Trench Group completa l'acquisizione di Enerlux Power

Berlino (ots)

Completata l'acquisizione di Enerlux, storico fornitore italiano di condensatori di potenza e sistemi di correzione del fattore di potenza

Fornitore unico: Trench Group rafforza ulteriormente la propria posizione di leader tecnologico globale nei componenti e nelle soluzioni per le infrastrutture delle reti di importanza strategica

La combinazione della leadership di Trench nel settore delle bobine e dei trasformatori di misura, con l'esperienza di Enerlux nel campo dei condensatori, crea un'offerta completa per i clienti che operano nel segmento in forte espansione della qualità dell'energia

Notevoli saranno i vantaggi per l'attività e il team di Enerlux sotto la guida di Trench Group

Trench Group GmbH ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Enerlux Power SRL (Enerlux). A partire dal 2 marzo 2026, il rinomato produttore italiano di condensatori di potenza e sistemi di correzione del fattore di potenza per applicazioni a media e alta tensione è diventato parte integrante della realtà in forte crescita di Trench Group.

Questa acquisizione segna un altro risultato nella crescita di Trench Group, rafforzando la sua posizione di leader tecnologico mondiale nei componenti e nelle soluzioni per le infrastrutture delle reti d’importanza stategica. Da decenni Enerlux è nota per i suoi condensatori di potenza e sistemi di correzione del fattore di potenza affidabili e di alta qualità. La domanda di tecnologia per la qualità dell'energia elettrica è in forte aumento a causa della crescente complessità delle reti globali dovuta all'espansione delle energie rinnovabili e all'aumento della domanda di elettricità.

"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al team Enerlux nella famiglia Trench", ha dichiarato il Dr. Bahadir Basdere, presidente e CEO di Trench Group. "Questa acquisizione rappresenta una tripla vittoria per i nostri clienti, il team Enerlux e Trench. Enerlux trova una nuova collocazione industriale e aggiunge competenze complementari al portafoglio di prodotti Trench per l'affidabilità della rete. Applicando il nostro know-how sui sistemi e offrendo, come fornitore unico, tutti i componenti necessari, saremo in una posizione migliore per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in termini di velocità, efficienza e semplificazione dell'ingegneria e dei processi".

Unire le forze per una crescita globale: grande potenziale di crescita per Enerlux

Combinando l'esperienza di Enerlux nel campo dei condensatori con la posizione di leadership di Trench nel settore delle bobine e dei trasformatori di misura, Trench Group offre ora soluzioni ancora più complete e integrate.

I condensatori di potenza sono spesso utilizzati in combinazione con i reattori ad aria di Trench in applicazioni quali FACTS (Flexible AC Transmission Systems) e altri sistemi avanzati di stabilizzazione della rete.

"Da decenni Enerlux è sinonimo di affidabilità e prodotti di altissima qualità. I nostri sistemi di correzione del fattore di potenza e i nostri condensatori sono il risultato di un processo in cui l'innovazione diventa metodo", ha affermato Gianluca Gavarone, il nuovo amministratore delegato di Enerlux. "Non vedo l'ora di lavorare con il team per fornire le migliori soluzioni ai clienti e costruire un piano di crescita futura come parte integrante di Trench Group.”.

Sfruttando la presenza globale, la rete di vendita e le competenze ingegneristiche di Trench, Enerlux rafforzerà il proprio core business e accelererà l'espansione in nuovi mercati e applicazioni.Trench Group intende rafforzare l'attività di Enerlux con investimenti mirati in capacità, innovazione e risorse umane. Il sito produttivo di Viadana e i suoi 50 dipendenti qualificati diventano parte della rete globale di Trench Group.

Enerlux collaborerà strettamente con la business unit “Grid Reliability” di Trench Group e con Trench Italia, per sfruttare le sinergie lungo l'intera catena del valore. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Dr. Bahadir Basdere (Presidente e CEO di Trench Group), Ronald Schmid (Head of business unit “Grid Reliability” e Amministratore Delegato di Trench Austria), Gianluca Gavarone (Amministratore Delegato di Enerlux Power SRL)

Informazioni su Trench Group

Trench Group è leader mondiale nei componenti e sistemi per la trasmissione di energia ad alta tensione. Con sede a Berlino e oltre 100 anni di esperienza, l'azienda è leader nel settore dei componenti e dei sistemi per la trasmissione di energia ad alta tensione. I gruppi di prodotti che includono passanti, bobine e trasformatori di misura. L'azienda è un attore fondamentale nella transizione energetica e nel futuro dell'energia sostenibile. Queste soluzioni intelligenti e tecnologicamente avanzate sono utilizzate per la misurazione, la protezione e la connessione all'interno della rete elettrica. Trench Group opera a livello globale con oltre 3.000 dipendenti in dieci stabilimenti produttivi e centri di vendita regionali.

Per ulteriori informazioni, visitare www.trench-group.com e www.enerlux.com

