liebdich GmbH

Gewicht verlieren durch Licht und Strom: Das bewirken die neuen Behandlungen wirklich

Bild-Infos

Download

Horb am Neckar (ots)

Die Gewichtsabnahme ist ein Ziel, das zahlreiche Menschen mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen verfolgen. Einige versuchen es mit viel Sport und dem strengen Zählen von Kalorien, andere schwören auf Abnehmshakes oder Fastenkuren, und seit einiger Zeit nutzen Menschen die Möglichkeit, ihre Pfunde mithilfe von kostspieligen Abnehmspritzen loszuwerden. Egal, welche Methode man wählt: Allgemein herrscht der Glaube vor, dass sich Gewicht nur mit viel Mühe und Verzicht verlieren lässt.

Mittlerweile existieren jedoch innovative Verfahren, die die Figur schonend optimieren, indem sie den Fettabbau gezielt unterstützen - und zwar ohne Fasten, Anstrengung oder eine riskante Operation. Die kombinierte Behandlungsmethode aus Infrarotlicht und EMS-Verfahren erzielt sichtbare Ergebnisse, und das innerhalb einer kurzen Zeit und ohne große Anstrengung. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie die Kombination aus Infrarotlicht und elektromuskulärer Stimulation funktioniert und was es dabei zu beachten gibt.

Welche Technologien stecken hinter der Kombi-Behandlung?

Das Verfahren stützt sich auf verschiedene technologische Methoden. Dazu zählen Kaltlichtlaser, die elektromuskuläre Stimulation und Druckwellenstimulation sowie Trägerfrequenz und Wärme. Der Kaltlichtlaser öffnet die Fettzellen, sodass sie durchlässiger werden und Toxine, Wasser und Fettsäuren freisetzen. Dies entgiftet den Körper.

Die Elektrostimulation, kurz EMS, wirkt auf die Muskulatur ein. Während der Behandlung entziehen die Muskeln dem Körper Energie, zunächst über die ADP-ATP-Speicher, danach über die Fettsäuren. Gleichzeitig fungiert EMS als Muskeltraining. Da das Ganze als biosequenzielle Stimulation erfolgt, ist es möglich, Muskeln in unterschiedlicher Intensität anzusprechen. Der Stromreiz passt sich automatisch individuell an die Muskulatur an. Dies steigert die Effizienz und macht die EMS-Behandlung weniger unangenehm.

Druckwellenstimulation durch einen Druckwellenanzug

Bei der Druckwellenstimulation wird der Körper durch gezielte Impulse in Bewegung versetzt. Die dabei entstehende Kompression wirkt ähnlich wie eine Lymphdrainage: Sie regt den Abtransport von Wasser und Schadstoffen über den Urin an. Getragen wird dafür ein spezieller Druckwellenanzug, der die Muskeln stimuliert und den Stoffwechsel anregt. So kann der Körper entlastet und die Durchblutung verbessert werden.

Einflüsse von Trägerfrequenzwelle und Wärme

Der Einsatz von Trägerfrequenzwellen sorgt für die Anregung der Kollagenbildung, indem sie auf die Haut und das Bindegewebe einwirken. Dies hat sich bereits in der Behandlung von Falten im Gesicht bewährt. Die Cellulitebildung wird verringert, weshalb sich dieses Verfahren auch für die Gewichtsabnahme nutzen lässt.

Zu guter Letzt sorgt der Einsatz von Wärme dafür, dass die Durchblutung angeregt und der Stoffwechsel verbessert wird. Ebenso fördert die thermische Energie, die durch die Wärme entsteht, den Austausch von Sauer- und Nährstoffen und unterstützt den Körper dabei, Abfallstoffe abzutransportieren.

Die Vorteile des Muskelaufbaus

Der durch die kombinierte Behandlung erzielte Muskelaufbau bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Grundsätzlich steigert ein höherer Muskelanteil die körperliche Leistungsfähigkeit, da sowohl die Sauerstoffaufnahme als auch der Nährstoffaustausch verbessert werden. Gleichzeitig wird der Stoffwechsel effizienter, denn Muskeln verbrauchen selbst im Ruhezustand mehr Energie als Fett – was den Grundumsatz erhöht. Ein weiterer positiver Effekt ist die durch Bewegung erzeugte Zellaktivität, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Zellen. Dadurch wird die Ausscheidung von Fettsäuren, Wasser und Toxinen gefördert. Zudem trägt gezieltes Muskeltraining dazu bei, den Körper zu formen und zu straffen.

Mehr Vitalität und Gesundheit durch gezielte Behandlung

Der Vorteil der kombinierten Licht-Strom-Behandlung besteht darin, dass der Körper optimal stimuliert wird, ohne dass sich der Mensch selbst bewegen muss. Davon profitieren unter anderem Menschen, deren Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist, die aber dennoch gerne Gewicht verlieren und ihr Körperbild verbessern möchten. Ein großer Vorteil der Kombi-Behandlung ist die Möglichkeit, gezielt genau die Körperstellen zu behandeln, an denen eine Veränderung gewünscht wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden wie Sport oder Diäten, bei denen sich der Körper nicht punktgenau formen lässt, erlaubt diese Behandlung eine gezielte Einflussnahme.

Die körperliche Entgiftung wirkt sich zudem positiv auf die allgemeine Gesundheit aus. Im Anschluss an die Behandlung kann es jedoch mitunter zu einem Gefühl der Erschöpfung kommen. Doch auf lange Sicht profitiert jeder Mensch von der Wirkung, denn weniger Giftstoffe im Körper erzeugen ein besseres Lebensgefühl und steigern die Energie. Die Kombination aus Abnehmen, mehr Vitalität und besserer Gesundheit ist die Stärke des Verfahrens, zumal diese Ergebnisse auf besonders schonende Weise erzielt werden.

Über Florian Spazier:

Florian Spazier ist Gründer und Geschäftsführer der liebdich GmbH, einem Unternehmen mit Fokus auf innovative Figuroptimierungstechnologie. Mit der eigens entwickelten liebdich Evo kombiniert er Kaltlichtlaser, Elektrostimulation, Muskelaktivierung und Lymphdrainage zu einem einzigartigen Behandlungskonzept. Neben überzeugenden Ergebnissen für Kunden setzt er auf ein faires, gewinnorientiertes Lizenzkonzept, das Partner unternehmerisch stärkt. Mehr Informationen unter: https://liebdich-official.com/

Original-Content von: liebdich GmbH, übermittelt durch news aktuell