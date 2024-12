Vary Tech

Vary Tech nahm an der Nebenveranstaltung der INC-5 teil, um innovative Technologien zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung und zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit vorzustellen

Busan, Südkorea (ots/PRNewswire)

Die fünfte Sitzung der INC-5 zum Thema Plastikverschmutzung fand in Busan, Südkorea, statt, wo Hunan Vary Tech Co., Ltd. aus China seine Technologien zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung bei einer Nebenveranstaltung vorstellte. Außerdem unterzeichnete das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung mit einem südkoreanischen Recyclingunternehmen, um die weltweite Plastikverschmutzung zu bekämpfen.

Vary Tech ist seit 20 Jahren auf das Recycling fester Abfälle spezialisiert und nutzt die Pyrolyse-Technologie, um Kunststoffabfälle in wertvolle Ressourcen wie Öl, Gas und Kohlenstoff umzuwandeln. Das Öl kann zu Kraftstoffen raffiniert oder zu Chemikalien verarbeitet werden, Kohlenstoff kann als Baumaterial oder Brennstoff dienen, und Gas kann die Energieautarkie erreichen oder als grüner Rohstoff für grünen Wasserstoff, grünen Alkohol und andere grüne chemische Produkte dienen.

Nach über 10 Jahren Forschung und Entwicklung hat sich die Technologie zur 6. Generation entwickelt, die Kerntechnologien wie kontinuierliche Beschickung und Entleerung, flexible kombinierte Versiegelung, Wärmeträgerzirkulation, Kaskadennutzung von Wärmeenergie und selbstreinigende Verkokung umfasst. Das System verarbeitet täglich bis zu 150 Tonnen Kunststoffabfälle mit einem Abgasdichtungskoeffizienten von nahezu Null, einer Rückgewinnungsrate von bis zu 90 % des Pyrolysegases und einem um 15 % niedrigeren Energieverbrauch als bei der herkömmlichen Verbrennung. Es bietet eine breite Anwendbarkeit, erhebliche wirtschaftliche Vorteile, fortschrittliche Sicherheit und ausgezeichneten Umweltschutz und hebt sich damit in der Branche ab.

Die Technologie wurde in Chinas erstem Projekt für chemisches Kunststoffrecycling kommerziell genutzt, das jährlich 220.000 Tonnen verarbeitet und seit fünf Jahren stabil läuft. Darüber hinaus wurde es in mehr als einem Dutzend kontinuierlicher Pyrolyseprojekte auf der ganzen Welt kommerzialisiert, unter anderem in Südkorea, Brasilien und Japan, wodurch eine starke technologische Basis für die internationale Zusammenarbeit geschaffen wurde.

Vary Tech unterzeichnete eine Kooperationsvereinbarung mit einem koreanischen Unternehmen für das Recycling von Kunststoffabfällen, um beim chemischen Recycling von Kunststoffabfällen zusammenzuarbeiten. Das koreanische Unternehmen, das auf 15 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, konzentriert sich auf das Recycling von Kunstharzabfällen und die Herstellung fester Brennstoffe und produziert jährlich über 10.000 Tonnen. Es spielt eine wichtige Rolle in der südkoreanischen Festbrennstoffproduktion und der umfassenden Recyclingindustrie.

Die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und südkoreanischen Unternehmen hat neue Wege für das globale Management der Plastikverschmutzung eröffnet. Mit dem Voranschreiten der internationalen Vereinbarungen wird das Management der Kunststoffverschmutzung zu einem neuen Wachstumspunkt für die Umweltschutzindustrie. Wir freuen uns auf die Teilnahme weiterer Unternehmen, um gemeinsam die Bekämpfung der Plastikverschmutzung voranzutreiben!

