternehmen an der HKEX. Im Laufe des Jahres haben wir erfolgreich eine Lizenz für ein luxemburgisches E-Geld-Institut (EMI) erhalten und unsere Tochtergesellschaft DFX Labs Company Limited hat von der Securities and Futures Commission in Hongkong eine Lizenz für eine Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte (VATP) erhalten. Wir nutzen unser robustes Lizenzportfolio, um Spitzentechnologien wie KI und Blockchain einzusetzen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, unseren Kunden ein hervorragendes Serviceerlebnis zu bieten, unsere Effizienz zu steigern und für unsere Aktionäre bessere Renditen zu erwirtschaften."

Während des Berichtszeitraums verzeichnete das globale Zahlungsgeschäft des Unternehmens ein deutliches Wachstum, wobei das TPV 281,5 Milliarden RMB erreichte, was einem Anstieg von 63,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Gesamteinnahmen aus dem weltweiten Zahlungsverkehrsgeschäft stiegen ebenfalls auf 808 Millionen RMB, was einem Anstieg von 23,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bis Ende 2024 hat Lianlian DigiTech insgesamt über 5,9 Millionen Kunden bedient.

Lianlian Digitech verfügt auch über ein vernetztes inländisches und internationales Geschäftsmodell, das wiederum das effiziente Wachstum des inländischen Zahlungsverkehrs vorantreibt. Im Berichtszeitraum erzielte Lianlian DigiTech im Inlandszahlungsverkehr ein TPV von 3,0 Billionen RMB, was einem Anstieg von 64,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und erwirtschaftete einen Umsatz von 343 Millionen RMB, was einem Anstieg von 57,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz mit Mehrwertdiensten belief sich auf 146 Millionen RMB, was einem Anstieg von 9,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen unterstützt die digitale Transformation und die Globalisierungsbemühungen von Unternehmen durch strategische Innovationen und neue Produkte, darunter digitales Marketing und Corporate Wallets.

Darüber hinaus integriert Lianlian Digitech hochmoderne KI-Technologien und entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um die Benutzerfreundlichkeit und betriebliche Effizienz durch intelligente Lösungen zu verbessern.

Wei Ping, Finanzvorstand von Lianlian DigiTech, sagte: „Unser Wachstum spiegelt eine ausgewogene Strategie wider, d. h. Investitionen in neue Geschäftsbereiche, Technologien und Lizenzen bei gleichzeitiger Wahrung der finanziellen Disziplin und umsichtiger Verwaltung der Ausgaben. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unser globales Lizenzportfolio weiter festigen, Partnerschaften entlang unserer Wertschöpfungskette stärken und unsere Investitionen in technologische Innovationen und differenzierte Produkte kontinuierlich erhöhen."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2645327/1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lianlian-digitech-erreicht-fur-2024-ein-gesamtzahlungsvolumen-von-3-3-billionen-rmb-was-einer-steigerung-von-64-7--im-vergleich-zum-vorjahr-entspricht-302407042.html

Original-Content von: LianLian Pay; Lianlian DigiTech, übermittelt durch news aktuell