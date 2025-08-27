H.I.G. Capital

H.I.G. Infrastructure schließt den Verkauf von EYSA ab

H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass eine ihrer Tochtergesellschaften den Verkauf der EYSA Group („EYSA" oder das „Unternehmen") an Tikehau Investment Management SAS („Tikehau"), einen globalen Verwalter alternativer Vermögenswerte, abgeschlossen hat. Das Management von EYSA bleibt unverändert und wird die zukünftige Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben.

EYSA mit Hauptsitz in Madrid, Spanien, ist ein führender Anbieter von intelligenten und nachhaltigen Mobilitätslösungen in Spanien und verfügt über eine wachsende internationale Präsenz in über 30 Ländern. Seit seiner Investition im Mai 2022 hat H.I.G. Infrastructure gemeinsam mit dem Management von EYSA zahlreiche strategische Initiativen umgesetzt, darunter die Neupositionierung des Unternehmens von einem spanischen Parkplatzbetreiber zu einer schnell wachsenden, internationalen Smart-Mobility-Plattform. Dies führte zu einer Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur, der Entwicklung neuer, auf Nachhaltigkeit ausgerichteter und KI-gestützter Dienstleistungen sowie der Expansion in neue globale Märkte durch fünf zusätzliche Akquisitionen.

Während der Zeit unter der Eigentümerschaft von H.I.G. hat das Unternehmen sein EBITDA mehr als verdoppelt und seine Position als integrierter Anbieter einer breiten Palette von Mobilitätslösungen in ganz Spanien und im Ausland gefestigt. EYSA befindet sich derzeit in einer starken Position, um von den erheblichen Impulsen zu profitieren, die hinter Investitionen in eine intelligentere und nachhaltigere Mobilitätsinfrastruktur stehen.

Andrew Liau, Head of Europe Infrastructure bei H.I.G., sagte: „Das EYSA-Team hat hervorragende Arbeit geleistet und das Unternehmen von einem Einzelmarktbetreiber zu einer globalen Plattform und einem führenden Anbieter im Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen gemacht, was sich in den sehr attraktiven Investitionsrenditen widerspiegelt, die dieser Exit erzielt hat. Das Unternehmen ist gut positioniert, um zukünftige Wachstumschancen zu nutzen, und wir wünschen ihm auch in Zukunft viel Erfolg."

Javier Delgado, CEO von EYSA, kommentierte, „H.I.G. hat maßgeblich dazu beigetragen, EYSA als Marktführer zu positionieren und dem Unternehmen dabei geholfen, in neue, wachstumsstarke Märkte zu expandieren. H.I.G. hat verschiedene Investitionsmöglichkeiten und strategische Initiativen unterstützt und damit unsere Fähigkeit gestärkt, Städte bei ihrem Übergang zu automatisierten, nachhaltigen und umweltfreundlichen Lösungen zu unterstützen. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel in der Wachstumsgeschichte des Unternehmens."

Informationen zu EYSA

Das integrierte Angebot von EYSA umfasst eine breite Palette an missionskritischen Mobilitätslösungen, darunter Straßen- und Parkplatzparken, Mauterhebung, Verkehrsmanagement und Umweltzonen. Das Unternehmen profitiert von starken langfristigen Trends, da seine Kunden das One-Stop-Shop-Angebot von EYSA nutzen, um immer wichtiger werdende Nachhaltigkeitsziele wie die Verringerung von Staus und Umweltverschmutzung, die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Generierung zusätzlicher Einnahmen für die öffentlichen Haushalte zu erreichen. Ab 2024 betreibt das Unternehmen rund 330.000 Parkplätze in einem diversifizierten Portfolio von mehr als 270 Verträgen. Weitere Informationen finden Sie unter eysaservicios.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit 70 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Partnerbüros in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong spezialisiert sich H.I.G. darauf, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital für Unternehmen im Mittelstand bereitzustellen und dabei einen flexiblen, operativ ausgerichteten/wertsteigernden Ansatz zu verfolgen:

Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen sowie Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

