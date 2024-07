Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Rutronik beim Race for Talents am Hockenheimring: Rennatmosphäre trifft Karriereplanung

Auf die Startplätze, fertig, los! Am 12. Juli 2024 veranstaltete Rutronik gemeinsam mit der Hochschule Pforzheim das Karriereevent "Race for Talents" auf dem Hockenheimring.

Studierende aus den Bereichen Technik und IT konnten in der besonderen Umgebung der Motorsport-Rennstrecke mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt treten. Neben Möglichkeiten zum Netzwerken erwartete sie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm - inklusive E-Kart-Rennen.

Rutronik informiert Studierende über berufliche Perspektiven

Der Hockenheimring ist die perfekte Kulisse für ein dynamisches Karriereevent der etwas anderen Art. Technikbegeisterte Studierende der Hochschule Pforzheim hatten im Sommersemester erneut die Gelegenheit, sich in einem lockeren Rahmen über potenzielle Arbeitgeber und Karrierechancen zu informieren. Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH war beim "Race for Talents" am Hockenheimring ebenfalls vertreten. Studierende konnten sich mit dem Rutronik-Team über Praktika, Werkstudententätigkeiten und die beruflichen Einstiegsmöglichkeiten bei einem der weltweit größten Broadline-Distributoren austauschen.

"Das 'Race for Talents' ist für Studierende eine ausgezeichnete Option, Rutronik als Arbeitgeber kennenzulernen sowie einen Einblick in die Unternehmenskultur und -werte zu erhalten. In Kleingruppengesprächen war genügend Raum und Zeit für individuelle Fragen und um mögliche Karrierewege zu besprechen", sagt Cedric Geiger, Process Manager bei Rutronik.

Neben Cedric Geiger waren auch Jan Stoll (Team Leader Market Intelligence and Rutronik Analytics) und Jennifer Tillner (Duale Studentin Wirtschaftsingenieurwesen) vor Ort. Erstere haben selbst ein Duales Studium bei Rutronik absolviert, Jennifer Tillner schließt ihres im Herbst ab. Somit konnten sie Studierenden aus erster Hand berichten, wie der Berufsstart und die Karriereentwicklung im Unternehmen aussehen.

Networking beim "Race for Talents"

Das "Race for Talents" am Hockenheimring war ein spannender und abwechslungsreicher Tag voller Rennsport, Karriereaussichten und Networking. Nach einem Get-together ging es in die Career-Talks. In 15-minütigen Gesprächen konnten sich die Studierenden persönlich mit den Unternehmensvertretern austauschen, Fragen stellen und einen ersten Eindruck vom Unternehmen gewinnen.

Parallel zu den Karrieregesprächen haben die Veranstalter den Studierenden zahlreiche Highlights geboten. Unter anderem fanden wieder rasante E-Kart-Rennen und Pit-Stop-Reifenwechsel statt, bei denen die Teilnehmenden Preise und Urkunden gewinnen konnten.

Als Sponsor des Rutronik Racing Teams ist das Unternehmen schon länger eng mit dem Motorsport verbunden. Das diesjährige "Race for Talents" war erneut ein voller Erfolg. "Das Event hat uns einmal mehr gezeigt, wie spannend die Verbindung von Motorsport und beruflicher Orientierung sein kann. Wir freuen uns, dass wir in diesem besonderen Setting viele talentierte Nachwuchstalente kennenlernen und für unser Unternehmen begeistern konnten", resümiert Cedric Geiger.

