Neue Partnerschaft: Boerse Stuttgart Digital ermöglicht institutionellen Kunden der DekaBank den Handel mit Kryptowährungen

Stuttgart (ots)

Boerse Stuttgart Digital, Europas führender Infrastrukturpartner für Finanzinstitute, unterstützt die DekaBank beim Start ihres eigenen Krypto-Angebots für institutionelle Kunden. Durch die vollständig regulierte Brokerage-Infrastruktur von Boerse Stuttgart Digital erhalten institutionelle Kunden der DekaBank einen nahtlosen, sicheren und zuverlässigen Zugang zum Handel mit Kryptowährungen. Diese exklusive Partnerschaft unterstützt die DekaBank dabei, ihr Serviceangebot und Produktportfolio zu erweitern und ihren institutionellen Kunden die Möglichkeit zu geben, Kryptowährungen als neue Anlageklasse zu nutzen. Boerse Stuttgart Digital stellt sicher, dass die DekaBank von der Blockchain-Technologie profitiert und dabei die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. Die DekaBank reiht sich in die wachsende Liste führender Finanzinstitute in Europa ein, die auf die bewährte und vollständig regulierte Infrastruktur von Boerse Stuttgart Digital vertrauen, um in den Kryptowährungsmarkt einzutreten.

"Die Partnerschaft mit der DekaBank für den Krypto-Handel ihrer institutionellen Kunden unterstreicht unseren Anspruch, Finanzinstituten in ganz Europa sichere und vollständig regulierte Infrastrukturlösungen bereitzustellen. Wir freuen uns sehr, dass wir die DekaBank als führenden europäischen Akteur dabei unterstützen konnten, ihr Angebot schnell auf den Markt zu bringen - ohne Kompromisse bei Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wir sind stolz auf das Vertrauen, das die DekaBank in uns setzt", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart.

Die Partnerschaft zwischen der DekaBank und Boerse Stuttgart Digital stellt einen weiteren Schritt in der institutionellen Akzeptanz von Kryptowährungen in Europa dar.

