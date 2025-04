ScaleBeauty

Das Meta Sensitive Ads Update 2025: Dominik von Falkenhausen von ScaleBeauty über aktuelle Herausforderungen und Lösungen für die Gesundheits- und Wellnessbranche

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Die ästhetische Medizin boomt – doch eine aktuelle Neuerung stellt die Gesundheits- und Wellnessbranche vor massive Herausforderungen: das Meta Sensitive Ads Update 2025. Für die Wellness- und Gesundheitsbranche gelten durch diese Änderungen strengere Datenschutzlinien, was aber das Tracken und Optimieren von Werbekampagnen erschwert. Dominik von Falkenhausen, Gründer von ScaleBeauty, weiß, wie Unternehmen sich auf die Veränderungen durch das Update vorbereiten können. Auf welche Veränderungen sich die Gesundheits- und Wellnessbranche aufgrund des Meta Sensitive Ads Updates einstellen sollte und wie sie diese Probleme lösen kann, erfahren Sie im Folgenden.

Im Januar 2025 hat Meta, ehemals Facebook, bedeutende Änderungen an seinem Anzeigensystem vorgenommen, die insbesondere Unternehmen im Gesundheits- und Wellnesssektor vor neue Herausforderungen stellen. Das Meta Sensitive Ads Update führt strengere Datenschutzrichtlinien ein, die das Erfassen und Verarbeiten von Nutzerdaten einschränken. Ziel ist es, den Schutz sensibler Informationen zu erhöhen und den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Für Unternehmen, die in „sensiblen Kategorien“ tätig sind – darunter Arztpraxen und Schönheitskliniken –, bedeutet dies spürbare Einschränkungen: Wichtige Tracking- und Optimierungsfunktionen stehen nicht mehr wie gewohnt zur Verfügung. Dadurch ist die treffsichere Erreichbarkeit des perfekten Patienten zu möglichst günstigen Werbepreisen nicht mehr einfach so möglich. Kommt jetzt das Ende für bezahlte Onlinewerbeanzeigen in der Gesundheits- und Wellnessbranche? "In der Tat hat das Update erhebliche Auswirkungen auf Werbetreibende in diesem Bereich, da sie stark auf personalisierte Werbung angewiesen sind", warnt Dominik von Falkenhausen, der Gründer von ScaleBeauty. "Die Einschränkungen können zu weniger effektiven Kampagnen und deutlich erhöhten Marketingkosten führen."

"Doch durch proaktive Anpassungen können sie auch unter den neuen Vorgaben weiterhin ihre Zielgruppen erreichen und effektive Werbemaßnahmen umsetzen", fährt der Online-Marketing-Experte für ästhetische Medizin fort. Mit seinem spezialisierten Online-Marketing-System führt Dominik von Falkenhausen Praxen und Schönheitskliniken der ästhetischen Medizin aus der Stagnation in die Skalierung. Während die meisten Praxen noch auf eine simple Webseite setzen, gehen die Marktführer mit ScaleBeauty bereits einen Schritt weiter: Sie nutzen hochkonvertierende Webseiten, KI-optimierte Werbekampagnen und selektive Patientenakquise, um genau die zehn Prozent der Kunden anzusprechen, die bereit sind, für Premium-Qualität zu zahlen. Durch intelligente Positionierung, maßgeschneiderte Google- und Social-Media-Werbung sowie optimierte Beratungsgespräche holt das Team von ScaleBeauty aus jeder Anfrage das Maximum heraus, um Schönheitskliniken in digitale Magneten für anspruchsvolle Patienten zu verwandeln – und das ganz ohne vergeudete Werbebudgets.

Neue Herausforderungen im Marketing

"Durch das Meta Sensitive Ads Update ergeben sich weitreichende Einschränkungen für Unternehmen in 'sensiblen Kategorien', welche insbesondere die Nutzung von Tracking- und Optimierungsfunktionen betreffen", sagt Dominik von Falkenhausen. "Konkret bedeutet das, dass wichtige Ereignisse wie das Hinzufügen zum Warenkorb, der Kaufabschluss oder die Erfassung von Leads nicht mehr verfolgt werden können." Unternehmen verlieren somit die Möglichkeit, diese Daten zur Feinanpassung ihrer Marketingstrategien zu nutzen.

