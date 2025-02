Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

"Rutronik hat mich überzeugt": Laura Engel über ihren Weg zur Werkstudentin

Laura Engel, 22 Jahre alt, hat bei der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH eine vielseitige und spannende berufliche Reise hinter sich. Als ehemalige Auszubildende und jetzige Werkstudentin gewährt sie Einblicke in ihre berufliche Entwicklung. Ihre Erfahrungen unterstreichen die attraktiven Möglichkeiten für junge Talente, bei Rutronik kontinuierlich zu wachsen.

Wie Laura Engel ihre berufliche Zukunft im Personalmanagement fand

Schon während ihrer Schulzeit am Fritz-Erler-Wirtschaftsgymnasium entdeckte Laura Engel ihr Interesse für kaufmännische Themen. Auf einer Ausbildungsmesse in Pforzheim stieß sie auf den Broadline-Distributor und sie begann hiernach eine Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement. Bereits zu dieser Zeit beschäftigte sie sich mehr und mehr mit dem Bereich Personalmanagement. Sie wusste genau: "Das möchte ich in Zukunft machen."

Nach ihrer Ausbildung wurde Engel als Junior Recruiter übernommen und entschied sich anschließend für ein Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personalmanagement an der Hochschule Pforzheim. Heute ist sie im dritten Semester und setzt aktuell ihre Karriere bei Rutronik als Werkstudentin fort: "Mir gefällt sehr, dass ich vielseitig eingesetzt werde und selbstständig arbeiten kann. Es ist bereits meine zweite Werkstudententätigkeit bei Rutronik."

Das macht die Ausbildung bei Rutronik besonders

An ihrer Ausbildung bei Rutronik schätzt Laura Engel besonders die umfangreiche Betreuung und das strukturierte Ausbildungskonzept - und das von Beginn an. Die Einführungswoche hat ihr den Einstieg enorm erleichtert. Auszubildende und DH-Studierende erhalten so die Möglichkeit, das Unternehmen und ihre neuen Kollegen kennenzulernen. Darüber hinaus schaffen regelmäßige Gespräche sowie Ausbildungsstammtische Raum für Austausch. Dank der vielseitigen Abteilungswechsel war es Engel möglich, unterschiedliche Bereiche wie Vertrieb, Marketing, Einkauf und IT kennenzulernen. "Mein Wunsch war es, in der Personalabteilung eingesetzt zu werden, aufgrund meiner sehr guten Leistungen in dem Bereich wurde mein Einsatz von 3 Monaten auf ein Jahr verlängert", erinnert sie sich.

In ihrer aktuellen Position im Bereich Vocational Training unterstützt sie selbst die Betreuung von Auszubildenden und dual Studierenden. Sie hilft unter anderem bei der Organisation von Ausbildungsmessen und bei der Einführungswoche für Neueinsteiger. Während ihrer vielfältigen Aufgaben kann sie eigene Ideen einbringen und aktiv am Tagesgeschäft mitwirken. Das hat nicht nur ihr Selbstvertrauen gestärkt, sondern auch ihre persönliche Weiterentwicklung vorangetrieben.

Über Rutronik

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.900 Mitarbeitenden und 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.

