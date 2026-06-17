fintechOne mobility GmbH

flowCar wächst weiter dynamisch: Alternativen Finanzierungen gewinnen bei Privaten und Selbständigen an Bedeutung

München (ots)

Umsatz von flowCar steigt 2025 um 48 Prozent

Deutlicher Anstieg der monatlichen Mietumsätze

Starkes Wachstum im ersten Quartal 2026

Gesellschafter stärken Eigenkapitalbasis

Neue Geschäftsfelder und Expansion

Die fintechOne mobility GmbH setzt den Wachstumskurs mit ihrem digitalen Sale-and-Rent-Back-Angebot unter der Marke flowCar fort. Im Geschäftsjahr 2025 stieg der über die alternative Finanzierungsplattform erwirtschaftetete Umsatz um rund 48 Prozent auf 7,1 Millionen Euro. Wichtigster Erlösbringer von flowCar sind die monatlichen Mieteinnahmen. Die Kunden mieten ihr Fahrzeug für eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten zurück. Da 60 Prozent der Verträge länger als 14 Monate laufen, entsteht ein planbarer, wiederkehrender Cashflow. Im Verlauf des vergangenen Jahres stiegen die durchschnittlichen monatlichen Bruttomieteinnahmen von 250.000 Euro auf 400.000 Euro.

flowCar bietet Fahrzeughaltern eine digitale Lösung zur kurzfristigen Liquiditätsbeschaffung: Kunden verkaufen ihr Fahrzeug online an flowCar und mieten es direkt zurück. Sie bleiben mobil und erhalten sofort Liquidität - ohne klassische Bonitätsprüfung, mit taggleicher Auszahlung und hoher Flexibilität. Als bislang einziger Anbieter bildet flowCar diesen Prozess von der Antragstellung bis zur Auszahlung vollständig digital ab.

"flowCar adressiert ein konkretes Problem, das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer mehr Menschen betrifft", betont Geschäftsführer Aris K. Zantiotis. "Rund ein Drittel aller Haushalte in Deutschland verfügen laut Eurostat über Rücklagen von weniger als 1.250 Euro, viele haben jedoch Vermögen in Form eines eigenfinanzierten Fahrzeugs gebunden." Gleichzeitig wird der Zugang zu Krediten schwieriger - das gilt für Unternehmen wie Privatpersonen gleichermaßen. Wer kurzfristig Liquidität benötigt, findet oft keine Bank - selbst wenn Sachwerte wie das eigene Auto als Sicherheit dienen.

Erstes Quartal 2026: Umsatz wächst auf 2,4 Millionen Euro

Auch zu Beginn des neuen Jahres ist das Geschäftsvolumen von flowCar weiter gestiegen. Der Gesamtumsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 63 Prozent auf 2,4 Millionen Euro.

"Seit 2023 haben Privatkunden über 21,5 Millionen Euro Liquidität durch flowCar erhalten. Sie konnten gebundenes Kapital aus ihrem Fahrzeug freisetzen und dieses weiterhin nutzen", sagt Co-Geschäftsführer Sven Kirchberg. "Mit anhaltender Konjunkturflaute, steigenden Kreditzinsen und einer restriktiveren Kreditvergabe wächst der Bedarf an flexiblen Finanzierungslösungen, die den Menschen dabei helfen, ihre finanzielle Situation langfristig zu stabilisieren."

Gestärkte Eigenkapitalbasis und neue Märkte

Um den eingeschlagenen Wachstumskurs bei flowCar fortzusetzen, haben die fintechOne-Gesellschafter ihr Engagement weiter ausgebaut und mit einer Stärkung der Eigenkapitalbasis eine wichtige Voraussetzung für das künftige Unternehmenswachstum geschaffen. Das Münchner Fintech will die aktuelle Dynamik nutzen, um neue Potenziale zu erschließen. Dazu zählen der Ausbau des Gewerbekundengeschäfts über loaneo.de, neue Produktfelder wie die Ablösung bestehender Leasingverträge sowie die Übertragung des SRB-Modells auf weitere Assetklassen. Darüber hinaus wird das Ausweiten des Angebots auf weitere europäische Märkte mit vergleichbaren Rahmenbedingungen geprüft. Da das Modell vollständig online abgewickelt wird, ist es standortunabhängig und mit vergleichsweise geringem Mehraufwand skalierbar.

Über fintechOne mobility GmbH

Die fintechOne mobility GmbH mit Sitz in München ist auf digitale Finanzlösungen für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke flowCar bietet das Unternehmen ein Sale-and-Rent-Back-Modell an, bei dem Kunden ihr Fahrzeug verkaufen und weiter nutzen können. Der gesamte Prozess - von der Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung - erfolgt digital und ohne Bonitätsprüfung. So ermöglicht fintechOne eine unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei gleichbleibender Mobilität.

FAQs

Was ist flowCar und wie funktioniert das Angebot?

flowCar ist eine Marke der fintechOne mobility GmbH und betreibt eine vollständig digitale Plattform für Sale-and-Rent-Back (SRB) von Fahrzeugen. Fahrzeugbesitzer verkaufen ihr Auto an flowCar und mieten es direkt im Anschluss zurück - sie erhalten sofortige Liquidität und bleiben dabei vollständig mobil.

Ist flowCar ein klassischer Kredit?

Nein. flowCar ist eine Alternative zum klassischen Bankkredit. Kunden verkaufen ihr Fahrzeug an flowCar und mieten es anschließend zurück. Das Ziel ist es, im Auto gebundenes Kapital schnell, fair und vollständig digital verfügbar zu machen, ohne die Mobilität - zum Beispiel für den täglich nötigen Weg zur Arbeit - einzuschränken.

Was unterscheidet flowCar von anderen Anbietern?

flowCar ist der einzige Anbieter mit einem vollständig digitalen Sale-and-Rent-Back-Prozess für Fahrzeuge in Deutschland. Von der Antragstellung bis zur Auszahlung werden Medienbrüche vermieden und Prozesse beschleunigt.

Wie schnell erhalten Kunden ihr Geld?

Der gesamte Prozess - von der Antragstellung über das Live-Video-Gutachten und die digitale Legitimation bis zur Auszahlung - läuft über ein eigenentwickeltes ERP-Portal ab. Kunden erhalten ihre Auszahlung taggleich, ohne eine Filiale aufsuchen zu müssen.

Warum besteht Bedarf für eine Lösung wie flowCar?

Viele Haushalte verfügen über wenig liquide Rücklagen, haben jedoch Vermögen in Form eines eigenfinanzierten Fahrzeugs. Gleichzeitig vergeben Banken Kredite zunehmend restriktiv. flowCar schließt diese Lücke, indem es gebundenes Kapital verfügbar macht, ohne dass die Menschen auf ihre Mobilität verzichten müssen.

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