Zusätzlich wird der Zugriff auf detaillierte Nutzerdaten, die für zielgerichtete Werbung und günstige Akquisekosten notwendig sind, reduziert. Der Verlust dieser Daten bedeutet, dass Unternehmen ihre Werbung nicht mehr so genau wie bisher ausrichten können. Die Auswirkungen für Unternehmen im Gesundheits- und Wellnesssektor sind weitreichend: Die neuen Einschränkungen erschweren die Messbarkeit und Optimierung von Marketingstrategien. Das kann nicht nur die Effektivität und Wirtschaftlichkeit der gesamten Marketingaktivitäten mindern, sondern auch zu höheren Kosten pro gewonnenem Kunden führen.

Mehr Flexibilität durch diversifizierte Marketingkanäle

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Trotz der neuen Einschränkungen bieten sich Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, um ihre Werbemaßnahmen auch weiterhin erfolgreich umzusetzen. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Anpassung der Werbestrategie. Praxen und Schönheitskliniken sollten sich ab sofort auf alternative Optimierungsziele wie beispielsweise ihr Engagement konzentrieren, die nicht von den Einschränkungen betroffen sind. So können sie die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden messen, ohne auf Conversion-Tracking angewiesen zu sein. Und auch Werbeoptimierungen auf Leadeintragung direkt auf Facebook und Instagram statt auf der eigenen Webseite sind weiterhin möglich.

"Darüber hinaus empfehle ich, die Marketingkanäle zu diversifizieren", erklärt Dominik von Falkenhausen von ScaleBeauty. "Wenn sich Unternehmen zu stark auf eine einzige Plattform verlassen, erhöht sich das Risiko, bei zukünftigen Änderungen plötzlich nicht mehr effektiv werben zu können. Indem sie stattdessen auf verschiedene Plattformen und Kanäle setzen, können sie ihre Zielgruppe auch weiterhin gezielt ansprechen und ihre Abhängigkeit von anderen Plattformen reduzieren. So bleiben sie flexibel, anstatt nur auf eine Werbequelle angewiesen zu sein.“

Ein weiterer wichtiger Schritt besteht laut dem Experten darin, eigene Datenbestände aufzubauen. Indem Unternehmen ihre eigenen E-Mail-Listen und CRM-Systeme gründlich pflegen, können sie direkt mit ihrer Zielgruppe kommunizieren, ohne auf externe Plattformen angewiesen zu sein. Das gelingt zum Beispiel über personalisierte Newsletter, mit deren Hilfe Unternehmen in Kontakt mit ihren Kunden bleiben können. Der entscheidende Vorteil: Unternehmen behalten zu jeder Zeit die Kontrolle über ihre Daten und bleiben gleichzeitig unabhängig von Änderungen in den sozialen Netzwerken. Ein gut gepflegtes CRM-System bietet zudem wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe, was die Entwicklung maßgeschneiderter Marketingstrategien erleichtert – trotz der neuen Richtlinien.

Handlungsempfehlungen für betroffene Unternehmen

Um die neuen Herausforderungen durch das Meta Sensitive Ads Update langfristig meistern zu können, weist Dominik von Falkenhausen zudem auf regelmäßige Mitarbeiterschulungen hin. Indem das Marketingteam regelmäßig geschult wird, stellen Unternehmen sicher, dass alle über die neuesten Entwicklungen informiert sind und mit den richtigen Maßnahmen reagieren können. "Auch die Zusammenarbeit mit Experten wie uns, die bereits Erfahrung mit den neuen Gegebenheiten haben, ist eine wertvolle Möglichkeit, um Hilfe für die effektive Umsetzung der Strategien zu bekommen", so der Unternehmer.

Als erfahrener Partner im Online-Marketing für Schönheitskliniken, ästhetische Medizin und Dermatologie hat ScaleBeauty die Herausforderungen, die das Meta Sensitive Ads Update mit sich bringt, bereits frühzeitig erkannt – und deshalb Lösungen entwickelt, um die Auswirkungen zu minimieren. Obwohl die Kosten pro gewonnenem Kunden dadurch leicht steigen, ist es dem Team gelungen, durch angepasste Strategien weiterhin erfolgreiche Kampagnen für seine Kunden zu realisieren. "Das Meta Sensitive Ads Update stellt zweifellos eine Herausforderung dar", sagt Dominik von Falkenhausen abschließend. "Doch mit der richtigen Strategie können betroffene Unternehmen auch weiterhin erfolgreich im digitalen Marketing agieren."

Sie benötigen Hilfe dabei, den Veränderungen aufgrund des Meta Sensitive Ads Updates effektiv zu begegnen? Melden Sie sich jetzt bei ScaleBeauty und erfahren Sie, wie Sie trotz des Meta Sensitive Ads Updates mit Ihrer Klinik oder Praxis weiter online Premiumleads gewinnen können.

Original-Content von: ScaleBeauty, übermittelt durch news aktuell