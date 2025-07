Hannah Hauser

Hannah Hauser unter der Lupe: Echte Bewertungen und ehrliche Einblicke

Viele Frauen mit Schilddrüsenproblemen fühlen sich im medizinischen System allein gelassen. Hannah Hauser kennt das aus eigener Erfahrung und hat daraus ein spezialisiertes Coaching entwickelt. Die Ernährungswissenschaftlerin unterstützt Frauen dabei, ihre hormonellen Beschwerden ganzheitlich in den Griff zu bekommen. Wie ihr Konzept funktioniert, für wen es sich eignet und worin es sich von herkömmlichen Ansätzen unterscheidet, erfahren Sie hier.

Frauen mit Hashimoto oder einer Schilddrüsenunterfunktion stehen oft unter enormem Druck: Sie kämpfen mit Gewichtszunahme, Müdigkeit, Regelschmerzen oder Haarausfall. Und all das, obwohl sie Medikamente nehmen. Frustration macht sich breit, wenn trotz ärztlicher Betreuung keine Besserung eintritt. Viele fühlen sich von der Schulmedizin im Stich gelassen. Das Vertrauen in den eigenen Körper schwindet, und mit ihm die Lebensfreude. "Wenn man alles richtig macht und es trotzdem nicht besser wird, zweifelt man irgendwann an sich selbst", beschreibt Hannah Hauser, Schilddrüsen-Coach, das Gefühl vieler Betroffener.

"Es geht dabei nicht darum, schnell Gewicht zu verlieren, sondern darum, den eigenen Körper und Stoffwechsel endlich wieder zu verstehen", erklärt die Expertin. Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie selbst hat lange unter Hashimoto gelitten. Heute ist sie Ernährungswissenschaftlerin (M. Sc.) und Schilddrüsen-Coach. Ihr Ziel: Frauen ganzheitlich und nachhaltig auf ihrem Weg zur hormonellen Balance zu begleiten. Ihr Ansatz basiert auf individueller Betreuung, fundierter Ernährungstheorie, mentalem Training und persönlichem Erfahrungsschatz. Das zwölfwöchige Online-Coaching richtet sich an Frauen, die mit professioneller Begleitung und praxiserprobtem Konzept Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen wollen.

Warum herkömmliche Methoden oft nicht weiterhelfen

Viele Frauen, die sich an Hannah Hauser wenden, haben bereits eine jahrelange Ärzteodyssee hinter sich. Zwar erhalten sie Laborwerte, Diagnosen und Standardempfehlungen, doch die Symptome bleiben bestehen. Hannah Hauser kritisiert insbesondere die fehlende Individualisierung im klassischen Gesundheitssystem: "Viele Ernährungsempfehlungen basieren auf DGE-Richtlinien, die nicht auf hormonelle Dysbalancen eingehen." Auch das Krankenkassensystem sieht sie kritisch, denn wenn Beratung nicht selbst bezahlt wird, mangele es oft an Motivation und Tiefe.

Doch es geht nicht nur um Ernährung, sondern auch um emotionale Auslöser. Essen aus Stress, Frust oder Langeweile wird in der klassischen Ernährungsberatung oder beim Heilpraktiker selten thematisiert. Hannah Hauser dagegen betrachtet jede Klientin ganzheitlich: "Gerade bei hormonellen Themen wie Hashimoto ist jede Frau anders. Standardlösungen bringen hier nichts."

Was Hannah Hauser anders macht

Das Besondere an Hannah Hausers Ansatz ist die enge persönliche Begleitung. In ihrem zwölfwöchigen Coaching arbeitet sie mit Frauen in Live Calls und einem strukturierten Online-Programm. Dabei vermittelt sie nicht nur Fachwissen über Ernährung und Hormone, sondern hilft auch dabei, den eigenen Körper neu zu verstehen. "Wenn Frauen lernen, ihre Symptome zu deuten, gewinnen sie Sicherheit und Kontrolle über ihren Körper zurück", erklärt sie.

Hormonprobleme kennt sie aus erster Hand, denn in der Vergangenheit litt sie selbst unter einer Schilddrüsenunterfunktion mit den entsprechenden Symptomen wie Haarausfall, Müdigkeit und Gewichtszunahme. Heute bringt sie stolze 25 Kilogramm weniger auf die Waage und ist symptomfrei. Diesen Erfolg sieht sie in ihrem einzigartigen Programm, das sie nun auch anderen Frauen zugänglich machen möchte.

Über 1.000 Teilnehmerinnen hat Hannah Hauser bereits begleitet; viele davon berichten von mehr Energie, besseren Schlaf und Gewichtsabnahme durch Aktivierung der Schilddrüse. Unterstützt wird sie dabei von einem geschulten Team, das ebenfalls individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen eingeht. Ihre Kundenbewertungen sprechen für sich; so schreibt zum Beispiel Vanessa auf trustpilot: "Dieses Programm ist einfach großartig. Ich konnte sehr viele Erfahrungen sammeln und so viel Neues lernen. Ich bin sehr froh darüber, mich darauf eingelassen zu haben. Dieses Lebenswissen werde ich für immer in mir tragen." Auch Ines berichtet dort: "Ich kann dieses tolle Programm nur jeder Frau empfehlen, egal ob ihr abnehmen oder eure Schilddrüse wieder zu neuen Leben erwecken wollt. Mir hat es geholfen, mich wieder voll und ganz zu spüren und meine innere Selbstverständlichkeit und Stabilität neu herzustellen und ihr auch zu folgen."

Eine neue Perspektive auf gesundes Abnehmen

Hannah Hauser ist mehr als eine Expertin für Schilddrüsengesundheit. Sie ist eine Mentorin auf Augenhöhe. Auf Social Media teilt sie offen ihre eigene Geschichte, beantwortet Fragen und gibt Einblicke in ihren Alltag. Ihr SPIEGEL-Bestseller "Mach deine Schilddrüse stark" erreicht Frauen im gesamten deutschsprachigen Raum und macht ihnen Mut, neue Wege zu gehen.

Natürlich gibt es auch Kritik: Manche empfinden das Coaching als sehr anspruchsvoll, andere hätten sich schnellere Erfolge gewünscht. Doch Hannah Hauser macht keinen Hehl daraus, dass echte Veränderung Zeit braucht. Sie gibt Werkzeuge an die Hand, keine schnellen Lösungen. Der persönliche Einsatz und die Bereitschaft, sich intensiv mit der eigenen Situation auseinanderzusetzen, sind Voraussetzungen für nachhaltige Veränderungen. Kritik an der Intensität oder fehlenden Sofort-Ergebnissen zeigt nur, dass der Erfolg stark von der individuellen Motivation abhängt. "Es geht nicht darum, über Nacht schlank zu werden. Wir machen keine Crash-Diät. Es geht darum, die Schilddrüse natürlich wieder zu aktivieren und dann purzeln die Pfunde auch von alleine – ganz ohne Jojo-Effekt", so die Expertin abschließend. "Wer eine fundierte, strukturierte und alltagstaugliche Begleitung sucht, und das jenseits starrer Pläne und kurzfristiger Diäten, kann in meinem Coaching eine wirksame Unterstützung finden."

Sie möchten sich selbst ein Bild von Hannah Hausers und ihrem Coaching machen? Dann nutzen Sie die Gelegenheit für ein unverbindliches Erstgespräch und erfahren Sie, wie Sie Ihre Hormongesundheit endlich selbst in die Hand nehmen können.

