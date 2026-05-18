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Ohne Digitalisierung geht nichts mehr: Wo Einrichtungen im Gesundheitswesen jetzt ansetzen müssen

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Köln (ots)

Einrichtungen im Gesundheitswesen stehen unter massivem Druck: Personalmangel, steigende Kosten und wachsende Dokumentationspflichten bringen viele Organisationen an ihre Grenzen. Digitalisierung gilt als Schlüssel zur Entlastung – doch in der Praxis scheitern viele Projekte an fehlender Umsetzung, komplexen Systemen oder unklaren Prozessen.

Digitalisierung ist kein IT-Projekt, sondern ein Organisationsprojekt. Wer nur Software einführt, ohne Abläufe zu verändern, wird keine echte Entlastung spüren. Nachfolgend erfahren Sie, wo Digitalisierung aktuell konkret blockiert, welche Fortschritte erkennbar sind und welche Maßnahmen jetzt erforderlich sind, um Prozesse zu beschleunigen und Versorgung nachhaltig zu sichern.

Der unsichtbare Engpass: Digitalisierung als Voraussetzung für Fachkräftegewinnung

Ein zentraler, oft unterschätzter Hebel liegt außerhalb der einzelnen Einrichtung selbst: in den administrativen Prozessen rund um die Gewinnung von Fachkräften. Denn das deutsche Gesundheitssystem leidet nicht nur unter einem Mangel an qualifiziertem Personal, sondern ebenso unter Strukturen, die vorhandene Ressourcen ausbremsen. Insbesondere internationale Fachkräfte in therapeutischen und medizinischen Berufen scheitern häufig nicht an Qualifikation oder Motivation, sondern an langwierigen, analogen Verfahren.

In der Praxis zeigt sich regelmäßig, dass Bewerbende trotz vorliegendem Arbeitsvertrag und ausreichenden Sprachkenntnissen über Monate hinweg auf formale Bearbeitungsschritte warten. Fehlende digitale Schnittstellen, papierbasierte Abläufe und uneinheitliche Anforderungen führen dazu, dass sich Verfahren erheblich verzögern und Fachkräfte in dieser Zeit alternative Optionen in anderen Ländern prüfen.

Wo Prozesse heute konkret blockieren

Die Ursachen sind dabei klar identifizierbar. So werden qualifizierte elektronische Signaturen, obwohl rechtlich gleichgestellt, in vielen Fällen nicht akzeptiert. Stattdessen entstehen Medienbrüche: Dokumente werden ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt und per Post versendet – oft über Kontinente hinweg. Allein dieser Schritt kann Verfahren um mehrere Wochen verzögern und erhöht zugleich die Fehleranfälligkeit.

Zugleich führt der föderale Aufbau zu erheblichen Unterschieden. Je nach Bundesland variieren Anforderungen und Abläufe deutlich, wodurch identische Qualifikationen zu völlig unterschiedlichen Bearbeitungszeiten führen. Während einige Regionen bereits digital arbeiten, halten andere weiterhin an papierbasierten Prozessen fest. Diese Uneinheitlichkeit erschwert nicht nur die Planung, sondern bindet zusätzliche Ressourcen.

Darüber hinaus fehlt es vielerorts an Transparenz. Weder Antragstellende noch Einrichtungen können den Bearbeitungsstand zuverlässig nachvollziehen. Rückfragen erfolgen telefonisch und sind häufig mit langen Wartezeiten verbunden. Im Vergleich zu anderen Bereichen, in denen digitale Tracking-Systeme längst etabliert sind, wirkt dieses Vorgehen strukturell überholt.

Ein weiterer Hemmschuh liegt in der mangelnden Vernetzung der Systeme. Behörden arbeiten vielfach isoliert, sodass Daten mehrfach eingereicht werden müssen. Das Once-Only-Prinzip bleibt damit in der Praxis weitgehend ungenutzt. Ergänzend kommen regulatorische Hürden hinzu, etwa bei Übersetzungen: Trotz technologischer Fortschritte bestehen weiterhin umfassende Pflichtanforderungen, die Zeit und Kosten erhöhen.

Erste Fortschritte – aber mit begrenzter Wirkung

Gleichzeitig gibt es Entwicklungen, die zeigen, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen grundsätzlich umsetzbar ist. Einzelne Institutionen haben bereits vollständig digitale Verfahren etabliert. So können Zeugnisbewertungen inzwischen online und ohne Medienbrüche beantragt werden, und auch der Austausch bestimmter Genehmigungen erfolgt zunehmend digital.

Auf politischer Ebene wurden zudem Maßnahmen zur Beschleunigung von Anerkennungsverfahren beschlossen. Allerdings entfalten diese bislang nur eingeschränkte Wirkung, da sie nicht alle Berufsgruppen gleichermaßen einbeziehen. Insbesondere in therapeutischen Berufen bestehen weiterhin deutliche Lücken.

Was jetzt notwendig ist

Vor diesem Hintergrund lassen sich klare Ansatzpunkte ableiten. Zunächst bedarf es bundesweit einheitlicher digitaler Antragsstrecken, um Prozessunterschiede zu reduzieren. Ergänzend sollte die Akzeptanz qualifizierter elektronischer Signaturen verbindlich geregelt werden, sodass unnötige Medienbrüche entfallen.

Ebenso wichtig ist die Einführung transparenter Tracking-Systeme, die allen Beteiligten jederzeit Einblick in den Verfahrensstand ermöglichen. Parallel dazu erfordert die Umsetzung des Once-Only-Prinzips – ein Grundsatz der EU-Digitalstrategie, der besagt, dass Bürger Daten nur einmal einreichen sollen – eine stärkere technische Vernetzung zwischen den beteiligten Stellen. Schließlich erscheint eine Anpassung der regulatorischen Vorgaben bei Übersetzungen sinnvoll, um vorhandene technologische Möglichkeiten effizient zu nutzen.

Diese Punkte verdeutlichen, dass Digitalisierung weit über interne Abläufe hinausgeht. Sie beeinflusst unmittelbar, ob Fachkräfte gewonnen werden können und wie schnell sie in der Versorgung wirksam werden. Damit wird klar: Wer Entlastung schaffen und Versorgung sichern will, muss Digitalisierung konsequent als strukturellen Hebel begreifen und entsprechend umsetzen.

Über Tobias Frese:

Tobias Frese ist Gründer und Geschäftsführer der Frese Recruiting GmbH. Die Personalagentur vermittelt qualifizierte Physiotherapeuten aus dem Ausland an deutsche Praxen. Dabei übernimmt die Agentur den kompletten Prozess von Auswahl bis Integration. Mehr Informationen unter: www.frese-recruiting.de

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