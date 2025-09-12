liebdich GmbH

Kampf gegen den eigenen Körper? Warum radikale Diäten oft genau das Gegenteil bewirken

Bild-Infos

Download

Horb am Neckar (ots)

Weniger essen, schneller abnehmen – klingt logisch, scheitert aber oft an der Realität. Denn wer den Körper mit Verzicht unter Druck setzt, erreicht meist nur eines: den berüchtigten Jo-Jo-Effekt. Studien zeigen längst, dass Crash-Diäten den Stoffwechsel ausbremsen und langfristig sogar zu mehr Gewicht führen können.

„Der Körper ist keine Maschine, sondern ein sensibles System. Wer ihn ständig in den Alarmmodus versetzt, darf sich über Rückschläge nicht wundern“, erklärt Florian Spazier, Gründer der liebdich GmbH. In diesem Beitrag zeigt er, warum nachhaltige Veränderung immer mit Verständnis beginnt – und wie man Gewicht verliert, ohne gegen sich selbst zu kämpfen.

Den Körper als System verstehen

Jede Form der Gewichtsreduktion sollte mit einem Blick auf die individuellen Bedürfnisse beginnen. Der menschliche Körper ist ein komplexes System, in dem Stoffwechselprozesse wie Zahnräder ineinandergreifen. Säure-Base-Haushalt, Hormone oder Cortisolspiegel sind entscheidende Faktoren, die das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit beeinflussen.

Deshalb ist es wichtig, die Signale des Körpers ernst zu nehmen – sie sind ein ehrliches Feedback darüber, in welche Richtung man sich bewegen sollte. Wer beispielsweise übersäuert ist, wird kaum Erfolge erzielen, indem er einfach weniger isst. In einem solchen Fall wäre es sinnvoll, zunächst für einen Basenüberschuss zu sorgen, bevor ein Kaloriendefizit überhaupt Wirkung zeigen kann.

Wenn der Stoffwechsel in den Hungerzustand fällt

Radikale Diäten setzen meist bei der Kalorienzufuhr an. Doch ein starkes Defizit hat Folgen: Der Grundbedarf sinkt langfristig immer weiter, und der Körper gerät in den sogenannten Hungerstoffwechsel. Sobald wieder mehr gegessen wird – und das muss nicht einmal viel sein – legt der Organismus Fettreserven an, um sich auf eine mögliche nächste „Hungersnot“ vorzubereiten. So entsteht der klassische Jo-Jo-Effekt, der langfristig zu mehr Gewicht führt, als man ursprünglich hatte.

Aber auch psychologisch bedeuten wiederholte Gewichtsschwankungen eine enorme Belastung: Es können Essstörungen entstehen, begleitet von Schuldgefühlen und einem gestörten Verhältnis zum Essen. Statt Freude und Genuss dominieren schlechtes Gewissen und Frust. Auf Dauer leidet auch das Selbstbild; wer seinen eigenen Körper nicht mehr mag, verliert leicht die Selbstliebe und Motivation.

Ein Kaloriendefizit mit Augenmaß

Um langfristig erfolgreich abzunehmen, braucht es ein maßvolles Vorgehen. Wichtig ist, den individuellen Grundumsatz und Tagesbedarf zu kennen. Ein Defizit von etwa 500 Kalorien pro Tag ist realistisch und gesund, entscheidend ist jedoch, niemals unter den Grundumsatz zu rutschen. Bewegung oder Sport erleichtern es zusätzlich, ein Defizit zu schaffen, ohne den Körper in den Alarmmodus zu versetzen.

Besonders hilfreich ist der Muskelaufbau: Muskeln wirken wie kleine Kraftwerke. Je mehr davon vorhanden ist, desto höher liegt der Grundumsatz, und desto effizienter läuft die Fettverbrennung, sogar im Schlaf. Außerdem verbessern sie die Fähigkeit des Körpers, Kohlenhydrate als Glykogen zu speichern, anstatt sie direkt in Fettzellen einzulagern. Ergänzend unterstützt liebdich seine Kunden auch mit gezielten Trainingsplänen, die Muskelaufbau und Stoffwechselaktivierung optimal verbinden.

Ernährung alltagstauglich gestalten

Eine gesunde Ernährung ist kein starres Konzept, sondern muss zu den eigenen Lebensumständen passen. Manche Menschen kochen gerne und kaufen frisch ein, andere benötigen schnelle Lösungen für unterwegs oder im Arbeitsalltag. Entscheidend ist die Planung: Wer Mahlzeiten oder Snacks vorbereitet, greift seltener in stressigen Momenten zu nährstoffarmen Fertigprodukten. Auch kleine Routinen wie ein strukturierter Einkauf oder vorbereitete Snacks können verhindern, dass Hunger zu unüberlegten Entscheidungen führt. Genau hier setzt auch die Ernährungsberatung von liebdich an: Mit praxisnahen Tipps und individuellen Strategien wird gesunde Ernährung alltagstauglich gemacht.

Fazit: Mit dem Körper arbeiten, nicht gegen ihn

Gewicht zu verlieren bedeutet nicht, gegen den eigenen Körper anzukämpfen. Wer seine Signale versteht, sie respektiert und in ein stimmiges Gesamtkonzept integriert, wird viel eher Erfolge erzielen. Achtsamkeit, Geduld und ein realistisches Vorgehen sind die Grundlage dafür, Rückschläge zu vermeiden und langfristige Veränderungen zu erreichen – unterstützt durch die innovativen Methoden und die individuelle Trainings- und Ernährungsberatung von liebdich. Kunden erhalten praxisnahe Tipps, einen strukturierten 90-Tage-Gameplan sowie begleitende Workbooks, die ihnen helfen, ihre Gewohnheiten nachhaltig zu verändern. Mit individueller Betreuung zu Bewegung, Ernährung und Supplements wird der Weg zu einem gesünderen Lebensstil erleichtert und die Behandlungsergebnisse langfristig gesichert.

Über Florian Spazier:

Florian Spazier ist Gründer und Geschäftsführer der liebdich GmbH, einem Unternehmen mit Fokus auf innovative Figuroptimierungstechnologie. Mit der eigens entwickelten liebdich Evo kombiniert er Kaltlichtlaser, Elektrostimulation, Muskelaktivierung und Lymphdrainage zu einem einzigartigen Behandlungskonzept. Neben überzeugenden Ergebnissen für Kunden setzt er auf ein faires, gewinnorientiertes Lizenzkonzept, das Partner unternehmerisch stärkt. Mehr Informationen unter: https://liebdich-official.com/

Original-Content von: liebdich GmbH, übermittelt durch news aktuell