Franka Robotics

Franka Research 3: Enthüllung neuer Funktionen für verbesserte Leistung

München, 13. März 2025 (ots/PRNewswire)

Franka Research 3 (FR3), dem führende akademische Einrichtungen und Forschungslabore weltweit bereits vertrauen, entwickelt sich ständig weiter und bietet Forschern und Robotikern neue und leistungsstarke Funktionen. Als Referenz für ein erstklassiges, kraftsensitives Robotersystem kombiniert FR3 Benutzerfreundlichkeit mit tiefgreifendem Steuerungszugriff und ist damit ein Eckpfeiler für die KI-gesteuerte Robotikforschung – FR3 wird von führenden akademischen Einrichtungen und Forschungslabors weltweit eingesetzt. Mit den neuesten Updates erweitert der FR3 seine Funktionalität und bietet mehr Flexibilität, Präzision und Integrationsmöglichkeiten.

Das Herzstück des FR3 ist ein geschickter, kraftsensitiver Roboterarm mit:

7 Freiheitsgraden (DOF) für flüssige und geschickte Bewegungen.

für flüssige und geschickte Bewegungen. Drehmomentsensoren an jedem Gelenk , die eine präzise Kraftkontrolle und Manipulation ermöglichen.

, die eine präzise Kraftkontrolle und Manipulation ermöglichen. Wiederholgenauigkeit der Position von +/- 0,1 mm , die Genauigkeit bei jeder Bewegung gewährleistet.

, die Genauigkeit bei jeder Bewegung gewährleistet. 3 kg Nutzlast und 855 mm Reichweite und deckt 94,5 % seines Arbeitsbereichs ab.

Diese außergewöhnliche Hardware-Basis wird durch modernste Software-Verbesserungen ergänzt, die den FR3 vielseitiger denn je machen.

Desk API: Vereinfachte Automatisierung und Verwaltung

Die neue Desk API ermöglicht die nahtlose programmatische Steuerung von FR3-Systemen. Benutzer können jetzt:

die Bremsen des Roboters öffnen und das Franka Control Interface (FCI) programmatisch aktivieren.

Aufgaben der Systemverwaltung automatisieren.

Sicherheitsverstöße aus der Ferne beheben und so einen kontinuierlichen Betrieb sicherstellen.

Diese Funktion verbessert die Automatisierungsmöglichkeiten, macht Forschungsabläufe effizienter und reduziert Ausfallzeiten.

Kalibrierung des Drehmomentsensors: Dauerhafte Präzision

Mit dem neuesten Update können Forscher die internen Drehmomentsensoren direkt im Feld neu kalibrieren. Dies gewährleistet eine gleichbleibende Empfindlichkeit während der gesamten Lebensdauer des Roboters und passt sich an Veränderungen der Umgebung und des Betriebs an, während die Spitzenleistung erhalten bleibt.

ROS 2 Jazzy-Unterstützung: Kompatibilität mit der Robotik der nächsten Generation

Die Integration der vollständigen Unterstützung für ROS 2 Jazzy eröffnet neue Möglichkeiten für die fortgeschrittene Robotikforschung. Forscher können jetzt:

Das neueste ROS-2-Framework für skalierbare und verteilte Roboteranwendungen in Echtzeit nutzen.

Die erweiterten Kommunikations- und Steuerungsfunktionen von ROS 2 nutzen.

Eine nahtlose Verbindung mit anderen ROS-2-kompatiblen Plattformen und Tools herstellen.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Design: Ein verbessertes Erlebnis

Der FR3 verfügt jetzt über intuitive Markierungen für die Gelenkrotation und X/Y-Achsenanzeigen, die die Einrichtung und den Betrieb vereinfachen. Neben seiner eleganten, modernen Ästhetik machen diese Verbesserungen die Handhabung des Roboters einfacher und intuitiver.

Ausweitung des Franka-Forschungsökosystems

Franka Robotics pflegt weiterhin ein reichhaltiges und wachsendes Ökosystem, das eine nahtlose Integration mit den am häufigsten verwendeten Robotik-Frameworks gewährleistet. Zu den jüngsten Aktualisierungen gehören:

Integration von MoveIt 2: Leistungsstarke Bewegungsplanung

Das FR3-System ist jetzt vollständig in MoveIt 2 integriert, dem führenden Framework für Bewegungsplanung und -steuerung. Diese Verbindung, die durch ROS 2 erleichtert wird, ermöglicht:

Schnellere und effizientere Bewegungsplanung.

Rationalisierte Implementierung von fortgeschrittenen Roboterverhaltensweisen.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit für Forschungsanwendungen, die eine komplexe Bewegungsausführung erfordern.

Optimierte Leistung für die Zukunft der Forschung

Die jüngsten Erweiterungen des FR3 sind strategisch darauf ausgerichtet, die Leistung zu optimieren, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Forschungsmöglichkeiten zu erweitern. Ganz gleich, ob Sie neue KI-gesteuerte Anwendungen erforschen, feinkörnige Bewegungsstudien durchführen oder die Leistungsfähigkeit von ROS 2 nutzen möchten, diese Updates sorgen dafür, dass FR3 weiterhin an der Spitze der Robotik-Innovationen steht.

Erforschen Sie mit Franka Research 3 die nächsten Grenzen der Robotik und erleben Sie die Leistungsfähigkeit von Spitzentechnologie, die auf Spitzenforschung zugeschnitten ist.

https://franka.de/products/franka-research-3

Weitere Entwicklungen mit neuen Funktionen werden in den kommenden Monaten eingeführt, da wir den Fortschritt in der Robotikforschung weiter vorantreiben wollen.

Informationen zu Franka Robotics

Franka Robotics ist ein deutsches, forschungsorientiertes Robotikunternehmen mit Hauptsitz in München, das weltweit tätig ist. Es wurde 2016 gegründet und ist seit 2023 Teil der Agile Robots SE Gruppe. Unsere Aufgabe ist es, die wachsende Gemeinschaft von Robotik- und KI-Fachleuten in die Lage zu versetzen, einen entscheidenden Moment der menschlichen Evolution zu gestalten: der KI einen Roboterkörper geben. Durch die Entwicklung der Referenzplattform für Robotik treibt Franka Robotics den kontinuierlichen Fortschritt in diesem Bereich voran und fördert die Zusammenarbeit, die Kreativität sowie den Wissensaustausch zwischen Robotik- und KI-Experten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.franka.de

tatjana.zakharova@franka.de

