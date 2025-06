National Comprehensive Cancer Network

Bewährte Onkologie-Richtlinien erhalten ein digitales Makeover: National Comprehensive Cancer Network bringt NCCN Guidelines Navigator heraus

Plymouth Meeting, Pa. (ots/PRNewswire)

Das neue interaktive Richtlinientool stellt eine wichtige Formatänderung für die NCCN-Goldstandardrichtlinien dar.

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – eine Allianz führender Krebszentren – kündigt ein neues, interaktives digitales Bereitstellungsformat für die NCCN-Richtlinien der klinischen Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines®) an. Die NCCN Guidelines® sind der anerkannte Standard für die klinische Entscheidungsfindung sowie der Richtlinien in der Krebsbehandlung und sind die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Richtlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Sie unterstützen den Entscheidungsprozess der an der Krebsbehandlung und -prävention beteiligten Personen – einschließlich Ärzten, Pflegepersonal, Apothekern, Kostenträgern, Patienten und deren Pflegekräften – mit dem Ziel, die Patientenversorgung sowie die Behandlungsergebnisse zu verbessern.

Der neue NCCN Guidelines Navigator™ präsentiert die evidenzbasierten, auf einem Expertenkonsens beruhenden Empfehlungen aus den NCCN-Richtlinien in einer virtuellen Plattform, die den Nutzern eine einfachere Suche und Navigation ermöglicht. Der Zugang zum NCCN Guidelines Navigator™ ist mit einem kostenlosen NCCN-Account für nicht-kommerzielle Nutzung möglich. Zu den Funktionen des NCCN Guidelines Navigator™ gehören:

Nahtloses Blättern durch einen Leitfaden mithilfe von Inhaltsverzeichnissen oder Suchfunktionen

Erweiterte Suchfunktionen und die Möglichkeit, Filter zu verwenden

Hervorhebungsfunktion für relevante Inhaltspfade

Farbcodierte Navigationslinks

Leicht einsehbare Fußnoten, die direkt mit den Pfaden verknüpft sind

Direkte Links zu NCCN Guidelines for Patients® (NCCN-Richtlinien für Patienten)

Direkte Links zu den relevanten NCCN-Vorlagen für Chemotherapie-Verordnungen, (NCCN Templates®) für Abonnenten

Zoom-Funktionen

Mobilfreundlich

Eingebautes Lernprogramm und häufig gestellte Fragen

Links zum PDF-Format des Leitfadens

„Das ist wirklich die Zukunft der Krebsbehandlung", sagte Crystal S. Denlinger, MD und Geschäftsführerin bei NCCN. „Es hat sich immer wieder gezeigt, dass Krebsprävention, -vorsorge, -behandlung und unterstützende Pflege, die sich an international anerkannten Richtlinien orientieren, die Behandlungsergebnisse für Menschen mit Krebs verbessern. Ich bin stolz darauf, dass wir unser ehrgeiziges Ziel erreicht haben, die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Inhalte der NCCN-Richtlinien zu verbessern, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen."

Der NCCN Guidelines Navigator™ hat vor kurzem den Betatest für Darm- und Prostatakrebs begonnen. Es folgte der Bericht über Enddarmkrebs, der am 16. Juni 2025 veröffentlicht wurde. NCCN wird den NCCN Guidelines Navigator™ für weitere Krebsarten veröffentlichen, bis alle 88 NCCN-Richtlinien im neuen Format vorliegen. Das ursprüngliche PDF-Format wird auch weiterhin für alle NCCN-Richtlinien zur Verfügung stehen. Beide Formulare enthalten die aktuellsten Informationen, auf die sich nutzende Personen, bei der täglichen Arbeit in der Krebsbehandlung und -prävention verlassen.

Personen, die auf die NCCN-Richtlinien in einem beliebigen Format zugreifen, einschließlich über den NCCN Guidelines Navigator™, können über das neue NCCN Guidelines in Practice™ – das erst Anfang dieses Monats angekündigt wurde– CE/MOC-Credits erwerben.

Das NCCN plant außerdem, dieses neue Tool weiter zu optimieren, u. a. durch das Hinzufügen von Funktionen der künstlichen Intelligenz (KI), um die Suche noch dialogorientierter und intuitiver zu gestalten sowie durch eine stärkere Integration mit den anderen Ressourcenangeboten des NCCN.

„Vor 30 Jahren haben wir die NCCN-Richtlinien zum ersten Mal veröffentlicht; seitdem werden sie jedes Jahr von Millionen Menschen weltweit verwendet, darunter von mehr als 90 % der befragten Ärzte in den USA und weltweit", so Dr. Denlinger. „Die Krebsbehandlung wird von Jahr zu Jahr effektiver, aber auch komplizierter. Das neue ‚NCCN Guidelines Navigator'-Tool vereinfacht die sich entwickelnde Evidenz aus der neuesten Forschung, nutzt das Fachwissen, um es in einen Kontext zu stellen, und platziert es am Point-of-Care zur Entscheidungsunterstützung sowie zur Aufklärung. Diese neue Ressource integriert alles, was wir tun, um Menschen mit Krebs und deren Pflegekräfte zu unterstützen, indem wir eine hochwertige, wirksame, gerechte sowie zugängliche Krebsbehandlung und -prävention definieren sowie fördern, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können."

Besuchen Sie NCCN.org/navigator für weitere Informationen.

Informationen zum National Comprehensive Cancer Network Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) feiert sein 30-jähriges Bestehen als gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren, die sich der Patientenversorgung, Forschung und Ausbildung widmen. NCCN widmet sich der Definition und Förderung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten sowie zugänglichen Krebsbehandlung und -prävention, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Richtlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines®) bieten transparente, evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Leistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Richtlinien in der Krebsbehandlung sowie die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Richtlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN Guidelines for Patients® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten sowie Pflegekräfte zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation®. NCCN fördert zudem die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungskooperation und -veröffentlichung in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen.

Original-Content von: National Comprehensive Cancer Network, übermittelt durch news aktuell