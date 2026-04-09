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Deutsches Gesundheitssystem am Limit: Warum ausländische Physiotherapeuten für Deutschland immer wichtiger werden

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Köln (ots)

Das deutsche Gesundheitssystem steht zunehmend unter Druck: steigende Patientenzahlen, eine alternde Gesellschaft und gleichzeitig zu wenig Fachpersonal. Besonders deutlich zeigt sich das in der Physiotherapie. Sie gehört zu den größten Engpassberufen im Gesundheitswesen, mit tausenden offenen Stellen, die oft monatelang unbesetzt bleiben.

Die Versorgungslücke wird nicht kleiner – sie wächst jedes Jahr weiter. Viele Praxen suchen monatelang Personal und bekommen kaum Bewerbungen. Ohne Fachkräfte aus dem Ausland wird es in vielen Regionen schlicht nicht mehr möglich sein, die Nachfrage nach physiotherapeutischer Behandlung zu decken. Hier erfahren Sie, warum internationale Fachkräfte für die Versorgung immer wichtiger werden, welche Hürden bei Anerkennung und Integration bestehen und was Politik und Praxen jetzt ändern müssen.

Eine Krise mit strukturellen Wurzeln

Die Ursachen des Fachkräftemangels in der Physiotherapie sind nicht zufällig – sie sind strukturell. Deutschland erlebt einen demografischen Doppeldruck: Eine alternde Gesellschaft braucht mehr physiotherapeutische Versorgung, während gleichzeitig erfahrene Therapeuten der Babyboomer-Generation in Rente gehen. Das Statistische Bundesamt prognostiziert, dass der Bedarf an Pflegekräften bis 2049 um mindestens 280.000 zusätzliche Personen steigen wird. Die Physiotherapie steckt im selben Sog.

Hinzu kommen unattraktive Rahmenbedingungen: Niedrige Kassenvergütung, hohe Patientenzahlen und ein bürokratischer Alltag treiben ausgebildete Therapeuten aus dem Beruf oder ins Ausland. Laut einer Studie der Hochschule Fresenius denkt jeder zweite Therapeut über einen Berufswechsel nach. Das Berufsgesetz für Physiotherapeuten hat seit Jahrzehnten keine grundlegende Reform erfahren und schadet der Attraktivität des Berufs spürbar. Zwar steigen die Ausbildungszahlen seit 2019 wieder leicht an, doch bei einer Ausbildungszeit von drei Jahren wirkt sich das erst mit erheblicher Verzögerung aus. Viele gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland könnten diese Lücke schließen, scheitern aber an langen Anerkennungsverfahren, bevor sie überhaupt die erste Behandlung durchführen dürfen.

Internationale Fachkräfte als notwendiger Baustein

Physiotherapeuten aus Indien, Nordafrika, der Türkei und südamerikanischen Ländern bringen häufig Hochschulabschlüsse auf Bachelor- oder Masterniveau mit und verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation. Dazu kommt eine starke Motivation: Deutschland bietet ihnen bessere Gehälter, stabilere Arbeitsbedingungen und echte Zukunftsperspektiven. Der Weg nach Deutschland ist klar strukturiert – er braucht Zeit und Begleitung, aber er funktioniert.

Am Anfang steht das Erlernen der deutschen Sprache: Mindestens B1-Niveau ist Grundvoraussetzung für Visum und Arbeitsalltag, B2 für die volle Berufsurkunde. Danach folgt der Abschluss eines Arbeitsvertrags mit einem deutschen Arbeitgeber – er bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte. Die ausländische Ausbildung wird bei der zuständigen Landesbehörde geprüft; ein Defizitbescheid stellt fest, welche Inhalte noch fehlen. Anschließend wird das Visum beantragt, wobei das beschleunigte Fachkräfteverfahren die Bearbeitungszeit erheblich verkürzen kann.

Nach der Einreise kümmern sich die Fachkräfte zunächst um Wohnung, Anmeldung, Bankkonto und Versicherung. Dabei ist ein strukturiertes Onboarding durch die Praxis oder einen Dienstleister besonders wichtig. Ist die berufliche Anerkennung noch nicht vollständig abgeschlossen, kann der Therapeut bereits in der Praxis arbeiten und absolviert parallel eine sogenannte Anpassungsmaßnahme, um fehlende Qualifikationen auszugleichen. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Maßnahme erhält er die offizielle deutsche Berufsurkunde und kann anschließend dauerhaft als anerkannte Fachkraft tätig sein.

Hürden, die das System selbst aufbaut

So klar der Prozess auf dem Papier ist, so real sind die Hindernisse in der Praxis. Anerkennungsverfahren sind je nach Bundesland unterschiedlich lang und folgen keinem einheitlichen Standard. Übersetzungskosten für Ausbildungsunterlagen, die oft 50 bis 100 Seiten umfassen, schlagen bei rund 35 Euro pro Seite erheblich zu Buche. Sprachkurse sind kostenintensiv und mit langen Vorlaufzeiten verbunden. Wohnungssuche, Einreiseprozess und bürokratische Hürden bei Ausländerbehörden sind ohne professionelle Unterstützung kaum zu bewältigen. In vielen Praxen und Regionen fehlen zudem Mentoring- und Integrationsprogramme vollständig.

Positiv hervorzuheben ist, dass das beschleunigte Fachkräfteverfahren und der Wegfall der Vorrangprüfung seit 2023 Schritte in die richtige Richtung sind. Doch sie reichen noch nicht aus, um die strukturellen Defizite zu beheben.

Was Politik und Praxen jetzt tun müssen

Die Antwort auf die Versorgungskrise erfordert Handeln auf zwei Ebenen. Die Politik muss bundeseinheitliche Anerkennungsstandards schaffen und die Länderzuständigkeiten harmonisieren. Anerkennungsverfahren müssen beschleunigt und digitalisiert werden. Ausgebaut werden muss auch die finanzielle Förderung für Sprachkurse und Anerkennungskosten. Und das veraltete Berufsgesetz für Physiotherapeuten braucht endlich eine grundlegende Reform – eine, die den Beruf attraktiver macht und die internationale Anerkennungsfähigkeit stärkt.

Auch Praxen sind gefordert. Therapeuten in Anerkennung sind fachlich stark und hoch motiviert – wer ihnen gegenüber offen ist, gewinnt engagierte Mitarbeitende. Onboarding darf kein Lippenbekenntnis sein: Mentoring, Wohnungsunterstützung und kulturelle Integration entscheiden darüber, ob eine Fachkraft bleibt oder wieder geht. Wer erst dann mit der Personalsuche beginnt, wenn die nächste Kündigung auf dem Tisch liegt, hat bereits verloren. Professionelle Recruiting-Prozesse müssen frühzeitig etabliert werden – nicht als Reaktion auf die Krise, sondern als strukturelle Antwort auf eine Realität, die sich nicht von selbst auflöst.

Über Tobias Frese:

Tobias Frese ist Gründer und Geschäftsführer der Frese Recruiting GmbH. Die Personalagentur vermittelt qualifizierte Physiotherapeuten aus dem Ausland an deutsche Praxen. Dabei übernimmt die Agentur den kompletten Prozess von Auswahl bis Integration. Mehr Informationen unter: www.frese-recruiting.de

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