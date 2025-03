Noble Elements GmbH

Buchpremiere: "Das Kokain der Industrie" - Die Jagd nach den wertvollsten Rohstoffen der Welt

Berlin (ots)

Am 20. März 2025 feiert das Sachbuch "Das Kokain der Industrie - Seltene Erden & Co.: Stoff für Zukunftstechnik, Chinas Faustpfand, Investmentchance einer Generation" seine Premiere im Deutschen Technikmuseum Berlin. Das brisante Werk gibt Einblicke in die globalen Machtstrukturen, die Verknappung kritischer Metalle und die geopolitischen Risiken, die den Industriestandort Europa bedrohen.

Die Autoren Andreas Kroll und Andreas Pietsch sind nicht nur anerkannte Rohstoffexperten, sondern auch die zweitgrößten Importeure strategischer Metalle und Seltener Erden im deutschsprachigen Raum. In ihrem Buch liefern sie eine schonungslose Analyse der globalen Rohstoffversorgung, enthüllen die wirtschaftlichen Abhängigkeiten Europas und zeigen, welche Folgen ein Rohstoffmangel für Industrie und Wohlstand hätte. Sie geben fundierte Einblicke aus erster Hand - denn sie bewegen tagtäglich genau die Metalle, die für Technologie, Industrie und Fortschritt unverzichtbar sind.

Exklusive Premiere mit Podiumsdiskussion und Autoren-Gespräch

Die Veranstaltung im Deutschen Technikmuseum Berlin - dem perfekten Ort, um über Industrie, Technologie und Rohstoffe zu sprechen - wird von einer Podiumsdiskussion mit den Autoren begleitet. Kroll und Pietsch diskutieren die brisanten Inhalte ihres Buches, erklären die Mechanismen des Rohstoffmarktes und zeigen auf, welche Strategien Europa entwickeln muss, um in einer Welt voller Handelskriege und Ressourcenknappheit bestehen zu können.

Zusätzlich wird Zukunftsforscher Tristan Horx mit seiner Keynote "Willkommen im nächsten Zeitalter! - Technologie, Gesellschaft, Wirtschaft - die Evolution unserer Welt" einen Ausblick darauf geben, wie sich der Umgang mit Ressourcen in Zukunft verändern wird.

Buchpremiere mit Experten-Gespräch, Diskussion und exklusiven Einblicken

Veranstaltungsdetails:

Deutsches Technikmuseum, Berlin - Der perfekte Ort, um über die Zukunft der Industrie und die Rolle der Rohstoffe zu diskutieren.

20. März 2025, 17:30 Uhr

Mit den Autoren Andreas Kroll & Andreas Pietsch

Keynote von Tristan Horx

"Das Kokain der Industrie - Seltene Erden & Co." zeigt eindrucksvoll, dass die wahren Machtverhältnisse der Welt nicht auf Bankkonten, sondern in den Lagerstätten kritischer Rohstoffe entschieden werden.

Mehr Informationen und Anmeldung unter: [ https://das-kokain-der-industrie.de/]

