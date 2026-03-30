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Kapitalerträge jenseits der Abgeltungsteuer: Was wirklich funktioniert – und was nicht

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Mannheim (ots)

Kapitalerträge gelten als verlässlich planbar – zumindest auf dem Papier. In der Praxis schrumpft die Rendite jedoch oft schneller als erwartet, sobald Dividenden, Fondsgewinne oder Ausschüttungen realisiert werden. Abgeltungsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer greifen automatisch zu. Was bleibt, liegt häufig deutlich unter der ursprünglichen Kalkulation. Gerade Unternehmer und Selbstständige, die Vermögen strategisch aufbauen, stellen sich daher zunehmend die Frage, ob und wie Kapitalerträge steuerlich optimiert ausgezahlt werden können.

Rund um dieses Thema kursieren zahlreiche Halbwahrheiten. Im Internet ist von „steuerfreien Kapitalerträgen“ die Rede, von vermeintlich einfachen Tricks und Abkürzungen. In der Realität führen solche Versprechen jedoch oft zu Fehlkonstruktionen, rechtlichen Risiken oder unangenehmen Rückfragen durch das Finanzamt. Steuerfreiheit ist kein Zaubertrick, sondern das Ergebnis einer sauberen Struktur. Welche Wege rechtlich möglich sind – und welche Erwartungen korrigiert werden müssen –, zeigt ein genauer Blick auf bewährte Gestaltungsmodelle.

Steuerfreiheit beginnt bei der richtigen Struktur

Kapitalerträge lassen sich nicht durch formale Kniffe oder kurzfristige Gestaltungen steuerfrei stellen. Entscheidend ist vielmehr die langfristige Struktur, in der das Vermögen gehalten wird. Ein zentraler Ansatzpunkt liegt dabei in der rechtlich korrekten Einbettung von Kapitalanlagen in Versicherungslösungen. Bestimmte Vertragskonstellationen ermöglichen es, Kapitalerträge außerhalb der klassischen Abgeltungsteuer zu realisieren – allerdings nur dann, wenn Aufbau, Rollenverteilung und Ablauf exakt aufeinander abgestimmt sind.

Ein häufig genutzter Ansatz ist die Einbindung einer fondsgebundenen Rentenversicherung. Dabei steht nicht die Altersvorsorge im engeren Sinne im Vordergrund, sondern die steuerliche Behandlung der Erträge. Entscheidend ist, dass die Erträge nicht als laufende Kapitalerträge gelten, sondern im Rahmen einer vertraglich definierten Leistung ausgezahlt werden. Ohne diese strukturelle Grundlage greift automatisch die Kapitalertragsteuer.

Versicherungsnehmer und versicherte Person bewusst trennen

Ein besonders sensibles Element solcher Modelle ist die klare Trennung der Rollen innerhalb des Versicherungsvertrags. Zentral ist dabei die Unterscheidung zwischen Versicherungsnehmer und versicherter Person. Der Versicherungsnehmer hält die wirtschaftliche Kontrolle: Er schließt den Vertrag ab, zahlt die Beiträge und bestimmt über die Anlageform. Die versicherte Person hingegen stellt das versicherungstechnische Risiko dar.

In bestimmten Konstellationen kann diese Trennung gezielt genutzt werden, indem nicht der Versicherungsnehmer selbst, sondern beispielsweise ein Elternteil als versicherte Person eingesetzt wird. Das Kapital bleibt wirtschaftlich vollständig beim Versicherungsnehmer, während das versicherte Risiko an eine andere Person gekoppelt ist. Diese Konstellation ist rechtlich zulässig, aber erklärungsbedürftig und nur dann wirksam, wenn sie von Beginn an korrekt umgesetzt wird.

Ablauf und steuerliche Einordnung der Auszahlung

Der praktische Ablauf folgt einem klar definierten Muster. Der Versicherungsnehmer zahlt regelmäßig Beiträge in den Vertrag ein, die innerhalb der Versicherung in Fonds oder ETFs investiert werden. Solange der Vertrag läuft, fallen keine laufenden Steuern auf Erträge an. Endet der Vertrag durch den Tod der versicherten Person, wird das zu diesem Zeitpunkt vorhandene Vertragsguthaben ausgezahlt.

Diese Auszahlung wird steuerlich nicht als Kapitalertrag gewertet, sondern als Versicherungsleistung im Todesfall. Damit entfällt die Abgeltungsteuer vollständig. Auch erbschaftsteuerliche Konsequenzen treten in dieser Konstellation nicht ein, da das Kapital wirtschaftlich stets dem Versicherungsnehmer zuzuordnen war und nicht Teil des Nachlasses der versicherten Person wird. Der steuerliche Effekt ergibt sich somit nicht aus einer Ausnahme, sondern aus der korrekten rechtlichen Einordnung.

Warum einfache Lösungen meist teuer enden

Modelle zur steueroptimierten Auszahlung von Kapitalerträgen scheitern selten an der Idee, sondern fast immer an der Umsetzung. Falsche Rollenverteilungen, unklare Bezugsrechte oder nachträgliche Änderungen führen dazu, dass der steuerliche Vorteil vollständig verloren geht. In solchen Fällen werden Erträge rückwirkend steuerpflichtig oder lösen unerwartete steuerliche Nebenwirkungen aus.

Für Unternehmer und Selbstständige bedeutet das: Steuerfreiheit ist kein Produkt von Standardverträgen oder pauschalen Empfehlungen. Sie entsteht nur dort, wo rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Aspekte sauber aufeinander abgestimmt sind. Wer Kapitalerträge langfristig optimieren möchte, benötigt daher kein Versprechen von Steuerfreiheit – sondern eine belastbare Struktur, die auch einer Prüfung standhält.

Über Tobias Vetter:

Tobias Vetter ist Finanzberater und Geschäftsführer der Vetter Group. Er unterstützt Selbstständige, Unternehmer und GmbH-Geschäftsführer dabei, ihre Steuerlast legal zu minimieren und ihre Finanzen strategisch zu strukturieren. Mit einem ganzheitlichen Ansatz verbindet er Vertragsgestaltung, Vorsorge und Vermögensaufbau zu einer durchdachten Steuerstrategie. Sein Credo: „Steuern sparen ist kein Trick – es ist eine Frage der Struktur.“ Weitere Informationen unter www.vetter-consulting.de

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