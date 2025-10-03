Start der bundesweiten Kampagne "Invest in our Planet" / Planet2050 und Microlino machen Net Zero konkret

Planet2050

Planet2050 und Microlino machen Net Zero konkret

Planet2050, das international agierende Klima-FinTech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, lässt für die bundesweite Impact-Kampagne "Invest in our Planet" einen Microlino im Planet2050-Design als stylischen und emissionsfreien Markenbotschafter vier deutsche Metropolen bereisen. Die Botschaft lautet: Klimaschutz und Mobilität schließen sich nicht aus, sondern machen Spaß!

"Klimaschutz braucht messbaren Impact und glaubwürdige Vorbilder. Seitens Planet2050 unterstützen wir deshalb innovative Unternehmen und Ideen, die den Klimaschutz vorantreiben. Der Microlino passt deshalb perfekt zu uns", sagt Lucas Zaehringer, CEO von Planet2050. Das Unternehmen ist darauf ausgerichtet, Projekte zur Vermeidung und Entnahme von CO2-Emissionen aus der Atmosphäre zu finanzieren. Die durch natur- und technologiebasierten Klimaprojekte generierten hochwertigen CO2-Zertifikate werden dem Markt zur Verfügung gestellt.

So funktioniert die Kampagne

Für die Kampagne tourt ein Microlino - die stylische Neuauflage der Isetta - im Planet2050-Design durch Hamburg, Berlin, Köln und München. Alle drei Monate geht er in die nächste Metropole und zum nächsten Fahrer, die dank des emissionsfreien Microlino selber zum Klimabotschafter ihrer Stadt werden. "Der Microlino ist das ideale Auto für unsere Kampagne, weil wir so beweisen können, dass sich Mobilität und Klimaschutz nicht ausschließen, sondern Spaß machen", erläutert Renate Christ, Head of Communication & Marketing bei Planet2050, die Kooperation. Ziel sei es, darauf aufmerksam zu machen, dass jeder etwas zum Klimaschutz beitragen kann. "Sei es durch emissionsfreie Mobilität oder durch den Kauf von Planet2050-Aktien, mit denen unsere Klimaprojekte finanziert werden", so Christ weiter.

Mobile Klimabotschafter in vier Metropolen

Um den Microlino in den vier Metropolen auf den Straßen sichtbar zu machen, hat Planet2050 eine bundesweite Ausschreibung initiiert. Dazu Christ: "Wir haben großartige Bewerbungen erhalten von vielen Menschen, die erläutert haben, warum ihnen Klimaschutz wichtig ist und wie sie als mobiler Klimabotschafter in ihrer Stadt das Motto 'Invest in our Planet' in ihr tägliches Leben integrieren wollen."

Die Klimabotschafter der Kampagne sind die Hamburgerin Gracjana Schiwek, Robin Binder aus Berlin, der Kölner Volker Werxhausen und Magdalena Oehl aus München. Allen vier Klimabotschaftern ist es wichtig, ein Zeichen für Klimaschutz und eine emissionsfreie Zukunft zu setzen. Die erste Übergabe des Microlinos fand Anfang Oktober in Hamburg statt. Damit beginnt die 12-monatige Tournee als Stimme für den Klimaschutz und unseren Planeten.

Über Micro

Seit der Gründung durch Wim Ouboter im Jahr 1999 hat sich Micro als Pionier der urbanen Mobilität etabliert. Mit der Erfindung des ersten Kick-Scooters prägte Micro den Begriff "Mikromobilität". 2013 erweiterte Micro sein Portfolio um elektrische Mobilität und brachte den ersten E-Scooter auf den Markt. Seitdem entwickelt das Unternehmen kontinuierlich elektrische Produktlinien und arbeitet mit Automobilherstellern wie Mercedes, Mazda und Peugeot zusammen. Die Entwicklung des Microlino begann 2015 unter der Leitung von Wim Ouboter's Söhnen Merlin und Oliver.

Über Planet2050

Planet2050 ist ein führendes Klima-FinTech-Unternehmen mit der Mission, schädliche Emissionen wie CO2 langfristig aus der Atmosphäre zu entfernen. Durch Investitionen in streng zertifizierte Klimaprojekte bietet Planet2050 hochwertige Emissions-Entnahme Zertifikaten für Unternehmen und Regierungen an, die ihre Net Zero-Ziele erreichen müssen. Planet2050 wird eines der ersten öffentlich gelisteten Unternehmen in Europa mit Fokus auf dem CO2 Markt sein. Durch den für Ende 2025 geplanten Börsengang haben sowohl institutionelle als auch Privatanleger die Chance, Aktionär und damit Klima-Investor zu werden. Analysen von Investmentbanken schätzen CO2-Zertifikate als eine der wachstumsstärksten Assetklassen unserer Generation ein.

