O'pflanzt is: Deftige pflanzliche Schmankerl von Greenforce für das Wiesn-Feeling dahoam

Wer auf der Wiesn pflanzlich schlemmen möchte, kann in diesem Jahr die Produkte von Greenforce in so vielen Zelten wie noch nie genießen, unter anderem im Armbrustschützenzelt, Fischer-Vroni Festzelt, Fisch-Bäda Wiesnstadl, Hofbräu-Festzelt, Kufflers Weinzelt, in der Käfer Wiesn-Schänke und Ochsenbraterei. Je nach Festzelt stehen bayerische Schmankerl wie Leberkäse, Weißwurst und Fleischpflanzerl, Klassiker wie Currywurst und Bratwurst oder auch Fischfrikadellen als pflanzliche Alternativen von Greenforce auf den Speisekarten.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, bereits im dritten Jahr in Folge unsere pflanzlichen Produkte in den Wiesnzelten auf der Karte zu sehen. Unsere Partner haben wieder hervorragende Gerichte mit unseren Produkten entwickelt und bieten damit eine Alternative für alle, die auf Tierisches verzichten möchten oder neugierig sind auf vegane bayerische Schmankerl", so Thomas Isermann, Gründer von Greenforce. "Das wachsende Interesse an veganen Alternativen bei traditionellen Veranstaltungen wie der Wiesn freut uns ganz besonders. Diesen Wandel in den Ernährungsgewohnheiten wollen wir mit Greenforce noch weiter vorantreiben".

Wiesn-Feeling dahoam

Für alle, die der Wiesn keinen Besuch abstatten können oder denen das Oktoberfest zu schnell vorbeigeht, präsentiert Greenforce herzhafte pflanzliche Schmankerl, die selbst bayerische Herzen höherschlagen lassen. Dazu gehört der Wurstsalat als wahrer Klassiker zur Brotzeit - schnell zubereitet und mit dem pflanzlichen Leberkäse von Greenforce auch für Veganer*innen ein absoluter Genuss.

Zutaten für etwa 3 Portionen:

640 g veganer Leberkäse von Greenforce

Etwa 200 g Essiggurken

1 rote Zwiebel

240 g vegane Mayonnaise

4 EL Gurkenwasser

Salz & Pfeffer

Frischer Schnittlauch

Zubereitung:

Leberkäse einmal längs halbieren und in Streifen schneiden. Essiggurken ebenfalls in Streifen schneiden. Die Zwiebel ganz fein hacken. Mayonnaise und Gurkenwasser hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und mit gehacktem Schnittlauch toppen. Dazu schmecken Brezen oder Brot hervorragend.

Unter www.greenforce.com finden sich noch viele weitere Rezeptinspirationen, wie bspw. ein Wiesn-Hotdog, Breznsalat mit Leberkäse oder ein ausgefallenes Weißwurstragout - alles rein pflanzlich.

ÜBER GREENFORCE

Gründer Thomas Isermann bildet gemeinsam mit Hannes-Benjamin Schmitz den Vorstand der GREENFORCE FUTURE FOOD AG. Mit seiner Omnichannel-Strategie und rund 100 Mitarbeitenden verfolgt das Foodtech Startup die Mission, pflanzliche Ernährung als gesellschaftliche Norm zu etablieren. Zu den prominentesten Investoren zählen unter anderem der Münchner Feinkosthändler Michael Käfer, TV-Moderator Joko Winterscheidt, Fußballnationalspieler Thomas Müller oder Holger Beeck, Ex-Deutschlandchef von McDonalds. Das Münchner Unternehmen zählt zu den am schnellsten wachsenden plant-based Foodtech-Unternehmen Deutschlands. Innerhalb der letzten 12 Monate konnte GREENFORCE seine Retail-Präsenz stark ausbauen und ist mittlerweile bei über 14.200 Einzelhändlern (u.a. Rewe, Edeka, Müller, Kaufland, Tegut, Globus und Hit) erhältlich.

