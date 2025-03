GREENFORCE FUTURE FOOD AG

Schinken war nie heißer: GREENFORCE bringt den Kult-Klassiker in pflanzlich und zum Erhitzen!

München (ots)

Schinken-Fans, aufgepasst! Ob goldbraun überbackener Schinken-Käse-Toast, cremige Schinkennudeln oder eine krosse Schinkenpizza - all das gibt es jetzt auch in pflanzlich, ohne Kompromisse. Mit dem ersten pflanzlichen Kochschinken zum Erhitzen bringt GREENFORCE echte Food-Klassiker zurück auf die Teller und stellt puren Genuss in den Mittelpunkt.

Ein Stück Nostalgie - Schinken wie früher, nur besser!

Der verführerische Duft von frisch geröstetem Schinken auf warmem Brot, das erste herzhafte Frühstück nach einer langen Nacht oder der schnelle Snack zwischendurch - vertraute Genussmomente, die in Erinnerung schwelgen lassen. Jetzt können sie ganz einfach pflanzlich erlebt werden mit dem veganen Kochschinken von GREENFORCE. Denn der herzhafte Klassiker ist heiß geliebt im wahrsten Sinne des Wortes: Es ist der erste seiner Art, der erhitzbar ist. Perfekt für Foodies, Experimentierfreudige und alle, die sich eine vegane Option wünschen, ohne auf Geschmack zu verzichten.

"Essen ist Leidenschaft und Genuss - genau darum geht es uns. Unser Kochschinken lässt Erinnerungen an Lieblingsgerichte aus der Kindheit wachwerden, sorgt für schnelle warme Gerichte oder ist der perfekte Snack zwischendurch, und zwar in pflanzlich. Das Produkt steht für kompromisslosen Geschmack zu jedem Anlass", sagt Thomas Isermann, Gründer und Vorstand von GREENFORCE.

Schnell, easy und einfach unwiderstehlich: Gefüllte Waffeln mit Schinken und Käse

Waffeln schmecken immer - aber warum nicht einmal herzhaft? Mit dem pflanzlichen Kochschinken und einer cremig-zart schmelzenden Käsefüllung umhüllt von buttrig-krossem Teigmantel wird daraus der perfekte Snack für Brunch, Lunch oder die nächste WG-Party!

Rezeptinspiration: Gefüllte Waffeln mit pflanzlichem Kochschinken und Käse

Zutaten für ca. 3 Portionen:

1 ½ Packungen GREENFORCE Pflanzliche Kochschinken Art

2 Packungen Fertig Croissant-Teig (je 6 Portionen)

1 Packung veganer Scheibenkäse

Ahornsirup

Zubereitung: Sobald das Waffeleisen heiß ist, eine Schicht Croissant-Teig (Zwei Dreiecke pro Portionen) in das Eisen legen. Diese mit ca. 3 Scheiben Kochschinken und 1-2 Scheiben veganem Käse toppen und zuletzt mit einer zweiten Schicht Croissant-Teig verschließen. Die Waffeln ca. 5 Minuten backen lassen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Danach auf einem Teller anrichten und nach Belieben mit Ahornsirup toppen. Mehr Informationen und Inspiration unter: https://www.greenforce.com/pages/heiss-geliebt

Verfügbarkeit im Markt

Der pflanzliche Kochschinken von GREENFORCE ist neben weiteren Produkten der Marke beispielsweise deutschlandweit bei REWE zu finden, in einer Vielzahl der EDEKA Regionen als auch bei Tegut.

Über GREENFORCE

GREENFORCE steht für pflanzliche Ernährung voller Geschmack - ohne Kompromisse. Thomas Isermann und Hannes-Benjamin Schmitz sind die Gründer und Vorstände der GREENFORCE FUTURE FOOD AG. Mit seiner Omnichannel-Strategie und rund 100 Mitarbeitenden verfolgt das Foodtech-Unternehmen die Mission, pflanzliche Ernährung als gesellschaftliche Norm zu etablieren. Zu den prominentesten Investoren gehören unter anderem TV-Moderator Joko Winterscheidt, Fußballnationalspieler Thomas Müller oder Holger Beeck, Ex-Deutschlandchef von McDonalds. Das Münchner Unternehmen ist mittlerweile bei über 14.200 Einzelhändlern (u.a. Rewe, Edeka, Müller, Kaufland, Tegut, Globus und Hit) erhältlich und wurde zum zweiten Jahr in Folge als LZ Top-Marke ausgezeichnet.

Original-Content von: GREENFORCE FUTURE FOOD AG, übermittelt durch news aktuell