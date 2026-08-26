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hr-Tatort "Dunkelheit" und Serie "Schattenseite" für Deutschen Fernsehpreis nominiert

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Frankfurt am Main (ots)

"Dunkelheit", der erste Frankfurter "Tatort" mit dem neuen Team Maryam Azadi und Hamza Kulina, hat - nach dem Grimme-Preis - Chancen auf eine weitere hochkarätige Auszeichnung: Der TV-Krimi ist für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bester Fernsehfilm - Mehrteiler" nominiert. Außerdem ist Edin Hasanovic für seine Rolle als Hamza Kulina in "Dunkelheit" als bester Schauspieler nominiert. Die vom hr mit produzierte Serie "Schattenseite" ist als "Beste Drama-Serie" nominiert. Die Verleihung findet am 9. September in Köln statt.

Seit dem 5. Oktober 2025 ermitteln Melika Foroutan als Maryam Azadi und Edin Hasanovic als Hamza Kulina in ungeklärten Mordfällen in und um Frankfurt. In "Dunkelheit" - ihrem ersten Einsatz - sieht sich das neue Cold-Case-Team direkt mit einem besonders grausamen Leichenfund konfrontiert: Bei der Wohnungsauflösung ihres verstorbenen Vaters entdeckt eine Frau Leichenteile in einem Container. Schnell stellen Maryam und Hamza fest, dass diese zu einem Mord führen, der schon einige Jahre zurückliegt - und dass die Handschrift des Täters an andere ungelöste Mordfälle erinnert. Das Buch schrieben Senad Halilbasic, Stefan Schaller und Erol Yesilkaya. Regie führte Stefan Schaller. Das Konzept, ein neues "Tatort"-Team in Cold Cases ermitteln zu lassen, stammt von der Sommerhaus Filmproduktion und wurde gemeinsam mit der hr-Spielfilmredaktion weiterentwickelt. "Dunkelheit" ist eine Produktion der Sommerhaus Filmproduktion im Auftrag der ARD Degeto Film und des Hessischen Rundfunks (hr). Die Redaktion lag bei Jörg Himstedt und Erin Högerle (beide hr) sowie Birgit Titze (ARD Degeto Film). Produzenten waren Jochen Laube und Fabian Maubach, die ausführende Produzentin war Annie Schilling (alle Sommerhaus Filmproduktion).

Der Film wurde bereits mit dem Grimme-Preis 2025 ausgezeichnet und war für den Rheingold Publikumspreis auf dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen am Rhein nominiert. Am 22. November läuft um 20.15 Uhr mit "Vier Finger" (AT) der vierte Fall des Frankfurter Teams im Ersten.

"Schattenseite" als beste Drama-Serie nominiert

Deine privaten Chats, Videos und Fotos landen plötzlich im Netz - Die ganze Schule fragt sich: Wer steckt dahinter, wie kann man die Seite stoppen und kannst du dich auf deine Freunde verlassen? Die Thriller-Serie "Schattenseite" zeigt, wie dünn die Grenze zwischen Wahrheit und totaler Kontrolle ist. Das Drehbuch von Hanna Hribar in Zusammenarbeit mit Jonas Ems erzeugt einen Sog aus Geheimnissen, großen Gefühlen und Verrat.

"Schattenseite" ist eine Produktion der Dreamtool Entertainment GmbH im Auftrag der ARD Degeto Film, des Hessischen Rundfunks und von funk für die ARD Mediathek. Die Redaktion hatten Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto Film), Jörg Himstedt (hr) und Jana Birkenbach (funk).

Weitere hr-Nominierung

Für ihren innovativen Ansatz, gesellschaftlichen Dialog zu fördern und sichtbar zu machen, ist die ARD-Dialogaktion "Was Deutschland verbindet" mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Information" nominiert worden. Das Format wurde federführend vom hr, unter Mithilfe des SWR, MDR und NDR und mit Beihilfe vom WDR, realisiert und von der Produktionsfirma doity umgesetzt.

Der Deutsche Fernsehpreis

Ob Unterhaltung, Fiktion, Information, Doku, Sport oder Streaming: Der Deutsche Fernsehpreis würdigt die herausragenden Produktionen und kreativen Leistungen des Jahres. Über Nominierungen und Auszeichnungen entscheidet eine unabhängige Fachjury. Den Kreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises bilden die Intendantinnen und Intendanten beziehungsweise die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der beteiligten Programmanbieter: Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland und diesjährige Vorsitzende, Dr. Norbert Himmler, Intendant des ZDF, Henrik Pabst, Chief Content Officer ProSiebenSat.1 Gruppe und Geschäftsführer der Seven One Entertainment Group, Dr. Katrin Vernau, Intendantin des WDR für die ARD, und Arnim Butzen, Senior Vice President TV & Entertainment der Telekom Deutschland.

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