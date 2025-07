Planet2050

Planet2050 startet Ausschreibung zur finanziellen Förderung von CO2-Klimaprojekten

Planet2050, ein auf die Finanzierung von hochwertigen und skalierbaren CO2-Entnahmen fokussiertes Unternehmen, hat eine Ausschreibung gestartet, um Entwicklern von hochwertigen CO2-Entfernungsprojekten (CDR) mit Kapital zur Verfügung zu stehen.

Damit verschafft Planet2050 vielen Projektentwicklern erstmals die Möglichkeit, ihre Vorhaben zu realisieren. Ausgewählte Projekte können bis zu 2 Millionen Euro an Startkapital erhalten.

Ziel der Ausschreibung ist es, skalierbare Projekte mit modernen Klimatechnologien zu identifizieren und zu fördern. Dazu werden Umweltprojekte ausgewählt, die in der Lage sind, CO2 bestmöglich und dauerhaft aus der Atmosphäre zu entfernen.

Hintergrund ist die enorm wachsende Nachfrage von Unternehmen und Regierungen nach CO2-Zertifikaten, um das gesetzlich von der EU als auch global gesteckte Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, erreichen zu können.

Aufwertung für den Freiwilligen Kohlenstoffmarkt (VCM)

Die deutsche Bundesregierung hat in ihren im Juni vorgelegten Haushaltsentwurf bekundet, dass sie erstmals eine staatliche Beschaffung von CO2-Entnahmen über den freiwilligen Markt für Negativemissionen vorsieht. Ein wichtiger Impuls und zugleich ein starkes positives Signal für den Kohlenstoffmarkt (VCM), so Lucas Zaehringer, CEO von Planet2050: "Die Welt braucht keine neuen Klimaziele - sie braucht konkrete Taten! Technologien zur CO2-Entfernung stehen bereit, doch es fehlt an den richtigen Finanzierungsmodellen, um sie in die Umsetzung zu bringen." Genau das bietet Planet2050. "Wir sind die Brücke zwischen Klimaprojektentwicklern, dem Kapitalmarkt und Unternehmen, die hochwertige CO2-Zertifikate benötigen", so Zaehringer weiter.

Förderfähige Projekte

Planet2050 wird bei der Ausschreibung Projekte bevorzugen, die sowohl nach internationalen Standards zertifiziert werden, als auch eine technologiebasierte und dauerhafte CO2-Entnahme mit permanenter Speicherung von möglichst mehr als 100 Jahren ermöglichen. Beispiele für langfristige CO2-Speichermethoden sind die Umwandlung von Biomasseabfällen in stabile Biokohle für den Boden, die Beschleunigung natürlicher Gesteinsverwitterungsprozesse, oder die Integration von abgeschiedenem CO2 in Baumaterialien. Damit wird das Förderprogramm insbesondere auch für den deutschen Mittelstand interessant.

Projektentwickler können unter planet2050.earth/blog/removal-rfp mehr erfahren und ihre Bewerbung bis zum 22. Juli über das dort hinterlegte Formular einreichen.

CO2: neue Anlageklasse für eine neue Ära von Klimazertifikaten

Neben der Emissionsreduzierung wird die Entfernung von CO2 über den freiwilligen Emissionsmarkt als entscheidender Faktor anerkannt, sowohl von wissenschaftlichen Autoritäten wie dem Klimarat der UN (IPCC), der Europäischen Kommission, als auch von der stets wachsenden Zahl großer Unternehmen. CO2 hat somit das Potenzial, kurz- bis mittelfristig eine eigene, neue Anlageklasse zu werden. Laut einer aktuellen Analyse von MSCI Carbon Markets wird der Markt für CO2-Entfernungen bis 2030 voraussichtlich auf ein Volumen von 7 bis 35 Milliarden US-Dollar anwachsen. Bloomberg geht sogar davon aus, dass die Preise für CO2-Entfernungszertfikate bis 2030 explosionsartig um bis zu 3.000% steigen könnten.

Planet2050 strebt an, in diesem zukunftsweisenden Markt eine Vorreiterrolle einzunehmen. Dazu identifiziert Planet2050 qualitativ hochwertige Klimaprojekte und macht die daraus entstehenden Zertifikate für jeden handelbar. "Damit entsteht eine neue Ära vertrauenswürdiger Emissionszertifikate", erläutert CEO Zaehringer. Planet2050 plant noch in diesem Jahr einen Börsengang in Europa, um einerseits die CO2-Entnahme aus der Luft zu beschleunigen und andererseits den Emissionsmarkt einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Planet2050 ist ein Finanzierungsunternehmen für Klimaprojekte, das Kapital für hochwertige CO2-Entfernungs- und Emissionsreduktionsprojekte bereitstellt. Mit sogenannten Carbon Streaming Agreements, technischem Know-how und enger Zusammenarbeit mit Projektentwicklern unterstützt Planet2050 Projekte, die CO2 entweder dauerhaft aus der Atmosphäre entfernen oder effektiv vermeiden. Das Unternehmen investiert in messbare und zertifizierbare Klimaprojekte mit hoher Wirkung, fördert technologische Innovationen und öffnet den Emissionsmarkt für institutionelle und private Investoren.

