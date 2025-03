ScaleBeauty

Schluss mit ineffizientem Marketing: So gewinnen Schönheitskliniken mithilfe von Dominik von Falkenhausen und ScaleBeauty gezielt Premium-Patienten

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Stillstand oder Skalierung? Dominik von Falkenhausen, Gründer von ScaleBeauty, zeigt Schönheitskliniken und Praxen der ästhetischen Medizin, wie sie ausgebuchte Terminkalender in echtes Umsatzwachstum verwandeln. Durch gezielte Premium-Patientenakquise, KI-gestützte Werbekampagnen und hochkonvertierende Webseiten hilft er Praxen dabei, systematisch zahlungskräftige Kunden zu gewinnen. Wie genau das durch gezieltes Online-Marketing gelingt, erfahren Sie hier.

Die ästhetische Medizin boomt, die Terminkalender vieler Schönheitskliniken und Praxen sind randvoll. Ein Ende ist nicht in Sicht: Der Markt für ästhetische Medizin wird sich bis 2030 mindestens verdreifachen. Auf den ersten Blick ein Luxusproblem – doch in Wirklichkeit eine tückische Wachstumsfalle. Denn während die Stühle im Wartezimmer besetzt sind, bleibt der Umsatz auf einem Plateau. Der Fehler liegt hier in der Strategie: Standardbehandlungen mit niedrigen Margen dominieren das Angebot. Hochpreisige, spezialisierte Verfahren, die echte Umsatzsprünge ermöglichen, werden kaum beworben. Hinzu kommt der weitverbreitete Irrglaube, dass eine professionelle Website und ein gutes Google-Ranking für den Erfolg einer Praxis ausreichen. Doch das ist ein Trugschluss. „Nur drei Prozent der potenziellen Patienten suchen aktiv nach ästhetischen Behandlungen“, erklärt Dominik von Falkenhausen, Experte von ScaleBeauty. „Die übrigen 97 Prozent haben das Bedürfnis – wissen es aber noch nicht. Sie müssen inspiriert, informiert und überzeugt werden. Genau hier entscheidet sich, wer den Markt dominiert und wer in der Masse untergeht.“

„Die besten Patienten sind nicht die, die die Praxis zufällig finden – sondern die, die die Praxen gezielt anziehen“, meint Dominik von Falkenhausen. Mit dieser Überzeugung hat der Onlinemarketing-Experte für ästhetische Medizin ScaleBeauty gegründet – das spezialisierte Online-Marketing-System, das Schönheitskliniken und Praxen der ästhetischen Medizin aus der Stagnation in die Skalierung führt. Während viele Praxen noch glauben, dass eine Website und SEO genügen, setzen die Marktführer mithilfe von ScaleBeauty längst auf hochkonvertierende Webseiten, KI-optimierte Werbekampagnen und selektive Patientenakquise. So gelingt es den Experten genau die zahlungskräftigen zehn Prozent der Kunden anzuziehen, die bereit sind, für Qualität Premium-Preise zu zahlen. Das geschieht durch präzise Positionierung, intelligente Google- und Social-Media-Werbung sowie optimierte Beratungsgespräche, die aus jeder Anfrage das Maximum herausholen. So verwandeln sich Schönheitskliniken in digitale Magneten für zahlungskräftige Patienten – ohne Werbebudget zu verbrennen.

Von Stagnation zu Skalierung: Das 3-Schritte-System von ScaleBeauty

Um Neupatienten planbar zu gewinnen und den Umsatz von Schönheitskliniken und -praxen signifikant zu steigern, setzt ScaleBeauty auf ein 3-Schritte-System bestehend aus einer Potenzanalyse, der effizienten Umsetzung und der nachhaltigen Optimierung. „Im ersten Schritt analysieren wir die digitale Positionierung der Klinik – kostenlos und unverbindlich“, erklärt Dominik von Falkenhausen. „Wir prüfen die Webseite auf technische Qualität und Conversion-Stärke, bewerten die Google-Präsenz sowie bisherige Werbemaßnahmen und ermitteln das Marktpotenzial für hochpreisige Behandlungen.“ Daraus entsteht ein individueller Strategieplan, der dem Expertenteam und der Praxis genau aufzeigt, wie sich gezielt Premium-Patienten anziehen lassen.

