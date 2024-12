Docutain

Fotoüberweisung für Banking-Apps: Mit dem Docutain Photo Payment SDK steht Datensicherheit im Fokus

Koblenz, Deutschland (ots/PRNewswire)

Das Docutain SDK erhält mit dem Photo Payment SDK ein neues Produkt, das eine Fotoüberweisungsfunktion für Banking-App Anbieter bereithält.

Das Alleinstellungsmerkmal des Photo Payment SDK: Die Datenerkennung nach dem Scan einer Rechnung findet 100% offline und lokal auf dem Gerät des Anwenders statt. Im Gegensatz zu anderen Dienstleistern im Bereich Fotoüberweisung, die in Apps wie der Sparkasse oder DKB eingebunden sind, gibt es keine Anbindungen an externe Server, wodurch Datenschutzproblematiken vollständig entfallen. Bei den aktuell weit verbreiteten Anbietern für Fotoüberweisung werden Rechnungen auf Servern des Anbieters zur Analyse übertragen. Dabei steht dem Anbieter der vollständige Inhalt jeder Rechnung zur Verfügung, was aus Datenschutzsicht höchst problematisch ist. Durch den Verzicht auf eine Serveranbindung ist beim Docutain Photo Payment SDK zudem eine Ausfallsicherheit der Funktionen gewährleistet.

In der kostenlosen Demo-App können Nutzer ein Dokument scannen oder ein bestehendes Dokument importieren. Das Dokument wird dank smarter Kantenerkennung direkt erkannt, der Scan löst ohne manuelles Zutun automatisch aus und das Dokument wird intelligent für bestmögliche Erkennungsresultate aufbereitet. Die erkannten Daten einer gescannten Rechnung, wie IBAN, BIC, Betrag, Verwendungszweck und Zahlungsempfänger werden mit dem Photo Payment SDK in Echtzeit erkannt und der nutzenden App zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt.

„Uns war es wichtig, eine Fotoüberweisungsfunktion anzubieten, deren Datenerkennung lokal auf dem Gerät läuft. Ich möchte als Endnutzer schließlich auch nicht, dass externe Dienstleister sämtliche Inhalte meiner Rechnung kennen, diese Daten auf Servern vorhalten und womöglich noch zum Trainieren von KI verwenden", so Marvin Frankenfeld, CPO von Docutain. „Mit dem Docutain Photo Payment SDK stellen wir eine hochwertige, performante Alternative zu Branchengrößen dar, die bereits in Banking-Apps eingebunden sind, im Gegensatz zu uns aber serverbasiert arbeiten. Das Feedback unserer Kunden im Bereich Banking-App zeigt, dass wir eine sehr gute Scanqualität haben, schnell zu integrieren sind und eine zuverlässige Datenerkennung bereitstellen. Das möchten wir nun in so vielen Banking-Apps wie möglich etablieren."

Die neuste Funktion der Fotoüberweisung mit dem Photo Payment SDK richtet sich gezielt an Banking-App Anbieter. In diesem Umfeld zählt das Docutain SDK unter anderem die Star Finanz GmbH mit seinen Apps StarMoney und sFirm sowie die 1822direkt zu seinen Kunden.

Neben den offline Funktionen und dem Verzicht auf serverseitige Anbindung zeichnet sich das Docutain SDK durch eine einfache und schnelle Integration aus. Dank vorgefertigter UI-Komponenten und einer ausgereiften Dokumentation für Entwickler ist die Integration des SDK in nur wenigen Minuten abgeschlossen. Sämtliche UI-Komponenten können durch eigene Farben, Texte, Icons, etc. an das eigene Corporate Design angepasst werden.

Über das Docutain SDK

INFOSOFT bietet mit ihrem Docutain SDK zuverlässige Lösungen rund um Scannen, OCR, Datenextraktion und Fotoüberweisung zur einfachen Integration in Android, iOS und Windows für Unternehmen aller Größen und Branchen. Diese Funktionen helfen Unternehmen weltweit, manuelle Dateneingaben einzusparen, Prozesse in Echtzeit zu beschleunigen und nachhaltig Kosten zu reduzieren. Branchenführer aus Logistik, Mobile Banking, Gesundheitswesen, Versicherung und weitere vertrauen bereits darauf.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2580645/Docutain_Logo.jpg