Nach Freigabe der Strategie setzt Dominik von Falkenhausen das leistungsstarke System zusammen mit seinem Team um – bestehend aus hochkonvertierenden Webseiten, KI-optimierten Werbekampagnen und effizientem Lead-Management. „Wir optimieren Social-Media-Profile, entwickeln gezielte Ads und schulen das Praxisteam, um aus jeder Anfrage das Maximum herauszuholen“, erklärt er. „So entsteht ein nachhaltiger Fluss an Neupatienten – ohne Streuverluste.“ Er weiß genau: Erfolgreiches Online-Marketing ist kein einmaliges Projekt, sondern ein laufender Prozess. Aus diesem Grund werden die Kampagnen seiner Kunden kontinuierlich durch KI-gestützte Datenanalyse optimiert, um mit minimalem Budget maximale Ergebnisse zu erzielen. „Markt- und Zielgruppenverhalten verändern sich – deshalb passen wir Webseiten, Werbeanzeigen und Strategien in Echtzeit an“, erklärt Dominik von Falkenhausen dazu. Das Ergebnis: Viele Kunden sehen bereits nach wenigen Monaten eine Umsatzsteigerung von 40 und mehr Prozent – und das mit dem gleichen Arbeitsaufwand.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit, das tiefgehende Verständnis für die Branche und die Innovationskraft der Experten sind der Grund, weshalb sich viele Praxen für eine Zusammenarbeit mit ScaleBeauty entscheiden. „Wir liefern nicht nur mehr Leads, sondern helfen Praxen auch dabei, ihre Abläufe effizienter zu gestalten und sich als Premium-Anbieter am Markt zu positionieren“, versichert Dominik von Falkenhausen. „Durch unser Know-how in digitalem Marketing und in der ästhetischen Medizin erkennen wir Optimierungspotenziale oft schneller als die Praxen selbst – und genau das macht den Unterschied zwischen Stagnation und echtem Wachstum.“

Von Millionenumsätzen in der Eventbranche zur digitalen Transformation der Schönheitskliniken

Dominik von Falkenhausen ist kein gewöhnlicher Marketingexperte – schon in seiner Jugend zeichnete er sich durch unternehmerische Initiativen aus, gründete soziale Projekte und sammelte erste Erfahrungen im Online-Marketing. Nach Erfolgen mit digitalen Stadtmagazinen und der Skalierung eines Online-Lifestyle-Portals erkannte er früh den Boom sozialer Medien. Er baute eine der führenden Social-Media-Agenturen für die Event- und Festivalbranche auf, betreute über 80 Kunden und erzielte Millionenumsätze. Doch mit dem digitalen Wandel wuchs seine Vision: Statt kurzfristiger Event-Promotion wollte er Unternehmen helfen, nachhaltige, skalierbare Systeme für Kundengewinnung und Umsatzsteigerung aufzubauen. 2022 verlagerte er schließlich seinen Fokus vollständig auf die ästhetische Medizin. Mit ScaleBeauty entwickelt er heute digitale Strategien, die Schönheitskliniken und Praxen ermöglichen, hochpreisige Patienten planbar zu gewinnen.

Seine Mission ist klar: die Schönheitsbranche digital zu transformieren und das gesellschaftliche Verständnis für ästhetische Medizin aufzuwerten. „Uns geht es letztendlich um mehr als Umsatzsteigerung“, erklärt Dominik von Falkenhausen abschließend. „Die öffentliche Wahrnehmung von ästhetischer Medizin ist oft oberflächlich – dabei geben solche Behandlungen vielen Menschen Selbstvertrauen, Wohlbefinden und neue Lebensqualität. Aus diesem Grund ist es für uns besonders wichtig, der Branche das Ansehen zukommen zu lassen, dass sie verdient hat.“

Sie möchten Ihre Schönheitsklinik oder Praxis auf die nächste Stufe heben und planbar zahlungskräftige Patienten gewinnen – ohne unnötig Werbebudget zu verbrennen? Dann melden Sie sich jetzt bei Dominik von Falkenhausen und vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Potenzialanalyse!

Original-Content von: ScaleBeauty, übermittelt durch news aktuell